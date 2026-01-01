Niềm tin từ Đại hội đầu tiên

Sau thời khắc lịch sử khi 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình chính thức hợp nhất, một không khí mới, tưng bừng và hào hứng đã lan tỏa khắp những nẻo đường từ trung du đến miền núi, từ vùng ven đô hiện đại đến những thung lũng êm đềm bên dòng Đà Giang. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ xem đây như một dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới, bền vững và mạnh mẽ hơn bao giờ hết của tỉnh, nhất là khi đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - mở ra một chương mới của tỉnh.

Với vị thế mới, Phú Thọ nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, viết tiếp những trang sử mới ngay từ Đại hội đầu tiên.

Niềm tin từ lịch sử và truyền thống

Đây không chỉ là kỳ đại hội đầu tiên của một đơn vị hành chính mới mà còn là nơi hội tụ niềm tin, kỳ vọng và khát vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân các dân tộc trên địa bàn khi Đại hội đã xác lập được tầm nhìn chiến lược, khai mở được những cơ hội mà sự hợp nhất của 3 vùng đất mang lại và phát huy tối đa những lợi thế vốn có của từng địa phương.

Phú Thọ - vùng Đất Tổ Hùng Vương từ lâu đã là điểm tựa tinh thần của dân tộc, là cái nôi nuôi dưỡng bao lớp người Việt. Vĩnh Phúc mang trong mình động lực công nghiệp - dịch vụ năng động, là cửa ngõ của Thủ đô với hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Hòa Bình lại có thế mạnh núi rừng, văn hóa Mường đặc sắc cùng tiềm năng du lịch sinh thái và năng lượng thủy điện. Khi 3 vùng hòa vào nhau, người dân cảm nhận được ngay một dòng chảy mới của sức mạnh tổng hợp, còn cán bộ, đảng viên tin tưởng rằng Đại hội lần thứ I sẽ đặt ra được một tầm nhìn đủ lớn để lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy truyền thống, mở đường cho sự bứt phá trong tương lai.

Những người nông dân trung du Phú Thọ, những công nhân trong các khu công nghiệp của Vĩnh Phúc, những đồng bào Mường ở Hòa Bình... tất cả đều cảm nhận rõ sự đổi thay đang đến gần. Từ những buổi sinh hoạt chi bộ ở thôn bản đến những cuộc họp của các tổ chức chính trị - xã hội, quyết tâm chính trị từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I luôn được bàn bạc, thảo luận với một khí thế đặc biệt trong không khí của niềm tin và kỳ vọng khi Đại hội còn là cơ hội để mở ra những vị thế mới từ sự hợp nhất của 3 địa phương giàu tiềm năng và thế mạnh đang chờ những bứt phá mạnh mẽ. Bởi lẽ, sáp nhập không chỉ là thay đổi địa giới hành chính. Với người dân, đây là sự mở rộng không gian phát triển; với cán bộ, là cơ hội để bố trí nguồn lực hiệu quả; với doanh nghiệp, là thị trường rộng lớn đầy tiềm năng; còn với Đảng bộ, đó là thách thức nhưng cũng là thời cơ để định hình chiến lược phát triển lâu dài, tạo đà cho Phú Thọ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai với vị thế mới.

Xây dựng quyết tâm chính trị mới

Tỉnh mới, ngay sau sáp nhập đã xác định được 3 nhóm lợi thế lớn: Thứ nhất, lợi thế liên kết vùng và kết nối chiến lược. Phú Thọ và Vĩnh Phúc vốn là 2 tỉnh liền kề Hà Nội, nắm giữ các trục giao thông huyết mạch, trong khi Hòa Bình là cửa ngõ Tây Bắc. Sự hợp nhất tạo nên một không gian phát triển mạnh mẽ, giúp tỉnh mới trở thành “cầu nối kinh tế” giữa Thủ đô và các tỉnh miền núi phía Bắc. Thứ hai, lợi thế bổ sung về kinh tế - xã hội. Vĩnh Phúc đi đầu về công nghiệp và đô thị hóa; Phú Thọ mạnh về văn hóa, dịch vụ và nông nghiệp trung du; Hòa Bình giàu tài nguyên du lịch và năng lượng. Khi 3 thế mạnh ấy kết hợp, tỉnh mới có điều kiện hình thành nền kinh tế đa trụ cột, cân bằng và bền vững hơn. Thứ ba, lợi thế về con người và bản sắc văn hóa. Phú Thọ có hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; Hòa Bình có văn hóa Mường; Vĩnh Phúc có hệ thống lễ hội phong phú. Sự hòa quyện tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, là nền tảng cho phát triển du lịch và giáo dục truyền thống. Những cơ hội này, Nhân dân tin tưởng rằng sẽ được cụ thể rõ nét hơn, phát huy mạnh mẽ hơn thông qua vận dụng đường lối của Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I. Từ những điểm tựa quan trọng mà Đại hội lần thứ I mang tới, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đều ý thức rõ rằng sự hợp nhất chỉ thật sự thành công khi có sự đồng lòng, trách nhiệm và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị.

Phường Việt Trì sẽ là điểm hội tụ, gắn kết 3 vùng sau sáp nhập phát triển mạnh mẽ trong sự đoàn kết và niềm tin về tương lai.

Trong những tháng ngày trước khi diễn ra Đại hội, không ít cuộc họp, diễn đàn, tọa đàm đã được tổ chức để lắng nghe ý kiến của Nhân dân, các chuyên gia, doanh nghiệp. Tinh thần cầu thị, đổi mới và quyết liệt ấy khiến Nhân dân cảm thấy mình được quan tâm, được tham gia vào sự hình thành của một chặng đường phát triển lớn lao. Nhiều cán bộ cơ sở chia sẻ rằng đây là kỳ đại hội mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng, bởi Đảng bộ đã thể hiện rõ tinh thần “hợp nhất nhưng không hòa tan”, “đổi mới để phát triển”, “lấy người dân làm trung tâm”.

Người dân tin rằng với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh và bảo tồn văn hóa dân tộc khi tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: Niềm tin vào Đại hội đầu tiên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng. Đó là biểu tượng của sự đồng lòng, của khát vọng vươn lên, của tinh thần gắn kết 3 tỉnh để tạo nên một chỉnh thể mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn. Từ tinh thần của Đại hội đầu tiên, người dân hoàn toàn có thể tin rằng: Đại hội lần thứ I sẽ là khởi đầu cho một thời kỳ mới - thời kỳ mà tỉnh mới, với nền tảng truyền thống vững chắc và lợi thế tổng hợp của 3 vùng đất, sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đây là tiền đề quan trọng, tạo nên một nguồn sức mạnh tinh thần vô giá - sức mạnh để bước vào tương lai với sự vững vàng, tự tin và đầy kỳ vọng.

Và, cũng để khẳng định chắc chắn rằng: Đại hội lần thứ I - Đại hội của niềm tin với thông điệp quan trọng: Đại hội của khởi đầu mới, của khát vọng vươn lên mạnh mẽ đang thôi thúc trong từng bước đi.

Quốc Hội