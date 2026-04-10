Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông liên vùng

Phú Thọ xác định hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến liên kết vùng có ý nghĩa chiến lược.

Công trình cầu Hòa Sơn trên tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang được khẩn trương thi công.

Theo định hướng quy hoạch, mạng lưới giao thông của tỉnh được phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, gắn với các hành lang kinh tế trọng điểm, tăng cường kết nối với Hà Nội và các địa phương lân cận. Hiện nay, tỉnh đang triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển.

Nổi bật trong số đó là Dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B và Quốc lộ 32C đi Lào Cai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, gồm 3 tuyến với tổng chiều dài trên 60 km. Tuyến chính dài 53,5 km, cùng các tuyến nhánh kết nối khu công nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành trục giao thông liên vùng, kết nối khu vực trung du với vùng Tây Bắc. Đến nay, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2023-2024. Các hạng mục còn lại đang được các nhà thầu tập trung thi công khẩn trương, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm bảo đảm tiến độ đề ra. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 6/2026.

Ghi nhận tại công trường đoạn từ điểm đầu tuyến (Km0) đến Quốc lộ 32 (Km76+150), không khí thi công diễn ra khẩn trương, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt. Ông Phạm Anh Vân, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Tự Lập cho biết, đơn vị đã huy động hơn 30 công nhân cùng máy móc thiết bị tập trung thi công các hạng mục cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa và công trình phụ trợ theo đúng tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, làm việc “3 ca, 4 kíp”. Đến nay, gói thầu đã cơ bản hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm loại 2, đang triển khai thi công lớp cấp phối đá dăm loại 1 và bê tông nhựa mặt đường. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, khối lượng công việc hoàn thành đúng tiến độ đề ra”.

Song song với đó, Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu về đích sớm hơn kế hoạch. Tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối Hòa Bình với khu vực Tây Bắc, tạo liên kết thuận lợi với các tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, đạt khoảng 97%, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công triển khai dự án.

Cùng với đó, tỉnh đang nỗ lực thực hiện các dự án giao thông liên vùng: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình, đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai... Để bảo đảm tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng từ tỉnh đến cơ sở. Các địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư được tăng cường, bảo đảm xử lý nhanh các thủ tục liên quan đến đất đai, vật liệu xây dựng, nguồn vốn và tổ chức thi công. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy tiến độ dự án. Các chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, bám sát tiến độ thi công, tránh tình trạng dồn vốn vào cuối năm.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đang từng bước được hoàn thiện. Những tuyến đường mới không chỉ nối dài không gian phát triển mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Lệ Oanh