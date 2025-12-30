Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nguyện vọng của cử tri

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử đều khẳng định quan điểm nhất quán: Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và các cơ quan khác của Nhà nước. Thời gian qua, cử tri và Nhân dân cả nước luôn theo dõi, tin tưởng và ghi nhận vai trò đại diện của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Tiếng nói, nguyện vọng, các quan điểm của Nhân dân đã được các đại biểu dân cử cụ thể hóa trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều vấn đề bức xúc được Nhân dân quan tâm đã được đại biểu Quốc hội, HĐND thẳng thắn đặt lên bàn nghị sự, tranh luận, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp.

Kỳ 1: Cầu nối Quốc hội với Nhân dân

Mối liên hệ gắn bó giữa đại biểu Quốc hội với cử tri có ý nghĩa nền tảng đối với chức năng đại diện và bản chất dân chủ của Quốc hội. Thông qua việc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến Nhân dân, đại biểu Quốc hội thực hiện cầu nối giữa Quốc hội và Nhân dân, thể hiện bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Hoạt động của Quốc hội ngày càng sát với thực tiễn hơn; những kiến nghị của cử tri được chuyển đến Quốc hội và được theo sát trong quá trình xử lý; những cuộc tiếp xúc cử tri ngày càng cởi mở, dân chủ hơn...

Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi các ý kiến với các đại biểu và cử tri tại buổi tiếp xúc.

Tiếp xúc cử tri đi vào thực chất, hiệu quả

Xác định rõ vai trò then chốt của hoạt động tiếp xúc cử tri trong mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là kênh thông tin quan trọng để lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Đoàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan để tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri kịp thời, đúng quy định. Phương thức tiếp xúc cử tri được đổi mới linh hoạt, từ trực tiếp đến trực tuyến, phù hợp với tình hình thực tế.

Đặc biệt, công tác tổng hợp, phân loại và theo dõi, đôn đốc xử lý các kiến nghị của cử tri được Đoàn thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã được đại biểu Quốc hội đưa vào các phiên chất vấn, thảo luận tại hội trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm, kiên trì theo đuổi đến cùng các kiến nghị chưa được giải quyết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát và tính phản hồi của Quốc hội đối với Nhân dân.

Nhìn chung, các cuộc tiếp xúc cử tri đều thu hút sự quan tâm của người dân; cử tri tham dự đa dạng về thành phần, cơ bản ý kiến đưa ra có trách nhiệm trên tinh thần xây dựng cao. Đặc biệt, không khí buổi tiếp xúc dân chủ, cởi mở. Tất cả các ý kiến đều được đại biểu tiếp thu, giải trình, trao đổi trực tiếp, sau đó được tổng hợp, phân loại để chuyển tới các cơ quan chức năng giải quyết.

Bà Lương Thị Kim Dung - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận khu 4B, phường Vân Phú cho biết: “Với vai trò của cử tri, trong các buổi tiếp xúc, chủ yếu chúng tôi có kiến nghị về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại khu dân cư; nghiên cứu về quy mô sáp nhập khu dân cư cho phù hợp với tình hình thực tế; quan tâm đầu tư hạ tầng, một số tuyến đường tại các khu dân cư; tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Sau các buổi tiếp xúc qua theo dõi chúng tôi cũng thấy có những vấn đề thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu tiếp thu và chuyển đến các cơ quan chức năng”.

Bên cạnh các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp, Đoàn ĐBQH đã đổi mới, tổ chức đa dạng các hoạt động tiếp xúc cử tri: Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng; tiếp xúc cử tri tại nơi đại biểu Quốc hội công tác và đặc biệt là tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn tỉnh nơi ĐBQH ứng cử (Tiếp xúc tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum năm 2024). Trong nhiệm kỳ khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 356 điểm với sự tham gia của trên 21.000 cử tri thuộc mọi thành phần dân tộc, trong đó số cử tri là người lao động, cử tri người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh tham gia ngày càng nhiều. Đã tiếp nhận 1.150 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau khi tổng hợp, phân loại, Đoàn đã chuyển 704 ý kiến đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời (trong đó các cơ quan Trung ương 397 ý kiến; các cơ quan ở địa phương 307 ý kiến).

