Ấm áp Tết phương xa

Có những thời khắc mà một món ăn, một mùi hương, một khung cảnh, một dáng hình bỗng dưng ùa về trong tâm trí chẳng hề báo trước. Với những người con ở phương xa, Tết - thời khắc của đoàn viên, của những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau sau một năm bôn ba, mưu sinh thì những dòng ký ức lại như sóng vỗ từng hồi từng hồi không cách nào ngừng lại. Để rồi, họ chọn cách tự tạo ra không khí Tết cho mình, cho những người thân bên cạnh và sẻ chia cùng bạn bè quốc tế, để cùng đón một cái Tết cổ truyền “thật Việt Nam”.

Ở những miền đất xa xôi, khi người thân quê nhà gác bao bộn bề để vui Tết thì những người Việt xa xứ vẫn miệt mài công việc. Dù thế, vào những ngày thiêng liêng của đất trời Việt Nam, những góc nhỏ của những cộng đồng người Việt xa xứ vẫn bừng lên ánh sáng ấm áp của sự đoàn viên. Tết của những người Việt xa quê dù đơn sơ nhưng đầy nghĩa tình, như một cách để giữ cho hồn Việt mãi vẹn nguyên.

Từ khi lập gia đình, chị Nguyễn Cẩm Thúy, hiện đang sinh sống ở Philippines đã có hơn 10 năm đón Tết ở nơi xứ người. Chị chia sẻ: “Trước khi lập gia đình, thời gian du học cũng có năm tôi không đón Tết cùng gia đình, nhưng khi đó có thể còn trẻ nên cảm nhận về không khí đoàn viên, sum họp chưa sâu sắc như bây giờ nên cũng cảm thấy bình thường.

Có gia đình, rồi có con, những ngày giáp Tết tôi lại cồn cào nhớ hương vị của ngày xưa, của nồi bánh chưng, của những món ăn ngày Tết”. Nỗi nhớ ấy được chị hiện thực hóa bằng những lần gói bánh chưng bằng lá chuối, bằng những món ăn truyền thống của người Việt trong dịp Tết. Chị cũng muốn qua những nét văn hóa ẩm thực, hay thói quen mừng tuổi đầu năm để dạy cho cậu con trai hiểu và biết về Tết cổ truyền của quê hương Việt Nam.

Góc nhỏ trong căn nhà của chị Hồng Thắng được trang trí với cành đào mang đậm hương vị Tết quê nhà.

Đi du học, rồi lấy một chàng trai người Mỹ làm chồng, những năm đầu khi chưa có con, chị Hồng Thắng, hiện đang sinh sống tại Mỹ đã có lần cùng chồng về đón Tết tại quê nhà. Nhưng từ khi có con, thời điểm Tết Nguyên đán không trùng vào thời gian nghỉ học nên chị chưa có cơ hội đưa các con về quê vào dịp Tết.

Dù vậy, trong căn bếp nhỏ của gia đình chị Thắng vẫn luôn đỏ lửa với với những món ăn truyền thống của Việt Nam như nem rán, thịt kho, phở bò... Vì thế mỗi dịp Tết đến, Xuân về, với chị Thắng ngoài nỗi nhớ quê hương còn xen lẫn sự háo hức được chuẩn bị Tết cho gia đình nhỏ của mình.

Gia đình chị hiện có hai con trai, nên dù công việc bận rộn, chị Thắng vẫn cố gắng thu xếp thời gian trang trí nhà cửa, nấu một số món ăn và vẫn giữ thói quen mừng tuổi đầu năm để mong một năm hạnh phúc, may mắn cho cả gia đình.

Thắng chia sẻ: “Bây giờ, nhiều siêu thị cũng có sẵn các nguyên liệu để chế biến các món ăn Việt Nam. Nhưng có lẽ vì xa quê nên tôi vẫn cảm thấy thiếu một chút hương vị quê nhà. Từ khi có gia đình đối với tôi, dù Tết phương xa vẫn luôn rộn ràng và ấm áp. Nhiều gia đình cộng đồng Việt quanh đây cũng sửa soạn đón Tết.

Nhiều năm tôi cũng mời bạn bè là người Mỹ đến ăn cơm, thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam. Vì giữ được thói quen này, hàng năm vào dịp Tết nên hai con trai của tôi cũng rất háo hức”.

Gia đình chị Thanh Hằng dù đón Tết xa quê nhưng vẫn đầm ấp cùng cộng đồng người Việt tại Trung Quốc.

Hiện đang sinh sống tại Trung Quốc, một trong những quốc gia có dịp Tết Nguyên đán kéo dài và nhộn nhịp nhất, chị Nguyễn Thanh Hằng chia sẻ: “Những ngày này khắp nơi tràn ngập sắc đỏ. Người dân Trung Quốc thường trang trí nhà cửa bằng cách treo những câu đối đỏ, đèn lồng đỏ dán giấy đỏ và đốt pháo để mong muốn có một cái Tết vui vẻ, một năm mới an lành.

Hòa vào không khí đó, những người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc cũng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc”. Chị Hằng và hơn 200 người, gồm đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiên Tân, Hà Nam, Sơn Đông, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã tham gia chương trình “Xuân quê hương” chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Trong những ngày cận Tết, cộng đồng người Việt tại Trung Quốc đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để giữ gìn những nét đẹp của Tết cổ truyền dân tộc, một trong những hoạt động thu hút đông đảo mọi người tham gia là gói bánh chưng.

Chị Hằng chia sẻ: “Dù công việc bận rộn, tôi vẫn cố gắng thu xếp thời gian để chuẩn bị mâm cơm với các món ăn truyền thống của Việt Nam. Những ngày giáp Tết, nỗi nhớ quê hương dường như được gói trọn trong mâm cỗ, để cả gia đình có cảm giác đón Tết nơi xa nhưng vẫn đủ đầy, ấm áp”.

Mâm cỗ với các món ăn truyền thống được chị Thanh Hằng tự tay chuẩn bị.

Năm mới, những người con xa xứ vẫn luôn hướng về quê hương với nỗi nhớ khôn nguôi. Dù ở những không gian khác nhau, những múi giờ khác nhau, trong những nền văn hóa khác nhau, nhưng bằng cách riêng của mình, mỗi người vẫn đang nỗ lực gìn giữ hồn Tết Việt nơi đất khách, sống trọn vẹn với niềm tự hào dân tộc luôn chảy trong tim.

Thu Hà