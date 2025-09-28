Đảng bộ xã Yên Thủy đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đảng bộ xã Yên Thủy hiện có 64 tổ chức đảng; trong đó 14 đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở và 37 chi bộ trực thuộc với tổng số 2.171 đảng viên. Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công, Yên Thủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành những chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với thực tiễn địa phương; tập trung thực hiện các giải pháp sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Yên Thủy đặt ra 16 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, đáng lưu ý có một số chỉ tiêu như tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 đạt 3.300 tỷ đồng; bình quân mỗi năm có 20 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp; 100% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình, xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2030... Đây là những chỉ tiêu quan trọng kỳ vọng tạo nên sự đột phá trong phát triển KT – XH, cải thiện hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, xã đã tập trung xây dựng chương trình hành động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã xác định và yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh; đồng thời vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của xã.

Mỗi chương trình, nhiệm vụ đều có mục tiêu định lượng cụ thể; xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành và kết quả đầu ra để thuận lợi trong kiểm tra, giám sát. Quá trình tổ chức thực hiện sẽ gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Chúng tôi sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung cập nhập những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm đổi mới, sáng tạo.

Xã Yên Thủy tập trung xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn minh

Chương trình hành động của xã Yên Thủy được tập trung vào 7 nội dung cụ thể gồm: thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá, phát triển nông nghiệp gắn với quản lý tài nguyên và môi trường; phát triển các ngành, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ; quản lý tài chính, ngân sách hiệu quả; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển văn hóa – xã hội...

Nội dung chương trình hành động được triển khai đến các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm phương châm “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Trong đó, tập trung cao phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, huy động mọi nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội một cách nghiêm túc, bài bản, đồng bộ và hiệu quả cao ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ngoài việc xây dựng, ban hành, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, xã Yên Thủy còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Việc tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như: trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ khu dân cư, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên mạng xã hội, Trang thông tin xã Yên Thủy... Qua đó, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cốt lõi về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chủ động sáng tạo gắn tuyên truyền, quán triệt nghị quyết với phát động thi đua thiết thực, tạo chuyển biến tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hệ thống thiết chế văn hóa ở các khu dân cư được đầu tư xây dựng, phấn đấu đưa Yên Thủy đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, xã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Việc đăng ký chứng thư số, chữ ký số của các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, trưởng các cơ quan đã được triển khai thực hiện kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc. 100% cán bộ công chức, viên chức có máy tính kết nối mạng.

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành được quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Từ khi đi vào hoạt động (ngày 1.7) đến nay, Đảng ủy xã đã ban hành 418 văn bản, HĐND xã đã ban hành được 47 văn bản, UBND xã đã ban hành 890 văn bản đảm bảo cho bộ máy hoạt động thông suốt, khó khăn vướng mắc được kịp thời tháo gỡ.

Đặc biệt, sau khi Đại hội Đảng bộ xã thành công, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã làm việc với các phòng ban, đi thực tế tại khu dân cư để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Ủy ban nhân dân xã đã điều hành quyết liệt, linh hoạt, ban hành nhiều văn bản để triển khai nhiệm vụ trọng tâm; duy trì giao ban hằng tuần để rà soát tiến độ; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành.

Các hồ sơ đều được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình và đảm bảo thời gian theo quy định. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ: 67,89%. Tỷ lệ số hóa giải quyết TTHC, Kết quả giải quyết TTHC: 99,74%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết toàn trình: 96,53%. Mức độ hài lòng trên Cổng dịch vụ công quốc gia: xếp thứ 72, điểm số 90,8.

Sau 3 tháng Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động và 2 tháng diễn ra thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Yên Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức viên chức đã chủ động bắt tay vào công việc, phát huy tốt cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống. Quyết tâm khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của Nhân dân, phấn đấu xây dựng xã Yên Thủy đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Dương Liễu