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đặt mục tiêu làm sao việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân phải đi vào thực chất, hiệu quả. Muốn vậy mỗi vị đại biểu và Đoàn ĐBQH tỉnh cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trình độ, chất lượng hoạt động của mình. Nhân dân có tin tưởng mới tới gặp, trình bày và như thế, đại biểu phải lắng nghe, chia sẻ và giám sát đến cùng, nếu đó là những ý kiến, kiến nghị chính đáng”.

Đoàn ĐBQH tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tham gia đóng góp vào dự án luật

Xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội đã thông tin đầy đủ, kịp thời về kết quả các kỳ họp Quốc hội, hoạt động của Đoàn giữa hai kỳ họp, kết quả hoạt động của Đoàn tại kỳ họp, thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới, đồng thời cung cấp đến cử tri nhiều thông tin quan trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Không chỉ ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri mà tại các cuộc TXCT các ĐBQH còn trực tiếp thông tin, trao đổi lại, giải đáp rõ về một số cơ chế, chính sách và thông tin các kiến nghị đã được cơ quan chức năng trả lời, giải quyết theo thẩm quyền, qua đó góp phần hạn chế việc cử tri kiến nghị nhiều lần. Nhiều kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng trả lời ngay tại buổi tiếp xúc, từ đó tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Việc tiếp nhận, phân loại, tổng hợp và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai bài bản, thường xuyên và có trọng tâm. Các kiến nghị sau khi được trả lời đều được Đoàn chuyển tới cử tri thông qua các cơ quan chức năng, đồng thời công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để Nhân dân toàn tỉnh theo dõi, giám sát. Việc làm này đã góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bên cạnh việc tổng hợp, chuyển tải đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh còn thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc theo đuổi đến cùng các nội dung kiến nghị chưa được giải quyết bằng cách chủ động ban hành chuyên đề giám sát “Việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 5/2025”. Đây là bước triển khai cụ thể nhằm phát huy vai trò giám sát của Đoàn đối với công tác tiếp thu, xử lý kiến nghị cử tri của các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời là căn cứ để đánh giá mức độ tiếp thu, trách nhiệm giải trình và hiệu quả giải quyết của các cơ quan chức năng tại địa phương đối với những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm. Với tỷ lệ 99,2% đơn đã được cơ quan chức năng trả lời và thông báo kết quả giải quyết cho thấy tinh thần trách nhiệm của Đoàn trong theo đuổi, bám sát đến cùng nội dung kiến nghị.

Cử tri phường Việt Trì ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tiến cho biết: “Tiếp xúc cử tri, tiếp dân được xem là kênh quan trọng để ĐBQH nắm bắt và cảm nhận rõ hơn tâm tư nguyện vọng, thậm chí cả những bức xúc của nhân dân. Đây là việc làm không mới nhưng làm thế nào để nghe được nhiều nhất ý kiến của cử tri, Nhân dân lại là điều không đơn giản. Đây là một kênh thông tin quan trọng đối với đại biểu để có những ý kiến tham gia đóng góp vào các chính sách, các dự thảo luật đảm bảo tính thực tiễn vì người dân là người cuối cùng sẽ thực hiện chính sách, pháp luật đó. Bên cạnh đó việc tổng hợp, nghiên cứu, sàng lọc các ý kiến kiến nghị cũng rất quan trọng, Đặc biệt, với những nội dung có vấn đề Đoàn ĐBQH luôn dành thời gian nghiên cứu; những vấn đề “nóng” thì xây dựng kế hoạch đi giám sát”.

Cách làm này của Đoàn ĐBQH tỉnh là để không ý kiến nào của cử tri gửi tới bị bỏ qua hay sót lọt. Hơn nữa, việc đi khảo sát, cao hơn là giám sát cũng là thêm một kênh thẩm định lại xem nội dung đơn thư hay đề đạt của người dân có xác đáng không. Có thể nói, những đổi mới trong việc tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết đơn thư trên tinh thần trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe, thấu tình đạt lý của Đoàn ĐBQH đã tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó tăng thêm niềm tin của công dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thu Hà