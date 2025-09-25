Dâng hương các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nho khoa bảng

Sáng 25/9, tại Văn Miếu Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc), Bảo tàng Hùng Vương phối hợp với Sở VH,TT&DL, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ dâng hương các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nho khoa bảng dịp Trọng Thu, năm Ất Tỵ 2025 và hoạt động trải nghiệm nghệ thuật dân gian.

Các đại biểu dâng hương các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nho khoa bảng tại Văn Miếu Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VH,TT&DL cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên thánh, tiên hiền, danh nho khoa bảng. Hơn 200 học sinh, giáo viên các trường THPT Trần Phú, THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Cao đẳng FPT polytechnic được giới thiệu về ý nghĩa của nghi lễ, tưởng nhớ công đức các bậc hiền tài, đồng thời bày tỏ lòng tri ân với truyền thống hiếu học của dân tộc.

Các học sinh thưởng thức trích đoạn chèo cổ trong vở chèo “Quan âm thị Kính”.

Sau phần nghi thức, học sinh được trải nghiệm chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật. Các em được thưởng thức các làn điệu hát chèo, hát trống quân Đức Bác - những loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của Phú Thọ. Đặc biệt, chương trình còn lồng ghép hoạt động tìm hiểu truyền thống văn hóa tại Văn Miếu Vĩnh Phúc. Học sinh được giới thiệu về lịch sử hình thành, kiến trúc và những giá trị giáo dục văn hóa mà Văn Miếu gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Đây là dịp để các em hiểu rõ hơn vai trò của di sản trong đời sống, từ đó hình thành ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy.

Không khí thêm phần sôi động khi học sinh tham gia trả lời câu hỏi giao lưu, nhận những phần quà lưu niệm. Nhiều học sinh chia sẻ, đây là lần đầu tiên các em được trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật dân gian và cảm nhận được sự gần gũi, hấp dẫn của văn hóa truyền thống.

Thông qua hoạt động nhằm lan tỏa giá trị di sản, gắn giáo dục học đường với trải nghiệm thực tiễn, giúp học sinh thêm yêu, tự hào truyền thống quê hương.

Thúy Hường