Đất Tổ - điểm đến thân thiện

Những chuyến xe nối nhau đưa khách về Đất Tổ. Người tìm đến miền di sản, người lên núi nghỉ dưỡng, người chọn bản làng, lòng hồ. Trong 9 tháng năm 2026, Phú Thọ đón 13,4 triệu lượt khách, trong đó có hơn 4,16 triệu lượt lưu trú. Giữa dòng khách ngày một đông, tỉnh đang hướng tới xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc và hấp dẫn.

Tuyến đường qua cánh đồng bản Lác, xã Mai Hạ mở ra không gian trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Nâng chất dịch vụ

Trong chuyến về Đền Hùng đầu năm, chị Nguyễn Thị Mai, du khách đến từ Bắc Ninh, cảm nhận rõ sự thay đổi. Khu vực bán hàng gọn gàng, giá các mặt hàng được niêm yết, gia đình chị dễ dàng lựa chọn đặc sản làm quà. Việc đi lại trong khu di tích cũng thuận tiện hơn sau khi hệ thống 70 xe điện được đưa vào vận hành từ giữa tháng 1/2026.

Theo đồng chí Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đội ngũ lái xe được tập huấn về thái độ phục vụ, kỹ năng đón, trả khách an toàn, thân thiện. Tại các điểm tập trung đông người, cán bộ quản lý điều tiết khách giữa các xe, hạn chế tình trạng khách phải chờ đợi. Một dịch vụ tưởng nhỏ song tác động trực tiếp đến trải nghiệm của người già, trẻ em hoặc các đoàn đông thành viên trên hành trình dâng hương.

Ở bản Lác, xã Mai Hạ, những nếp nhà sàn vừa là nơi sinh hoạt của người Thái, vừa được chỉnh trang thành chỗ nghỉ cho du khách. Homestay số 12 của chị Hà Thị Thìn có 2 phòng nghỉ riêng và 1 phòng cộng đồng. Trước mỗi đợt khách, gia đình chị dọn nhà, giặt chăn ga, bổ sung gối, đệm; thực phẩm cho các bữa ăn được chuẩn bị và chế biến trong ngày. Vào dịp lễ, Tết, khách thường đặt phòng trước từ một tuần đến cả tháng.

Hiện nay, Mai Hạ có gần 90 hộ đăng ký kinh doanh du lịch cộng đồng. Trong 9 tháng năm 2026, xã đón gần 10 nghìn lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 30%. Từ nhà sàn, bữa ăn đến những sản phẩm thổ cẩm, người làm du lịch trực tiếp giới thiệu đời sống và văn hóa bản địa với du khách. Giá dịch vụ được công khai để khách chủ động lựa chọn. Phản hồi sau mỗi lần lưu trú trở thành nguồn thông tin để các hộ điều chỉnh phòng nghỉ, bữa ăn và chương trình trải nghiệm.

Tại Tam Đảo, chất lượng điểm đến được thể hiện qua cảnh quan và trật tự đô thị. Trong 9 tháng, khu du lịch này đón gần 400 nghìn lượt khách. Ngày 18/7, xã phát động Tháng cao điểm chỉnh trang, nâng cao chất lượng Khu du lịch quốc gia Tam Đảo. Các lực lượng đồng loạt vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác, làm sạch các tuyến đường, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cơ sở lưu trú, lập lại trật tự đô thị và bảo đảm an toàn giao thông. Các doanh nghiệp ký cam kết nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Không gian công cộng tại Khu du lịch quốc gia Tam Đảo được chỉnh trang, tạo điểm dừng chân sạch đẹp cho du khách.

Bản làng vùng cao, khu di tích tâm linh và đô thị nghỉ dưỡng có những sản phẩm du lịch khác nhau. Song điểm chung nằm ở sự chỉn chu của từng dịch vụ. Chính điều đó góp phần tạo dựng hình ảnh một điểm đến thân thiện, đáng tin cậy.

Giữ chân du khách

Lượng khách đến Phú Thọ tăng nhanh, nhưng số khách lưu trú mới chiếm khoảng 31% tổng lượt khách, đó cũng là “điểm nghẽn” được chỉ rõ trong Nghị quyết số 29-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, hạ tầng kết nối còn hạn chế, chất lượng phục vụ giữa các điểm đến chưa đồng đều, sản phẩm vui chơi và giải trí còn ít. Bài toán đặt ra đã chuyển từ thu hút đến tạo thêm lý do để du khách lưu lại địa bàn. Tỉnh định vị thương hiệu du lịch theo phương châm “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững”, hướng tới điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc và hấp dẫn.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua là một đợt kiểm chứng chất lượng phục vụ. Toàn tỉnh không ghi nhận tình trạng quá tải, ép giá, chèo kéo hoặc mất an toàn. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng cơ bản niêm yết và bán đúng giá, bảo đảm an toàn thực phẩm. Đường dây nóng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được duy trì để tiếp nhận phản ánh; các địa phương phối hợp kiểm tra, xử lý những vấn đề phát sinh.

Đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ngành đang tham mưu phát triển kinh tế đêm tại Việt Trì và Thanh Thủy, mở rộng phố đi bộ, chợ đêm và các chương trình biểu diễn. Công nghệ 3D, thực tế ảo và hệ thống du lịch thông minh sẽ được ứng dụng để làm phong phú trải nghiệm; người lao động tiếp tục được đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và phục vụ. Những giải pháp này hướng đến kéo dài thời gian lưu trú, mở thêm lựa chọn trải nghiệm và nâng chất lượng phục vụ tại các điểm đến. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt lưu trú; doanh thu đạt 26.500 tỷ đồng.

Du lịch là lĩnh vực mà uy tín của cả một vùng đất có thể được quyết định chỉ qua một lần trải nghiệm. Vì thế, xây dựng điểm đến thân thiện đặt ra yêu cầu lớn hơn những đợt chỉnh trang hay chấn chỉnh dịch vụ. Đó là quá trình hình thành chuẩn mực phục vụ chung trong toàn tỉnh, để du khách đến bất cứ đâu cũng nhận thấy hình ảnh Đất Tổ chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Niềm tin được gây dựng qua từng chuyến đi sẽ chuyển dòng khách ngày càng đông thành nguồn lực phát triển lâu dài cho địa phương và cộng đồng.

Nguyễn Yến