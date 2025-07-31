Đẩy mạnh mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới hành chính là bước đột phá trong công tác cải cách TTHC ở xã Xuân Đài, mang lại nhiều lợi ích, giúp giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại cho người dân... Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Đài.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Đài (mới), chúng tôi có mặt từ sớm để chứng kiến không khí làm việc của cán bộ, công chức xã. Anh Triệu Văn An, khu Hạ Bằng cũng đến sớm, một tay cầm hồ sơ, một tay bấm máy tra cứu thông tin, quy trình giải quyết thủ tục đất đai (đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu). Anh An cho biết: “Trước đây, thủ tục này nộp ở cấp xã, gửi lên Phòng Nông nghiệp và Môi trường của huyện thẩm định, thời gian rất lâu, khi vướng mắc hồ sơ phải đi lại nhiều lần. Bây giờ, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, mọi thủ tục đều được thẩm định tại xã, thời gian được rút ngắn hơn nhiều, người dân chúng tôi đi làm cũng không vất vả”.

Xã Xuân Đài được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Kim Thượng, Xuân Đài, Xuân Sơn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của các sở, ngành cấp tỉnh, đến nay, hoạt động của bộ máy chính quyền xã đã dần đi vào ổn định; công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt hiệu quả. Đặc biệt, xã chú trọng việc giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính để giúp giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

Ngay từ khi chuẩn bị đưa bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, UBND xã Xuân Đài đã thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về trụ sở làm việc và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tại khu Mu. Đồng thời công khai đường dây nóng trên Fanpage của xã và các cơ quan, đơn vị, khu dân cư để người dân và doanh nghiệp biết; niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Về cơ sở vật chất đã bố trí đảm bảo trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC, đặc biệt xã đã đầu tư Bộ phận “Một cửa” hiện đại như: Máy lấy số tự động, máy tra cứu thông tin, quy trình giải quyết TTHC (Kiosk) giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thủ tục giải quyết nhanh chóng, minh bạch.

Từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 427 hồ sơ (410 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt 96%; 17 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp); đã giải quyết 204 hồ sơ, 133 hồ sơ đang giải quyết trong hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Đồng chí Đinh Công Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đài, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cho biết: Việc giải quyết TTHC không bị giới hạn bởi địa giới hành chính là điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tất cả TTHC đều được tiếp nhận tại Bộ phận “Một cửa” của xã. Ngay sau khi tiếp nhận, hồ sơ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tiết kiệm thời gian, quãng đường đi lại cho người dân”.

Anh Triệu Văn An, khu Hạ Bằng bấm máy tra cứu thông tin, quy trình giải quyết thủ tục đất đai

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Hệ thống dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống hộ chứng thực điện tử, hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch còn hay bị treo, nhiều lúc không ký số được. Công tác đo đạc, trích lục hồ sơ còn chậm (do cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ít), dẫn đến các thủ tục hành chính về đất đai cho công dân gặp rất nhiều khó khăn...

Điểm nổi bật của mô hình là sự thống nhất trong xử lý hồ sơ. Các đơn vị không phải chuyển hồ sơ qua nhiều cấp chính quyền, tránh tình trạng chồng chéo và kéo dài thời gian xử lý. Với những lợi ích vượt trội, mô hình giải quyết hành chính một cấp đang đón đầu xu thế cải cách và hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Đinh Tú