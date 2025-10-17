Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thành nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 16/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Vĩnh Thành tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thoa; Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân - nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 là những người con quê hương, cùng 109 đại biểu đại diện cho 1.994 hội viên đang sinh hoạt tại 22 chi hội.

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bùi Minh Hoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã luôn phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; tuyệt đại đa số hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân ủng hộ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Hội hiện có 58 cán bộ, hội viên giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị cơ sở; là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong các phong trào thi đua tại địa phương như: hiến đất làm đường giao thông, đóng góp ngày công xây dựng các công trình phúc lợi...

Hội đã động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 353 hộ hội viên vay gần 18 tỷ đồng vốn ưu đãi do Hội CCB xã trực tiếp quản lý tại 11 tổ tiết kiệm và vay vốn. Xây dựng Quỹ Hội đạt bình quân 1,3 triệu đồng/hội viên; Quỹ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà cho 5 hội viên khó khăn, trị giá 245 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên khi mừng thọ, ốm đau 510 lượt... Đến nay, toàn Hội chỉ còn 2 hộ hội viên thuộc hộ cận nghèo.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB xã Vĩnh Thành phấn đấu trên 95% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, không có chi hội yếu kém. 100% chi hội phối hợp cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến; trên 98% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”; 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa hằng năm. Cấp mới và cấp đổi thẻ cho 100% hội viên theo đúng hướng dẫn. Hằng năm xây dựng từ 1-2 mô hình CCB phát triển kinh tế tiêu biểu, nhân rộng điển hình tiên tiến, nâng tỷ lệ hội viên khá, giàu lên 70% trở lên; xây dựng quỹ Hội bình quân đạt 1,5 triệu đồng trên hội viên.

Tập trung hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. 100% chi hội có hoạt động thiết thực, hiệu quả tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình phòng, chống ma tuý tại cộng đồng...

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bùi Minh Hoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bùi Minh Hoàn và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ngô Hữu Mai ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Hội CCB xã là chỗ dựa cho Đảng, chính quyền và Nhân dân. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động CCB, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức Hội tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thành Ngô Hữu Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ban Chấp hành Hội CCB xã Vĩnh Thành nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội CCB xã Vĩnh Thành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Trần Hữu Mậu được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội.

Lê Thị Lan

Hội CCB tỉnh