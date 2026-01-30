Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026

Chiều 30/1, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình tặng giấy khen cho 4 chi bộ trực thuộc xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình hiện có 300 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Năm 2025, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong lĩnh vực chuyên môn, bệnh viện duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả. Công suất sử dụng giường bệnh đạt khoảng 90%; tổng lượt khám, chữa bệnh tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Công tác cấp cứu, khám và điều trị cho người bệnh được triển khai kịp thời, đúng quy trình chuyên môn. Bệnh viện bảo đảm đầy đủ thuốc, máu và vật tư y tế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị và chủ động xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Bệnh viện đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2025, Đảng bộ đã kết nạp 20 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng.

Năm 2026, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình xác định tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng và ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sát với tình hình thực tiễn. Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các khoa, phòng. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình ngày càng uy tín.

Nhân dịp này, 7 cá nhân đã được Đảng bộ phường Hòa Bình tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc 5 năm liền. Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tặng Giấy khen cho 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; biểu dương 8 chi bộ tiêu biểu năm 2025 và khen thưởng các đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Thanh Ngoan - Sơn Tùng