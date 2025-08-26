Đảm bảo tính mạng, tài sản cho nhân dân trước ảnh hưởng cơn bão số 5

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ 19 giờ ngày 24/8 đến sáng ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra mưa to đến rất to, đã gây ra thiệt hại tại nhiều địa phương. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra.

Xã Phùng Nguyên tiến hành khơi thông, tạo lối thoát nước, giúp người dân đi lại an toàn.

Tính đến 7 giờ ngày 26/8, lượng mưa tại các trạm trên địa bàn tỉnh từ 30- 270mm, trong đó có một số trạm lượng mưa tương đối lớn ở các xã Quyết Thắng, An Bình, Cao Phong, Mai Châu, Xuân Đài, Tu Vũ... đều ở mức trên 200mm.

Trong sáng ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn, thống kê ban đầu đã có thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, giao thông, sản xuất nông nghiệp...

Mưa lớn kéo dài khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập úng tại nhiều khu dân cư, đô thị và vùng trũng thấp, làm gián đoạn giao thông. Tại các khu vực miền núi, mưa lớn đã gây sạt lở tại một số tuyến giao thông. Trước tình hình này, lực lượng chức năng và địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển khi mưa lũ, đồng thời bố trí chốt chặn, ngăn người dân đi qua các điểm ngập sâu, ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở. Công tác kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở đất được tăng cường để chủ động ứng phó.

Tính đến sáng 26/8, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán trên 180 hộ dân khỏi những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị các phương án hỗ trợ, cứu trợ kịp thời khi cần thiết.

Xã Long Cốc lập các chốt chặn, cảnh báo người dân không đi qua khu vực ngầm, tràn khi nước lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 5 dồn về.

Là địa bàn miền núi, có nhiều ngầm tràn, công tác ứng phó tại xã Minh Đài được chú trọng. Đồng chí Hoàng Anh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Minh Đài cho biết: Ngay từ chiều ngày 24/8, xã đã thiết lập các chốt kiểm soát tại các điểm ngầm tràn, đồng thời bố trí lực lượng túc trực để cảnh báo, ngăn người dân không đi qua các khu vực nguy hiểm. Xã đã thông báo rộng rãi và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để hỗ trợ di dời người và tài sản khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao nếu tình huống xấu xảy ra. Các phương án cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả mưa bão đã được xây dựng, với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất sau thiên tai.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn xã Toàn Thắng có mưa to đến rất to, mực nước tại 24 hồ chứa dâng cao, các ngầm, tràn (Trăng Tà, Úi, Tân Lập, Gia Phú) mực nước dâng cao, gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông; một số điểm bị sạt lở ta luy và tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao. Địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân; bố trí lực lượng trực tại các ngầm tràn để phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho Nhân dân. Xã thường xuyên cập nhật, truyền tải thông tin cảnh báo thời tiết, thiên tai đến các xóm, các tổ chức, cá nhân qua hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo cộng đồng và các kênh thông tin khác nhằm chủ động thông tin đến người dân để phòng trên địa bàn để chủ đông ứng phó.

Người dân thực hiện việc san bớt cá trong các ao nuôi, giảm mật độ, tránh thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5.

Khi thiên tai xảy ra, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực sản xuất bị ảnh hưởng nặng. Đặc biệt giai đoạn hiện nay lúa Mùa bắt đầu bước vào giai đoạn trỗ bông, việc mưa lớn gây ngập úng nếu kéo dài từ 2-3 ngày có thể gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của lúa Mùa, một số diện tích có thể bị đen lép. Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: “Ngay từ đầu vụ Mùa, bên cạnh kế hoạch sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có kế hoạch chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất trong thời gian ngắn nhất, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Đối với cơn bão số 5, các trạm bơm tiêu úng đã vận hành bơm tiêu cho các diện tích bị ngập úng, diện tích ngô lúa bị gẫy đổ cũng được các địa phương hướng dẫn bà con dựng, buộc lại ngay sau khi mưa chấm dứt. Đối với diện tích rau màu, cây ăn quả, cây công nghiệp bị ảnh hưởng do bão ngay sau khi nước rút là thì cũng phải có biện pháp xới phá váng, tạo cho đất thông thoáng, kỳ hấp thụ, không bị nghẹt rễ, giúp cho cây sinh trưởng trở lại”.

Đối với thủy sản, đặc biệt là cá lồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương vận động người nuôi thủy sản giảm mật độ nuôi, vận chuyển cá, nhất là cá đủ tuổi xuất bán từ các lồng ngoài sông và các đồng trong đê theo mô hình “sông trong ao”; gia cố bờ ao, đầm nuôi cá; tổ chức bơm tiêu nước nhằm hạ thấp mực nước trong các ao...

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hoàn lưu bão số 5 sẽ tiếp tục gây mưa lớn trong 1- 2 ngày tiếp theo, gây ảnh hưởng đến sản xuất; nguy cơ sạt lở cao tại các xã miền núi, nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại về tài sản cho người dân. Vì vậy, chính quyền các địa phương cần chủ động các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng tổ chức việc ứng cứu, hỗ trợ trong tình huống nguy cấp; người dân cũng cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền địa phương, đặc biệt là việc di dời ở các vùng có nguy cơ sạt lở cao, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho của mình.

Hùng Cường - Nguyễn Huế