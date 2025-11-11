Đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng phường văn minh

Nhằm lập lại trật tự đô thị, xây dựng phường văn minh, hiện đại, lực lượng chức năng phường Phúc Yên đã tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Qua đó, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Phường Phúc Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 phường: Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Phúc Thắng, Tiền Châu và Nam Viêm với diện tích hơn 23km2, khoảng 93 nghìn nhân khẩu. Thời gian qua, một số người dân đã vi phạm xây dựng không phép, trái phép; lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông... tác động tiêu cực đến sự ổn định và phát triển KT-XH của địa phương.

Lực lượng chức năng phường Phúc Yên tháo dỡ nhà tạm trái phép.

Trước những thách thức khi địa bàn rộng, dân cư đông, UBND phường xác định công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai và xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Do vậy, sau khi sáp nhập, UBND phường đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng, đô thị. Đồng thời, kiện toàn tổ quản lý trật tự đô thị, phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, triển khai tuần tra, xử lý, lập biên bản, cưỡng chế đối với các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng không phép, sai phép, vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi. Bên cạnh đó, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và tổ chức ký cam kết với tổ dân phố, các hộ dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.

Từ tháng 7 đến nay, phường tổ chức hàng chục lượt ra quân, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tháo dỡ biển quảng cáo, mái che lấn chiếm hành lang giao thông, đồng thời hướng dẫn người dân bố trí hàng hóa, phương tiện đúng nơi quy định. Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo và phối hợp, đến nay, nhiều tuyến phố trên địa bàn phường đã thông thoáng, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường giảm rõ rệt. Các hộ kinh doanh tự giác sắp xếp hàng hóa gọn gàng, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực buôn bán. Đồng chí Nguyễn Văn Thứ - Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự đô thị phường Phúc Yên chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định việc nhắc nhở, tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác chấp hành là quan trọng nhất. Hàng ngày, tổ rà soát các tuyến phố trọng điểm, phối hợp xử lý nhanh các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, đặt biển quảng cáo, để vật liệu xây dựng sai quy định. Nhiều hộ dân sau khi được nhắc nhở đã chủ động tháo dỡ mái che, biển hiệu sai vị trí”.

Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý hành vi vi phạm xây dựng không phép, trái phép trên đất không được xây dựng, đất quy hoạch, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, đổ rác không đúng nơi quy định, gây mất an ninh trật tự, mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông... theo đồng chí Nguyễn Tiến Thông - Chủ tịch UBND phường: Trước tiên, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, người có uy tín trong khu dân cư, dòng họ, các chức sắc tôn giáo. Đặc biệt là xử lý dứt điểm ngay từ đầu các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, không để vi phạm kéo dài dẫn đến khó khăn, phức tạp trong quá trình xử lý. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc phòng ngừa, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, không để phát sinh vụ việc phức tạp, gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Không bao che, làm rõ nguyên nhân vi phạm để đề xuất biện pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp.

Thúy Hằng