Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàng Cương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 29/7, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàng Cương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã miền núi Hoàng Cương được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Ninh Dân, Mạn Lạn, Hoàng Cương và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025. Xã Hoàng Cương mới có dân số 27.890 người, diện tích tự nhiên trên 39 km2 với 42 khu dân cư, trong đó 5 khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tổng thu ngân sách đạt 2,6 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng/người/năm. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5%, hộ cận nghèo còn 4,67%. Về công tác Đảng, gần 93% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% đảng viên trong tổng số hơn 1.400 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã kết nạp 71 đảng viên.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hoàng Cương xác định 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 10%/năm, đến năm 2030 đạt 18 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 1.500 tỉ đồng; có thêm 4 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, từ 1-2 khu dân cư thông minh. Đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo. Tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90%. Đảng bộ xác định 2 khâu đột phá: Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với sản phẩm chủ lực, nâng cao giá trị sản phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền số, xã hội số, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Hoàng Cương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Hoàng Cương đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng bộ xã Hoàng Cương tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị của Đại hội là bảo đảm an sinh xã hội, vệ sinh môi trường và nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống thực chất cho Nhân dân. Các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cần gắn với thực hiện những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tiếp tục chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, sát với dân. Địa phương cần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó phát triển kinh tế bền vững, không đánh đổi việc phát triển bằng mọi giá gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người lao động; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan ANTT ngay từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng về ANTT, nhất là an ninh nông thôn, tôn giáo...

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Cương nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Mai Xuân Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Cương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Hồng Nhung