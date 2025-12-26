Đại Đồng thu hái “trái vàng”

{title}
Cuối tháng 12, những khoảng đất trống ven đường làng, ngõ xóm ở xóm Đại Đồng, xã Yên Trị như bừng lên sắc vàng của bưởi Diễn trĩu quả. Hương bưởi thơm dịu, vị ngọt lành của những trái chín cuối năm đã trở nên thân quen, mang theo niềm hy vọng về một mùa vụ bội thu, mở đầu cho mùa xuân mới đủ đầy. Hiện nay, xóm Đại Đồng có trên 130 ha bưởi Diễn, sản lượng năm nay ước đạt hơn 2.000 tấn. Trong đó, 31 ha do Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng quản lý được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Đáng chú ý, niên vụ này, bưởi Diễn Đại Đồng dự kiến xuất khẩu trên 50 tấn ra thị trường quốc tế, khẳng định chất lượng và giá trị của đặc sản vùng quê.
Những vườn bưởi Diễn chín vàng, sai trĩu quả
Trái bưởi thơm, ngon có trọng lượng từ 0,7 - 0,9 kg
Trung tuần tháng 12, các nhà vườn tập trung thu hái quả để vận chuyển đến thị trường tiêu thụ
Lãnh đạo địa phương, hợp tác xã HTX Nông nghiệp Đại Đồng thăm quan, kiểm tra chất lượng bưởi Diễn trước ngày xuất khẩu
Theo đánh giá của các nhà vườn, chất lượng quả năm nay được đảm bảo và mẫu mã đẹp
Bưởi Diễn Đại Đồng là một loại trái cây mua vào dịp Tết hoặc mang làm quà tặng
Múi bưởi mọng nước và rất ngọt, để càng lâu, quả bưởi sẽ càng ngọt
Những cây bưởi được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP được đánh số thứ tự để tiện việc chăm sóc và theo dõi
Nhà vườn tất bật thu hái để đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra
Bưởi diễn sau khi thu hái được tập kết tại vườn để vận chuyển lên xe đưa tới thị trường tiêu thụ
Bưởi Diễn - cây trồng chủ lực góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân xóm Đại Đồng trong nhiều năm qua
Đức Anh
