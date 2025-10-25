Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện, đồng bộ và chuẩn hóa thông tin đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số toàn diện.

Cán bộ tổ dân phố số 5 (Đồng Tiến), phường Hòa Bình tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn thực hiện chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngay sau khi Trung ương ban hành kế hoạch, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4370/KH-UBND ngày 12/9/2025, thành lập ban chỉ đạo các cấp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xác định: Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai (DLĐĐ) là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Các địa phương phải thực hiện nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền”, với mục tiêu hoàn thành trong thời gian ngắn nhưng phải bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Từ đầu tháng 10/2025, UBND tỉnh đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp làm việc tại xã, phường để kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn kỹ thuật và đôn đốc tiến độ thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực ban chỉ đạo đã chủ trì tổ chức hội nghị triển khai và ban hành văn bản đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện tại các xã, phường.

Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 7 phường trung tâm của thành phố Hòa Bình (cũ), phường Hòa Bình được xem là “siêu phường” với quy mô diện tích lớn, dân số đông. Đây cũng là địa bàn khá phức tạp về công tác quản lý đất đai. Triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở DLĐĐ, UBND phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai chiến dịch theo các bước rà soát, làm sạch toàn bộ DLĐĐ; thu thập, quét và số hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cùng căn cước công dân chủ sở hữu, đảm bảo dữ liệu thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bổ sung, cập nhật thông tin thiếu hoặc sai lệch; rà soát tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính về đất đai.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoan - Trưởng phòng Kinh tế, phường Hòa Bình cho biết: Trên địa bàn phường có khoảng 20 nghìn GCNQSDĐ, bao gồm cả hộ lưu trú và không lưu trú tại địa phương. Chúng tôi chia thành từng tổ công tác phụ trách các tổ dân phố, khu dân cư. Trước mắt, phường tuyên truyền, vận động tinh thần tự nguyện, tự giác của các hộ dân để rà soát và thu thập thông tin dữ liệu đối với các hộ đã có sẵn GCNQSDĐ tại nhà. Trên cơ sở đó, chúng tôi lập danh sách, thiết lập cơ sở dữ liệu cập nhật hệ thống. Đối với các hộ vắng nhà, hộ có GCNQSDĐ đang thế chấp ở ngân hàng..., phường phối hợp với các ngành để giải quyết với quyết tâm cao nhất đến hết tháng 10/2025 có thể cơ bản có được cơ sở dữ liệu tổng thể.

Nật Sơn là xã đứng thứ 2 toàn tỉnh về diện tích đất sau sáp nhập đơn vị hành chính. Theo thống kê, toàn xã có khoảng 5 nghìn GCNQSDĐ. Thực hiện chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở DLĐĐ, cập nhật đến ngày 20/10, xã đã thu thập thông tin được 3.317 GCNQSDĐ của các hộ dân.

Đồng chí Bạch Công Ban - Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch và thuận lợi cho các hộ dân, xã đã chia tổ thực hiện và hướng dẫn cán bộ sử dụng điện thoại thông minh để scan GCNQSDĐ. Cách làm này vừa linh hoạt, tiết kiệm thời gian, vừa giúp thu thập và số hóa thông tin nhanh chóng, chính xác, giảm đáng kể lượng hồ sơ giấy phải tập hợp thủ công. Dữ liệu sau khi được lưu trữ, các thành viên tổ rà soát, lập danh sách các chủ sử dụng đất theo từng khu dân cư, kèm theo các thư mục chứa bản scan GCNQSDĐ và căn cước công dân gửi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật phần mềm, thực hiện làm giàu, làm sạch cơ sở DLĐĐ.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian thực hiện ngắn, các địa phương trong tỉnh đã huy động trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, công an cơ sở, đoàn viên thanh niên cùng tham gia chiến dịch, trực tiếp đến từng hộ gia đình để thu thập, xác thực thông tin. Song song đó, hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục tuyên truyền, vận động Nhân dân phối hợp, cung cấp giấy tờ cần thiết, tạo sự đồng thuận rộng rãi. Tính đến ngày 20/10/2025, nhiều địa phương đã hoàn thành khâu thu thập dữ liệu với hàng nghìn GCNQSDĐ đã được quét, nhập dữ liệu và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp với ngành Ngân hàng, Công an tập trung thu thập thông tin cơ sở dữ liệu đối với các trường hợp hộ dân thế chấp GCNQSDĐ ở ngân hàng; người ngoài địa phương mua đất, không liên hệ được hoặc hộ đi làm ăn xa.

Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Việc làm sạch DLĐĐ không chỉ giúp chuẩn hóa thông tin phục vụ quản lý mà còn tạo nền tảng quan trọng để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục đất đai. Trong thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đối soát, cập nhật dữ liệu, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định, tiến tới mục tiêu 100% DLĐĐ được số hóa, đồng bộ, sẵn sàng khai thác trên môi trường số.

Chiến dịch làm giàu, làm sạch DLĐĐ là bước đi cụ thể, thiết thực trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý tài nguyên đất, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Phú Thọ phấn đấu trở thành một trong những địa phương đi đầu trong hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ sở DLĐĐ số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đinh Hoà