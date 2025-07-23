Đề xuất phương án xử lý hơn 1.000 trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Sau sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành một đơn vị hành chính mới, một trong những thách thức lớn đặt ra là bài toán sắp xếp lại hệ thống trụ sở, tài sản công. Tính đến giữa tháng 7/2025, toàn tỉnh đã rà soát và ghi nhận 1.021 cơ sở nhà, đất dôi dư – con số đáng kể cho thấy khối lượng tài sản cần quản lý, khai thác hoặc chuyển đổi.

Để tránh lãng phí nguồn lực, Sở Tài chính đã đề xuất nhiều phương án xử lý. Cụ thể, 116 cơ sở được đề xuất điều chuyển làm trụ sở cho các cơ quan nhà nước, 291 cơ sở có thể chuyển đổi công năng thành trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... và 228 cơ sở khác sẽ được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý.

Về bố trí trụ sở làm việc, tỉnh giữ nguyên mô hình ba trung tâm hành chính vùng – đặt tại địa bàn ba tỉnh cũ – nhằm tận dụng hạ tầng có sẵn và giảm tải cho khu trung tâm mới. Các cơ quan như Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, Trường Chính trị, Trung tâm Xúc tiến đầu tư... sẽ hoạt động tại cả ba khu vực, nhưng xác định rõ trụ sở chính để đảm bảo hiệu quả điều hành.

Trụ sở chính của Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh được đặt tại phường Vĩnh Phúc

Đối với cấp xã, việc sáp nhập đơn vị hành chính không làm gián đoạn hoạt động công quyền. Tất cả 148 xã, phường trên địa bàn đã được bố trí đủ trụ sở làm việc cho Đảng ủy, chính quyền, công an và các đơn vị sự nghiệp. Hai phường là Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên đang kiến nghị điều chỉnh địa điểm trụ sở cho phù hợp hơn với địa giới hành chính và nhu cầu hoạt động thực tế.

Đáng chú ý, Sở Tài chính cũng đề xuất giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ làm đầu mối quản lý toàn bộ trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ – một khuôn viên lớn hiện đang được nhiều cơ quan sử dụng chung.

Theo thống kê, hiện vẫn còn 386 cơ sở chưa có phương án sử dụng, các địa phương được yêu cầu hoàn tất đề xuất trong tháng 8 tới. Nếu được xử lý kịp thời và hiệu quả, khối tài sản dôi dư sau sáp nhập sẽ không chỉ giảm gánh nặng ngân sách mà còn trở thành nguồn lực quý giá phục vụ các mục tiêu phát triển đô thị, cải thiện dịch vụ công và an sinh xã hội tại địa phương.

Lê Minh