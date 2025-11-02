Xã hội
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên xã Bản Nguyên lần thứ I

Ngày 2/11, Đoàn thanh niên xã Bản Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 80 đại biểu đại diện hơn 400 đoàn viên thanh niên trong toàn xã.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên xã Bản Nguyên lần thứ I

Lãnh đạo xã Bản Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn thanh niên xã Bản Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tổ chức Đoàn thanh niên các xã Cao Xá, Bản Nguyên và Vĩnh Lại cũ. Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Bản Nguyên có sự chuyển biến tích cực; thể hiện vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho đoàn viên, thanh niên được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Các phong trào cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên được chú trọng tổ chức rộng khắp, toàn diện, thường xuyên, mở rộng về quy mô, phong phú về nội dung và đổi mới về hình thức, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Phong trào “Tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy vai trò thanh niên xây dựng kết cấu hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới với 15 công trình thanh niên và 25 phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng...

Với khẩu hiệu: “Tiên phong - Đoàn kết - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã xác định rõ 12 chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025-2030; nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ là: Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên số”, giúp đoàn viên, học sinh và người dân tiếp cận tri thức trên nền tảng số”.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên xã Bản Nguyên lần thứ I

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên xã Bản Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; quyết định chỉ định nhân sự tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đỗ Trường Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bản Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Lệ Oanh

