Đẩy nhanh tiến độ tu bổ, tôn tạo Nhà Công quán - Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Những ngày này, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, các đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình nhằm phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa thể thao - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Trong đó, công trình tu bổ, tôn tạo Nhà Công quán là một trong những hạng mục quan trọng.

Đơn vị thi công đang huy động phương tiện, nhân lực tu bổ, tôn tạo Nhà Công quán.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng do Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn công đức tu bổ, xây dựng Đền Hùng và các nguồn huy động hợp pháp khác. Việc tu bổ, tôn tạo nhằm ngăn chặn tình trạng xuống cấp, hư hỏng của công trình kiến trúc cũ, đồng thời phục hồi cảnh quan Nhà Công quán nói riêng cũng như cảnh quan chung của Khu Di tích, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Hiện nay, đơn vị thi công đã tiến hành hạ giải, tôn tạo công trình trên nền móng cũ, giữ nguyên kiến trúc bát giác, diện tích nhà 72,7m2; gia cố móng bê tông cốt thép. Hệ thống kết cấu khung, mái, cột, xà, hoành, rui... thay thế làm bằng gỗ lim được xử lý phòng, chống mối mọt, đảm bảo tính thẩm mỹ và bền vững cho công trình. Nền nhà lát gạch bát truyền thống; lan can làm bằng đá tự nhiên.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày khai hội 17/4/2026, góp phần tạo diện mạo khang trang, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, chiêm bái của Nhân dân và du khách thập phương trong dịp lễ hội.

Gia Thái - Hoài Vũ