Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo đột phá cho nông nghiệp

Chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại thông minh, chị Lường Thị Tâm, công nhân HTX Nông nghiệp dịch vụ - Cung ứng thực phẩm Đà Bắc, xã Đà Bắc đã có thể điều khiển toàn bộ hệ thống tưới tự động cho hàng chục nhà màng trồng rau, củ quả theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.

Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại, chị Lường Thị Tâm có thể điều khiển toàn bộ hệ thống tưới tự động cho 15 nhà màng trồng rau, củ.

Thay đổi cách làm nông nghiệp nhờ chuyển đổi số

Theo chị Tâm, toàn bộ diện tích sản xuất của HTX hiện đã được tự động hóa khâu tưới tiêu. Trong quá trình triển khai, công nhân của HTX được cán bộ chuyên môn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh trực tiếp hướng dẫn theo phương thức “cầm tay chỉ việc”. Từ vận hành hệ thống, kiểm tra và xử lý sự cố cơ bản đến phân tích dữ liệu, áp dụng vào kế hoạch tưới, bón phân hàng ngày. Nhờ đó, công việc sản xuất trở nên nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm thời gian, công sức, năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng cao rõ rệt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn VietGAP.

Đối với anh Nguyễn Trung Kiên ở khu 3, xã Cao Phong thì không chấp nhận cảnh làm nông kiểu “đánh cược với ông trời”. Thời gian qua, anh đã lựa chọn cho mình hướng đi “lấy khoa học kỹ thuật làm gốc, lấy chuyển đổi số (CĐS) làm đà” cùng với tư duy canh tác hiện đại đã tạo nên những vườn cam chất lượng cao, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Trước đây, cũng như nhiều hộ trồng cam khác, anh Kiên từng trải qua những vụ mùa thấp thỏm vì thời tiết, sâu bệnh.

Nhưng với tư duy nhạy bén của một người trẻ, anh sớm nhận ra rằng muốn thắng trên chính mảnh đất của mình thì phải làm chủ kỹ thuật. Thay vì canh tác theo lối mòn, anh mạnh dạn ứng dụng các quy trình hiện đại, từ đo độ pH đất, quản lý dinh dưỡng cây trồng bằng công nghệ, đến ghi chép nhật ký canh tác điện tử. “Chăm cam thời 4.0 không chỉ là bán mặt cho đất, mà còn phải áp dụng công nghệ để tính toán, tối ưu hóa quy trình”, anh Kiên chia sẻ.

Với việc ứng dụng KHKT bằng hệ thống tưới tự động đã tối ưu quá trình canh tác, sản xuất tại HTX Nông nghiệp dịch vụ - Cung ứng thực phẩm Đà Bắc.

Nhờ mạnh dạn áp dụng CĐS vào khâu chăm sóc và tiêu thụ, vườn cam của anh không chỉ tăng năng suất vượt trội mà chất lượng quả cũng được nâng lên rõ rệt. Những trái cam vỏ mỏng, tép vàng óng, mọng nước, hội tụ tinh túy của đất trời đã chinh phục những khách hàng khó tính.

Mở lối tiêu thụ nông sản trên không gian số

Không chỉ trong sản xuất, CĐS còn mở ra hướng đi mới trong tiêu thụ nông sản, giúp người nông dân từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào thương lái. Câu chuyện của gia đình chị Bùi Thị Hải Yến ở xã Cao Phong là một ví dụ điển hình. Gắn bó với nghề nuôi ong truyền thống trong vườn nhãn, mật ong của gia đình chị có chất lượng tốt nhưng trước đây chủ yếu tiêu thụ nhỏ lẻ tại nhà hoặc qua người quen, đầu ra hạn chế.

Nhận thấy tiềm năng của mạng xã hội (MXH), chị Yến mạnh dạn học cách sử dụng điện thoại thông minh để chụp ảnh, quay video, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Chỉ với chiếc smartphone, mỗi ngày chị đều đặn đăng bài giới thiệu mật ong, trứng gà, gà thả vườn trên trang cá nhân và các hội nhóm. Dần dần, sản phẩm được nhiều người biết đến, tin tưởng đặt mua nhiều lần.

Từ việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, HTX Vofram, xã Vân Sơn đã thay đổi phương thức sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi giá trị.

Từ những mô hình, câu chuyện cụ thể ấy cho thấy khi được tiếp cận và làm chủ công nghệ số, người nông dân vùng cao hoàn toàn có thể tự tin tham gia thị trường, rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao giá trị nông sản. Đến nay, hầu hết các nông hộ có quy mô sản xuất khá và các HTX trên địa bàn tỉnh đã xây dựng website, fanpage trên Facebook, Zalo để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX nông nghiệp Bản Dao, phường Thống Nhất cho biết: Thông qua các sàn thương mại điện tử, website, nền tảng MXH, số lượng đơn hàng ngày càng tăng, sản phẩm được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành biết đến rộng rãi hơn.

Theo đồng chí Hoàng Đình Tráng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thì sau hợp nhất, Phú Thọ sở hữu nền nông nghiệp quy mô lớn, đa dạng với nhiều sản phẩm chủ lực như chè, cam, bưởi, lúa, sản phẩm từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... Toàn tỉnh có 609 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 6 sản phẩm 5 sao.

Điều đó, không chỉ phản ánh tiềm năng, lợi thế mà còn cho thấy yêu cầu tất yếu phải đẩy mạnh CĐS, đưa công nghệ đến gần hơn với người nông dân. Nhất là nông dân vùng cao, để nông sản địa phương không dừng lại ở thị trường nhỏ hẹp mà vươn ra không gian rộng lớn hơn.

Do vậy, CĐS không chỉ thay đổi phương thức sản xuất mà còn làm thay đổi tư duy, cách tiếp cận thị trường của người nông dân, từng bước hình thành nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa gắn với chuỗi giá trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Mạnh Hùng