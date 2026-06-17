Đào Xá triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Sáng 17/6, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đào Xá tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác chuyển đổi số. Đảng bộ xã Đào Xá hiện xếp thứ 4/148 xã, phường về tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và xếp thứ 6/148 xã, phường về số lượng chi bộ sinh hoạt trên ứng dụng.

Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì với 80 mô hình và 23 điển hình đăng ký thực hiện. Hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới; cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh; thu ngân sách đạt gần 75 tỷ đồng, đạt 111,5%. Xã đã hoàn thành tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án sắp xếp, đổi tên thôn trên địa bàn xã với tỷ lệ đồng thuận cao.

6 tháng cuối năm, xã Đào Xá tập trung thực hiện các quy trình, thủ tục thành lập chi bộ thôn sau sắp xếp thôn; thực hiện quy trình nhân sự lãnh đạo thôn, lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn, đảm bảo bộ máy đi vào hoạt động ngay từ ngày 20/6 đối với các phòng chuyên môn và từ ngày 1/7 đối với các thôn.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57; quan tâm chỉ đạo sản xuất vụ Mùa đảm bảo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra các công trình thủy lợi, chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, kịp thời ứng phó với diễn biến thời tiết trong mùa mưa bão. Chuẩn bị sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn đi qua địa bàn xã ...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị xã Đào Xá cần tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, đổi tên thôn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên.

Tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị gia tăng cao; tiếp tục nâng hạng các sản phẩm OCOP; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Gia Thái - Hoài Vũ