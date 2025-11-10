Đè bẹp Liverpool, Man City chiếm đóng top 2 Ngoại hạng Anh

Man City thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Liverpool 3-0 trên sân Etihad, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 Ngoại hạng Anh và tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Rạng sáng 10/11 (giờ Việt Nam), Manchester City có màn tiếp đón Liverpool trên sân Etihad trong khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh 2025/26. Dưới sự chỉ đạo của Pep Guardiola, đội chủ nhà đã trình diễn thứ bóng đá tấn công đỉnh cao và giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

Ngay từ những phút đầu, Man City đã đẩy cao đội hình tấn công, gây sức ép liên tục lên hàng thủ Liverpool. Sau khi bỏ lỡ quả phạt đền ở phút 13, Erling Haaland đã nhanh chóng chuộc lỗi bằng pha đánh đầu mở tỷ số ở phút 29 sau đường căng ngang của Matheus Nunes. Đội khách tưởng như gỡ hòa ở phút 39 khi Virgil Van Dijk đánh đầu tung lưới Donnarumma, nhưng bàn thắng bị VAR từ chối do lỗi việt vị.

Phút 45+3, Nico Gonzalez nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút chạm người hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Giorgi Mamardashvili bó tay.

Sang hiệp hai, Liverpool cố gắng vùng lên nhưng gần như bất lực trước khả năng kiểm soát và pressing hoàn hảo của đội chủ nhà. Phút 63, Jeremy Doku khép lại ngày thi đấu bùng nổ với cú cứa lòng chuẩn xác từ rìa vòng cấm, ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City. Đoàn quân của Pep Guardiola hiện đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, chỉ kém Arsenal 4 điểm.

Những nỗ lực của Liverpool trong phần còn lại chỉ dừng lại ở các cú sút xa thiếu chính xác của Mohamed Salah hay Dominik Szoboszlai. Sự vô duyên của hàng công cùng hàng thủ lỏng lẻo khiến The Kop phải nhận thất bại thứ 6 kể từ đầu mùa, rơi xuống vị trí thứ 8.

Chiến thắng này giúp Manchester City lấy lại phong độ sau chuỗi trận thất thường và gửi thông điệp mạnh mẽ đến phần còn lại của giải đấu: nhà vô địch vẫn ở đây, sẵn sàng trở lại đỉnh cao Ngoại hạng Anh.

