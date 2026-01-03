Đảm bảo cung ứng điện an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2025, Công ty Điện lực (PC) Phú Thọ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, đầu tư hạ tầng, tăng cường quản lý vận hành lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ đời sống dân sinh, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội, được các cấp, các ngành và người dân đánh giá cao.

Công nhân quản lý vận hành Xí nghiệp lưới điện cao thế Phú Thọ kiểm tra, đảm bảo cấp điện an toàn tại Trạm biến áp 110kV Đoan Hùng.

Ngay từ đầu năm, công ty đã chủ động xây dựng các phương án vận hành hệ thống điện linh hoạt phù hợp với từng kịch bản phụ tải, thường xuyên cập nhật tình hình tiêu thụ điện để điều chỉnh kế hoạch cấp điện kịp thời. Các phương án ứng phó khẩn cấp được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo xử lý nhanh các tình huống bất thường, phục vụ tốt cung cấp điện trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, PC Phú Thọ chính thức vận hành theo mô hình tổ chức mới từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc cũ. Sau sáp nhập, lưới điện Công ty Điện lực Phú Thọ có quy mô tương đối lớn, gồm: 66 đường dây 110kV với tổng chiều dài 942 km; gần 8.500 km đường dây trung áp; hơn 13 nghìn km đường dây hạ áp; 45 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 3.997 MVA; 5 trạm biến áp trung gian, 11.447 trạm biến áp phân phối; cung cấp điện cho 973 nghìn khách hàng.

Biến khó khăn thành động lực, PC Phú Thọ không chỉ đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục trên địa bàn rộng lớn hơn, mà còn tiến hành đồng bộ việc sắp xếp tổ chức, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ khách hàng trên toàn địa bàn. Ban lãnh đạo PC Phú Thọ xác định, để hệ thống lưới điện vận hành trơn tru phải bắt đầu từ tập trung đầu tư bài bản, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện trung, hạ thế tại các khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, đảm bảo khả năng cấp điện ổn định, giảm thiểu nguy cơ quá tải. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hiện đại trong quản lý và vận hành lưới điện như hệ thống SCADA/DMS, bản đồ số GIS, công tơ điện tử và các nền tảng số hóa quy trình nghiệp vụ, giúp nâng cao hiệu quả giám sát, điều khiển từ xa, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và tăng độ tin cậy cung cấp điện... Đặc biệt, chiến dịch tổng rà soát đã được thực hiện trên quy mô lớn với 1.643 trạm biến áp được cân đảo pha để tối ưu hóa phụ tải; 321 máy biến áp được hoán đổi và nâng công suất nhằm giải quyết triệt để tình trạng non tải, quá tải cục bộ. Đây là các giải pháp kỹ thuật nền tảng, đòi hỏi sự tính toán chính xác và triển khai đồng bộ, có tác dụng khơi thông điểm nghẽn, giúp dòng điện lưu thông ổn định, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, PC Phú Thọ phát huy tối đa sức mạnh của chuyển đổi số. Thay vì quản lý phân mảnh, hiện toàn bộ lưới điện của 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình được đặt dưới hệ thống giám sát vận hành tập trung. Các phần mềm chuyên ngành như: Quản lý đường dây, quản lý máy biến áp, hệ thống thông tin quản lý kỹ thuật (PMIS) và đặc biệt là hệ thống SCADA đã tạo thành “bộ não” kỹ thuật số. Từ Trung tâm điều khiển, các kỹ sư có thể giám sát, điều khiển từ xa nhiều trạm biến áp, giúp phát hiện sớm nguy cơ sự cố, rút ngắn thời gian thao tác và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Quy trình báo cáo, kiểm tra, khắc phục sự cố được công ty số hóa, tăng tính minh bạch, tiết kiệm nhân lực. Công ty cũng tăng cường phối hợp với Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc theo dõi sát tình hình phụ tải, cập nhật thông tin cung ứng điện để có phương án điều chỉnh phù hợp, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến từng hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan hành chính...

Nhờ quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đến nay PC Phú Thọ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2021 - 2025, điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 8,5%/năm, giảm tổn thất điện năng xuống còn 3,8% năm 2025, doanh thu hằng năm tăng bình quân 12 - 13%, các chỉ tiêu kỹ thuật và dịch vụ khách hàng đều vượt kế hoạch Tổng công ty giao. Công tác an toàn lao động được quan tâm, công tác phối hợp giữa ngành Điện với chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ.

Đội Quản lý Điện lực khu vực Bình Xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Bình Nguyên hỗ trợ khách hàng cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng.

Đồng chí Đặng Văn Khánh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty cho biết: "Sau sáp nhập, PC Phú Thọ chính thức vận hành theo mô hình tổ chức mới. Những đổi mới về tổ chức bộ máy đặt ra thách thức lớn trong công tác quản lý, điều hành; mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên phải không ngừng tự rèn luyện, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nâng cao tinh thần đoàn kết, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Với sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên và người lao động kết hợp cùng sự ủng hộ của chính quyền địa phương và khách hàng, PC Phú Thọ đang có bước khởi đầu vững chắc. Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng đã tạo dựng và bản lĩnh thép đã được tôi luyện, công ty quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng PC Phú Thọ ngày càng lớn mạnh, văn minh và hiện đại, tiếp tục viết nên những trang thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, cung cấp điện ổn định, chất lượng cao, xứng đáng vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngọc Lam