Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hòa Bình lần thứ I

Ngày 3/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham gia của 135 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.600 đoàn viên, 18.000 thanh niên trên địa bàn.

Quang cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hòa Bình.

Nhiệm kỳ vừa qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phường Hòa Bình tích cực, ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi được tăng cường. Thực hiện các phong trào hành động cách mạng, các cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc phối hợp, vận động xây dựng và hoàn thành 20 công trình, trên 50 phần việc thanh niên; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện an toàn, thiết thực, hiệu quả. Đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, Đoàn phường và các đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực, trang bị kiến thức cho cán bộ, ĐVTN. Chức năng tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được thực hiện tốt. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hòa Bình.

Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo – Phát triển”, tuổi trẻ phường Hòa Bình đề ra 15 nhóm chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, tập trung về công tác tuyên truyền, giáo dục; các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị...

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hòa Bình khóa I ra mắt Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ Bùi Đức Giang trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

Tuổi trẻ phường Hòa Bình biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Tỉnh Đoàn Phú Thọ chỉ định Ban Chấp hành, các chức danh Bí thư, Phó bí thư Đoàn phường, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn phường khóa I và đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Bùi Minh