Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện

Với việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ theo hướng toàn diện, Trường Mầm non Duy Phiên (xã Hội Thịnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả trong xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Hoạt động phát triển vận động qua trò chơi.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục mầm non được xác định là nền tảng quan trọng trong việc hình thành nhân cách, thể chất và trí tuệ cho trẻ. Nắm bắt tinh thần đó, Trường Mầm non Duy Phiên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo hướng phát triển toàn diện.

Thực hiện văn bản chỉ đạo về việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học trong các cơ sở giáo dục mầm non, Trường Mầm non Duy Phiên đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, đồng thời, tạo môi trường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn giữa các đơn vị. Các buổi sinh hoạt chuyên môn được tổ chức bài bản, khoa học, thông qua hoạt động dự giờ, phân tích bài học và thảo luận chuyên sâu, giúp giáo viên tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.

Không dừng lại ở đổi mới phương pháp, nhà trường còn chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ thông qua việc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Việc cân đối các nhóm chất, đảm bảo khẩu phần ăn phù hợp theo từng độ tuổi đã góp phần cải thiện rõ rệt thể trạng và sức khỏe của trẻ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, không để xảy ra sự cố trong suốt năm học. Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm đáng kể, cho thấy hiệu quả của công tác nuôi dưỡng được triển khai bài bản, khoa học.

Song song với đó, việc hình thành thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ cũng được lồng ghép linh hoạt trong các hoạt động giáo dục hằng ngày. Từ việc rửa tay đúng cách, giữ gìn vệ sinh trong ăn uống đến xây dựng nền nếp sinh hoạt khoa học, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp trẻ phát triển kỹ năng tự phục vụ và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe. Đây cũng là giải pháp quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Các hoạt động phát triển thể chất được tổ chức đa dạng, sáng tạo thông qua trò chơi, hoạt động ngoài trời và các bài tập vận động phù hợp. Điều này không chỉ giúp trẻ phát triển thể lực mà còn tăng cường sự nhanh nhẹn, khả năng phối hợp và tinh thần tự tin trong giao tiếp. Môi trường học tập tích cực, thân thiện đã tạo điều kiện để trẻ được phát triển một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong công tác quản lý, nhà trường chú trọng xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng theo từng năm học, tháng, tuần, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng giáo dục. Việc thực hiện công khai các hoạt động theo quy định cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo niềm tin cho phụ huynh và xã hội.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn cho trẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, đảm bảo 100% trẻ được chăm sóc trong môi trường an toàn về thể chất và tinh thần.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy cũng được đẩy mạnh. 100% cán bộ, giáo viên được tập huấn, nâng cao năng lực sử dụng công nghệ, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả giáo dục. Đây là bước đi phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành giáo dục.

Có thể thấy, với những giải pháp đồng bộ, Trường Mầm non Duy Phiên đang từng bước khẳng định hiệu quả trong đổi mới giáo dục mầm non. Không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, nhà trường còn tạo dựng môi trường học tập tích cực, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục xác định đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ là những nhiệm vụ trọng tâm. Với hướng đi đúng đắn và quyết tâm cao, Trường Mầm non Duy Phiên đang góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của thế hệ mầm non – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nguyễn Thị Hòa

Trường mầm non Duy Phiên