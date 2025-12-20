Đầu tư hạ tầng đánh thức tiềm năng du lịch hồ Hòa Bình

Hồ Hòa Bình - “viên ngọc xanh” giữa mây nước đại ngàn Tây Bắc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi tiềm năng thiên nhiên và văn hóa đặc sắc được đánh thức bằng những quyết sách chiến lược cùng dòng vốn đầu tư hạ tầng ngày càng mạnh mẽ. Từ một vùng hồ còn nhiều khó khăn về giao thông, dịch vụ, đến nay, hồ Hòa Bình đang từng bước định hình diện mạo của một trung tâm du lịch đa trải nghiệm, nơi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên hòa quyện với chiều sâu văn hóa bản địa.

Tuyến đường từ trung tâm xã Đà Bắc - Vầy Nưa - Tiền Phong được đầu tư góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch hồ Hòa Bình.

Trải dài hơn 100km, với diện tích mặt nước khoảng 8.000ha, hồ Hòa Bình có không gian khoáng đạt, mênh mang như biển giữa lòng núi. Trên mặt hồ, 47 hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô soi bóng xuống làn nước xanh biếc, tạo nên cảnh quan được ví như “Hạ Long giữa núi rừng Tây Bắc”. Bao quanh hồ là những bản làng của đồng bào Mường, Dao, Thái... vẫn lưu giữ tiếng chiêng, điệu mo, nếp nhà sàn cổ cùng phong tục tập quán đặc sắc - những giá trị văn hóa vô giá cho phát triển du lịch bền vững.

Cầu Hòa Sơn - thuộc dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu sẽ mở ra cơ hội rất lớn phát triển du lịch hồ Hòa Bình.

Những năm gần đây, tỉnh đã tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch hồ Hòa Bình. Tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đưa vào khai thác đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội, tạo cú hích quan trọng trong thu hút du khách và nhà đầu tư; hiện tỉnh đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 mở rộng tuyến này. Tuyến đường 435 từ thành phố Hòa Bình cũ lên cảng Thung Nai được mở rộng, nâng cấp và đưa vào khai thác từ năm 2019, tạo điều kiện thuận lợi thu hút du khách và các nguồn lực đầu tư vào khu vực lõi du lịch của hồ.

Dự án nâng cấp đường Vầy Nưa - Tiền Phong (huyện Đà Bắc) đang được triển khai và sắp hoàn thành, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư ngoài ngân sách vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Cùng với đó, nhiều dự án đường giao thông kết nối các xóm, bản ven hồ cũng đang được khởi động.

Đặc biệt, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang được triển khai, đi qua nhiều khu vực giàu tiềm năng như Hiền Lương, Tiền Phong, Vầy Nưa, Đà Bắc, Tân Mai..., mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng hồ. Bên cạnh đó, tỉnh đang nghiên cứu triển khai các dự án đường ven hồ Hòa Bình, tạo trục kết nối quan trọng phục vụ phát triển du lịch lâu dài.

Song song với giao thông, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch từng bước được hoàn thiện. Hệ thống điện lưới quốc gia, viễn thông, internet đã phủ sóng hầu hết các điểm du lịch; các bến thuyền, bến cảng được đầu tư nâng cấp, trong đó cảng Thung Nai đang được chuẩn bị mở rộng để đáp ứng tàu du lịch cỡ lớn với công suất hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm. Đây là những điều kiện nền tảng để du lịch hồ Hòa Bình chuyển từ phát triển manh mún sang quy mô, chuyên nghiệp.

Cùng với hạ tầng, dòng vốn đầu tư vào du lịch hồ Hòa Bình đang gia tăng rõ rệt. Hiện khu vực này đã thu hút 16 dự án du lịch với tổng vốn khoảng 3.300 tỷ đồng, tập trung vào phân khúc nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, du lịch trải nghiệm và vui chơi giải trí. Nhiều dự án quy mô lớn, có thương hiệu đã và đang tạo dấu ấn như Khu du lịch thiên nhiên Robinson (Đảo Sung), Khu nghỉ dưỡng và sinh thái hồ Hòa Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, dự án Shoshin Bình Thanh (WorldHotels Spa & Resort). Những dự án này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn góp phần định vị thương hiệu du lịch hồ Hòa Bình trên bản đồ du lịch quốc gia.

Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa đem lại trải nghiệm hấp dẫn cho du khách

Tại vùng lõi Khu du lịch quốc gia, xã Mường Hoa (trước đây là Suối Hoa) đang chứng kiến sự đổi thay rõ nét. Dự án Khu du lịch sinh thái Ngòi Hòa do Công ty Hoàng Sơn đầu tư, quy mô 146ha, tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng, đã đưa vào khai thác giai đoạn 1. Các bán đảo nghỉ dưỡng, villa, bungalow ẩn mình giữa thiên nhiên cùng chuỗi tiện ích như bến du thuyền, khu cắm trại, không gian trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, thể thao ven hồ... đang tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn.

Không chỉ dừng lại ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch hồ Hòa Bình đang phát triển theo hướng đa trải nghiệm. Chèo thuyền kayak trên mặt hồ xanh biếc, đạp xe trên những cung đường ven hồ, trekking khám phá bản làng nguyên sơ, team building, du lịch tâm linh, khám phá hang động karst hay trải nghiệm đánh bắt cá, nấu ăn ẩm thực xứ Mường... đang trở thành những “đặc sản” níu chân du khách.

Hạ tầng giao thông được cải thiện đã tạo sức hút đầu tư vào các bản làng ven hồ. Tựa mình giữa không gian hùng vĩ của lòng hồ Hòa Bình, Vịnh Hiền Lương (Đà Bắc) đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều cơ sở du lịch như Mít Retreat, Xoan Retreat, Mơ Ville cùng các homestay của người Mường như Hữu Thảo, Sánh Thuấn... Các mô hình này tạo cú hích phát triển kinh tế địa phương, giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi sinh kế, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch. Du khách được sống trong nhà sàn truyền thống, thưởng thức những món ăn “cây nhà lá vườn”, tham gia sinh hoạt thường nhật của người bản địa. Du lịch không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Đến nay, Khu du lịch hồ Hòa Bình có hơn 100 cơ sở lưu trú, trong đó có 61 cơ sở du lịch cộng đồng, cùng khoảng 300 phương tiện vận chuyển khách; nhiều điểm du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn OCOP 3-4 sao, cho thấy hiệu quả bước đầu của chiến lược đầu tư hạ tầng gắn với phát triển du lịch.

Về định hướng lâu dài, quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã xác định mục tiêu đưa nơi đây trở thành khu du lịch trọng điểm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với sản phẩm đặc trưng dựa trên hệ sinh thái hồ và văn hóa các dân tộc. Tỉnh đang quyết liệt triển khai quy hoạch phân khu, thu hút nhà đầu tư có tầm, có tâm; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển du lịch xanh, bền vững.

Những nỗ lực đầu tư hạ tầng thời gian qua đang từng bước biến tiềm năng thành lợi thế, tạo nền tảng vững chắc để hồ Hòa Bình bứt phá. Từ những con đường mở lối, những bến cảng được nâng cấp, đến các khu nghỉ dưỡng và bản làng du lịch cộng đồng hình thành, diện mạo vùng hồ đang đổi thay từng ngày, các dự án tiếp tục được triển khai, sẽ tạo sức hút các nguồn lực đầu tư vào vùng hồ theo quy hoạch, hoàn thiện các tiêu chí Khu du lịch quốc gia, điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Lê Chung