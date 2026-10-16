Dấu ấn du lịch Đất Tổ

Trong không gian phát triển mới, ngành Du lịch Đất Tổ đang có sự bứt phá mạnh mẽ với nhiều tín hiệu khởi sắc, khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nhờ sự chủ động trong công tác chỉ đạo, đổi mới sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số, du lịch Phú Thọ không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra mà còn tạo dấu ấn đậm nét trong lòng du khách.

Đông đảo du khách đến thăm quan, chiêm bái tại Lễ hội Tây Thiên.

Phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế

Hết quý III/2026, ngành Du lịch đạt được những kết quả nổi bật. Ước tính tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt 13,4 triệu lượt (trong đó có 4,161 triệu lượt khách lưu trú), tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 89,3% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước gần 13.700 tỷ đồng, tăng 11,03% so với cùng kỳ và đạt 84% kế hoạch năm. Sự tăng trưởng ấn tượng có được nhờ chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch lớn được tổ chức thành công, gắn liền với việc hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026. Tiêu biểu như chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã thu hút hàng triệu lượt đồng bào cả nước và kiều bào về với cội nguồn. Bên cạnh đó, Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh, thu hút khoảng 95.000 lượt người tham dự với doanh thu trên 27 tỷ đồng; Giải chạy Đền Hùng Marathon “Về nguồn” với hơn 4.000 vận động viên hay Giải bóng chuyền đội mạnh Cúp Hùng Vương đã tạo nên bầu không khí lễ hội tưng bừng, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị di sản văn hóa truyền thống...

Đặc biệt, các sản phẩm du lịch mới và độc đáo đã để lại nhiều cảm xúc cho du khách. Chị Nguyễn Khánh Huyền - du khách đến từ Hà Nội chia sẻ sự ấn tượng khi tham quan, trải nghiệm Tour du lịch đêm “Đền Hùng - Linh thiêng nguồn cội”. Trải nghiệm về đêm tại không gian di tích linh thiêng mang lại cho chị và gia đình góc nhìn mới lạ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống lịch sử và cách làm du lịch sáng tạo, chuyên nghiệp của địa phương. Không gian này cùng với chuỗi các hoạt động trưng bày chuyên đề, biểu diễn nghệ thuật, hát Xoan làng cổ và đánh trống đồng đã tiếp thêm giá trị văn hóa vùng Đất Tổ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên và cơ sở lưu trú được tăng cường. Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm các quy định, nâng cao chất lượng phục vụ ăn, nghỉ, thăm quan. Công tác chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn tuyệt đối cho du khách được đặt lên hàng đầu, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Phú Thọ an toàn, thân thiện và giàu bản sắc. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến cũng ghi nhận nhiều bước tiến lớn khi tỉnh tích cực tham gia các hội chợ, sự kiện tầm quốc gia và khu vực như Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang, triển lãm không gian du lịch, hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 6 tỉnh (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn), đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu du lịch và phát triển hệ thống thông tin thông minh...

Giải pháp để du lịch tăng tốc

Đánh giá về những kết quả và định hướng thời gian tới, đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL cho biết, những kết quả tích cực trong 9 tháng là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Việc khéo léo khai thác các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và du lịch sinh thái, cộng đồng đặc sắc để phát triển kinh tế du lịch đã mang lại thành quả rõ rệt. Thời gian tới, ngành Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu của cả năm.

Cụ thể, ngành tập trung tổ chức Chương trình kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, kết hợp không gian trưng bày, quảng bá văn hóa - du lịch và sản phẩm OCOP tại Khu du lịch Mai Châu. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh xây dựng mô hình làng du lịch cộng đồng hài hòa giữa giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ tại xã Long Cốc, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng du lịch tại điểm, hoàn thiện hệ thống bảng biển chỉ dẫn, sơ đồ tuyến điểm và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các điểm du lịch như Vườn quốc gia Xuân Sơn...

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về lữ hành, kiểm tra cơ sở lưu trú, triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển văn hóa tiếp tục đẩy mạnh. Đặc biệt, việc phối hợp với Hiệp hội Du lịch Phú Thọ phát động Chương trình “Xây dựng môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp” và tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới với chủ đề “Chương trình Số và Trí tuệ nhân tạo để định hình lại ngành du lịch” tạo tiền đề quan trọng đổi mới tư duy quản lý và khai thác dịch vụ. Cùng với việc mở rộng hợp tác phát triển du lịch vùng Tây Bắc mở rộng, du lịch Phú Thọ tập trung cao độ trong việc kiến tạo những giá trị bền vững, đưa ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh vươn xa trên chặng đường phát triển mới.

Hương Lan