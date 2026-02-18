Đầu Xuân đi lễ

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, tại các đền, chùa, dòng người lại nô nức thành tâm làm lễ cầu cho quốc thái dân an, cầu mong tài, lộc, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đây là nét đẹp văn hóa thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn và niềm tin vào những giá trị tâm linh.

Đi lễ đầu xuân là nét đẹp văn hóa của người dân đất Việt mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Phú Thọ, vùng đất “cội nguồn” của dân tộc Việt Nam, là nơi định đô của các Vua Hùng, là bảo tàng sống về văn hóa tâm linh với hệ thống đình, chùa, miếu mạo dày đặc. Vùng Đất Tổ còn là nơi giao thoa đặc sắc giữa Phật giáo cổ truyền và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chính vì vậy, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Phú Thọ trở thành tâm điểm hành hương của hàng triệu du khách thập phương, tìm về để chiêm bái và vãn cảnh tại các địa danh linh thiêng như Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên, đền Mẫu Âu Cơ, đền Lạc Long Quân, đền thờ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn, chùa Cổ Tích, chùa Hà Tiên, chùa Tùng Vân...

Những năm gần đây, sau thời khắc đón giao thừa, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh thường đến đền, chùa để vãn cảnh và cầu chúc cho một năm mới quốc thái, dân an thịnh vượng và hạnh phúc. Mỗi người đi lễ có một tâm ý khác nhau, người thì cầu lộc, người thì cầu tài, người thì cầu duyên, người thì cầu mong sự bình an, sức khỏe... Song cũng có người đến chùa chỉ mong muốn tìm được những giây phút bình yên, thanh thản nhằm quên đi những toan tính bộn bề trong cuộc sống.

Trong dòng người đi lễ đầu xuân, bà Ngô Thị Én (xã Xuân Lãng) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, vào những ngày đầu năm mới, tôi lại cùng con cháu lên chùa lễ Phật, cầu mong một năm an khang, mạnh khỏe. Chỉ cần có sức khỏe là có tất cả. Mỗi lần đi lễ xong, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Đây là phong tục, nét đẹp văn hóa của người Việt rất đáng trân trọng và gìn giữ”.

Đến chùa, lễ Phật, vãn cảnh còn giúp con người sống hướng thiện hơn, thanh thản, phấn khởi, có thêm động lực để hăng hái thi đua lao động sản xuất trong năm mới.

Nhiều người thì cho rằng, đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ là ước nguyện mà đó còn là dịp để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh. Chị Trần Thị Yên (phường Vĩnh Phúc) chia sẻ: Lên chùa đầu năm cái chính là để lễ Phật, nhưng cũng là dịp để vãn cảnh chùa, bởi ở chốn linh thiêng này mọi người sẽ cảm nhận được sự giao hòa của đất trời khi bước vào Xuân.

Và dường như khi ấy, con người cũng tươi vui, cởi mở hơn, tíu tít chào hỏi, chúc phúc cho nhau một năm mới may mắn, tốt lành, ngay cả đối với những người lần đầu gặp mặt. Đến chùa, lễ Phật, vãn cảnh mỗi người thấy tâm hồn mình hướng thiện hơn, thanh thản, phấn khởi, có thêm động lực hăng hái lao động, sản xuất trong năm mới.

Đi lễ chùa đầu Xuân không chỉ nhắc nhở cho mỗi người dân ghi nhớ công ơn của ông bà tổ tiên, công đức của các tiền nhân, anh hùng dân tộc có công khai điền, lập địa, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn bờ cõi đất nước, mà còn giúp con người phải biết luôn hướng tới cái thiện, có niềm tin hơn trong cuộc sống cho dù ở đâu đó vẫn tồn tại sự bon chen, xô bồ.

Về ý nghĩa của phong tục đi lễ đầu xuân, Thầy Thích Đạo Tịnh - Chùa Hà Tiên (phường Vĩnh Phúc) chia sẻ: Đi lễ đầu xuân là hành trình hướng về cửa Phật để mỗi người tự nhắc nhở bản thân sống tu tâm, tích đức theo giáo lý từ bi và lòng thương cảm. Việc chiêm bái cửa thiền trong những ngày đầu năm mới không chỉ giúp con người tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn, trút bỏ những muộn phiền của năm cũ mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng vào một năm mới an lành, tốt đẹp hơn. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh giúp định hướng con người sống thiện lương và ý nghĩa hơn.

Từ bao đời nay, đi lễ chùa đầu Xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa, là sợi dây tâm linh kết nối quá khứ với hiện tại trong tâm hồn người Việt. Giữ gìn và phát huy phong tục tốt đẹp này cũng chính là gìn giữ một mạch nguồn văn hóa bền bỉ, để mỗi độ Tết đến, Xuân về, con người lại có dịp tìm về sự thanh thản và những giá trị tốt đẹp của cội nguồn.

Trần Tỉnh