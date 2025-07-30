Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Võ Miếu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Võ Miếu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có 168 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Võ Miếu được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 3 xã: Võ Miếu, Cự Thắng và Địch Quả. Đảng bộ hiện có 75 chi bộ, với 1.111 đảng viên (trong đó có 49 chi bộ nông thôn, 26 chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp). Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật, 10/15 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị được tăng cường. Tỷ lệ tổ chức Đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 89%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 87,2%.

Kinh tế của xã tiếp tục duy trì phát triển; cơ cấu kinh tế dần chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách hàng năm đều vượt tiến độ dự toán giao. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, từng bước đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, khu tái định cư, y tế, giáo dục, điện, viễn thông; đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,35%/năm. Tính đến hết năm 2025, xã có 49/49 khu dân cư nông thôn mới, trong đó, 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; xã xây dựng được 4 sản phẩm đạt OCOP... Cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai tích cực; quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Võ Miếu đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu; xác định khâu đột phá: “Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là chuyển đổi số trong quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, qua đó huy động tối đa các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”. Đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chủ yếu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Võ Miếu nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Võ Miếu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu có tâm, có tầm, gần dân, sát dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân.

Xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển các sản phẩm OCOP.

Khuyến khích phát triển các ngành nghề khai thác, chế biến lâm sản; tạo môi trường thuận lợi khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Thực hiện chuyển đổi số toàn diện. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công; đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cần quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Các đại biểu thăm gian trưng bày sản phẩm OCOP của xã Võ Miếu.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đoàn Quang Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

