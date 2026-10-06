Đẩy mạnh đào tạo nghề vùng phía Nam

Trước yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng và dịch vụ, hệ thống giáo dục nghề nghiệp vùng phía Nam của tỉnh đang từng bước đổi mới quy mô, chương trình đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường liên kết với doanh nghiệp. Qua đó, đào tạo nghề ngày càng gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, tạo cơ hội việc làm ổn định cho người học ngay tại quê hương.

Gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động

Những ngày giữa tháng 8/2026, khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình (phường Thống Nhất) nhộn nhịp hơn thường lệ. Các tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học; đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ hồ sơ, tư vấn ngành nghề, hướng dẫn người học làm quen với môi trường mới.

Thực tế cho thấy nhận thức về giáo dục nghề nghiệp đang có chuyển biến. Học nghề không còn được xem là lựa chọn thứ yếu, mà ngày càng trở thành hướng đi phù hợp đối với nhiều học sinh sau THCS, THPT.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Sông Đà trong giờ thực hành.

Tại các cơ sở đào tạo nghề trọng điểm của vùng phía Nam như Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình và Trường Cao đẳng nghề Sông Đà, ngành nghề đào tạo được định hướng bám sát nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các nghề công nghệ ô tô, điện công nghiệp, điện tử, hàn, vận hành máy thi công... từng bước đáp ứng yêu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ.

Theo đồng chí Phùng Đình Tráng - Trưởng phòng Kế hoạch - Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Sông Đà, những năm qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong vùng đã đào tạo hàng nghìn học sinh, sinh viên. Tỷ lệ tốt nghiệp và ý thức rèn luyện đạo đức, tác phong công nghiệp của người học đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trước làn sóng đầu tư và sự gia tăng nhanh chóng của các dự án công nghiệp, yêu cầu về nhân lực ngày càng cao. Muốn thu hút đầu tư, địa phương phải có nguồn lao động tay nghề cao; đồng thời, để người lao động có việc làm ổn định ngay tại quê nhà, hệ thống đào tạo phải bám sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu mới, các trường nghề khu vực Hòa Bình đang từng bước đổi mới phương thức đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ và gắn chặt với doanh nghiệp.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình Lê Thanh Hải cho biết: “Chuyển đổi số được xác định là một trong những hướng đi quan trọng. Công nghệ thông tin được ứng dụng trong quản trị, giảng dạy và kết nối giữa nhà trường với người học, doanh nghiệp. Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, giúp học sinh tiếp cận nhanh hơn với kỹ thuật sản xuất hiện đại”.

Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh. Từ hợp tác đào tạo, tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập đến cập nhật yêu cầu về kỹ năng nghề, doanh nghiệp ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo. Qua đó, người học có điều kiện tiếp cận dây chuyền, thiết bị và môi trường sản xuất thực tế; nhà trường cũng kịp thời điều chỉnh chương trình theo nhu cầu tuyển dụng.

Đông đảo thanh niên đến đăng ký học nghề tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình.

Cùng với kiến thức chuyên môn, các cơ sở đào tạo chú trọng rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng cho người học. Qua đó, đào tạo nghề không chỉ trang bị trang bị kiến thức kỹ thuật mà còn phát triển toàn diện năng lực, đáp ứng yêu cầu môi trường sản xuất hiện đại.

Sắp xếp lại hệ thống, mở rộng cơ hội học nghề và việc làm

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp vùng Nam khi các cơ sở đào tạo được sắp xếp, tổ chức lại.

Theo Quyết định số 2700/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình được sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Sông Đà. Trường mới mang tên Trường Cao đẳng Công nghệ Hòa Bình, trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ. Các trường đang thực hiện các bước sáp nhập theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc sắp xếp không chỉ thay đổi đầu mối quản lý mà còn mở ra điều kiện để tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và thiết bị đào tạo; đồng thời hạn chế tình trạng phân tán, chồng chéo ngành nghề, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Box: Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình có hơn 200 học sinh, sinh viên nhập học, nâng quy mô toàn trường lên gần 700 người. Trường Cao đẳng nghề Sông Đà tuyển hơn 300 học sinh, sinh viên, nâng tổng số người học lên hơn 700.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghệ Hòa Bình trao Bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng cho sinh viên K12, khoá 2023 - 2026.

Em Bùi Phương Nam, lớp Trung cấp Công nghệ ô tô 1 - K23, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình, chia sẻ sự đồng hành của thầy cô, môi trường học tập và cơ hội thực hành giúp em có thêm động lực rèn luyện tay nghề, chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Đáng chú ý, mô hình đào tạo văn hóa kết hợp học nghề hệ trung cấp tiếp tục thu hút học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Người học vừa hoàn thành chương trình văn hóa, vừa được đào tạo nghề, qua đó có thêm lựa chọn để sớm tham gia thị trường lao động.

Hồng Trung