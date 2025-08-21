Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Sân vận động Vĩnh Phúc

Sau hơn 2 năm kể từ ngày khởi công, Dự án thành phần II khu văn hóa thể thao thành phố Vĩnh Yên cũ (sân vận động) bước vào giai đoạn thi công nước rút. Với tổng mức đầu tư hơn 148 tỷ đồng, quy mô 7.000 chỗ ngồi, mái che hiện đại, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thể thao - văn hóa - xã hội của phường trung tâm. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung thi công đồng bộ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án đúng dịp Quốc khánh 2/9/2025, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã hoàn thành, thi công phần thô đạt hơn 98%. Các nhà thầu đang đồng loạt triển khai phần mái, kết cấu bao che, mặt sân cỏ, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà... Không khí lao động trên công trường sôi động từ sáng sớm đến tối muộn, thể hiện quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” của hàng trăm kỹ sư, công nhân.

Dự án sân vận động Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Ông Lê Thế Hà - Chỉ huy trưởng công trường (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc) cho biết: “Để đảm bảo tiến độ, chúng tôi đã huy động gần 50 nhân lực kỹ thuật, bố trí làm việc theo chế độ 3 ca, 4 kíp, thậm chí làm xuyên đêm nếu điều kiện cho phép. Phần mái che khán đài đang được tập trung hoàn thiện theo đúng quy chuẩn an toàn, bảo đảm kỹ thuật và mỹ quan.”

Ghi nhận tại công trường những ngày giữa tháng 8/2025, mặc dù thời tiết oi bức, từng nhóm công nhân vẫn miệt mài trên mái vòm, khán đài. Hệ thống khung thép mái được lắp đặt với độ chính xác cao. Các tổ thi công phối hợp nhịp nhàng, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa giữ vững chất lượng. Anh Phùng Văn Tôn - công nhân kỹ thuật chia sẻ: “Chúng tôi được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tập huấn kỹ năng thi công trên cao và đều ý thức rõ đây là công trình trọng điểm của tỉnh nên hết sức nỗ lực".

Các nhà thầu tập trung huy động tối đa, nhân lực hoàn thiện các hạng mục còn lại của sân vận động.

Ông Nguyễn Danh Quyến - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Đây là công trình trọng điểm của phường Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ, chúng tôi tập trung tối đa nhân lực, vật tư, lựa chọn vật liệu tốt để thi công bảo đảm chất lượng. Đến nay, khối lượng công việc đã đạt khoảng 95%, chúng tôi cam kết bàn giao công trình đúng tiến độ.”

Ông Nguyễn Đức Quang - cán bộ Ban Quản lý Dự án phường Vĩnh Phúc cho biết: “Phường Vĩnh Phúc xác định đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa lớn nên yêu cầu đặt ra không chỉ nhanh mà còn phải đảm bảo kỹ thuật và tuyệt đối an toàn. Ban Quản lý duy trì giao ban hàng tuần với nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiệm thu, giải ngân đúng kế hoạch. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 8/2025, kịp khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9".

Công nhân Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc thi công phần phấn mái che sân vận động.

Sự quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý dự án với các đơn vị thi công, sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương có vai trò quan trọng. Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Chính quyền và Nhân dân phường luôn ủng hộ, tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu thi công. Chúng tôi thường xuyên cử cán bộ bám sát công trường, phối hợp với Ban Quản lý và các nhà thầu tháo gỡ kịp thời khó khăn, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Việc giải phóng mặt bằng, vận chuyển vật liệu, giữ gìn an ninh trật tự đều được hỗ trợ hết sức để dự án về đích đúng hẹn".

Hiện khối lượng công việc các hạng mục của sân vận động đã đạt khoảng 95%.

Sân vận động Vĩnh Phúc - công trình mang dấu ấn, biểu tượng của sự phát triển năng động, hội nhập đang dần hiện hữu. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, sự đồng lòng của các bên liên quan và sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, tin tưởng rằng công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ, trở thành một công trình thể thao - văn hoá trọng điểm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, đồng thời khẳng định hình ảnh đô thị Vĩnh Phúc hiện đại trong tiến trình phát triển mới.

Văn Cường