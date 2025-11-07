Giải quyết khó khăn các dự án giao thông trọng điểm khu vực Hòa Bình

Chiều 7/11, đồng chí Quách Tất Liêm – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giải quyết vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và tiến độ thi công một số dự án giao thông trọng điểm khu vực Hòa Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Các nhà thầu tập trung lực lượng, máy móc, phương tiện triển khai thi công đồng bộ trên tuyến. Tuy nhiên, tiến độ các dự án còn chậm và nhiều vướng mắc.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tiến độ triển khai các dự án.

Dự án Đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, phường Hòa Bình hiện đã bàn giao cho đơn vị thi công 1,7km/2.023km thi công các hạng mục nền đường, công trình thoát nước ... giải ngân được 138/232 tỷ đồng. Vướng mắc hiện nay là chưa phê duyệt được phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho 15 hộ thuộc diện tái định cư.

Dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B hiện đã thi công 12,4/18,81km, đạt 68%. UBND các phường, xã đã giải phóng mặt bằng toàn tuyến 14,7km/18,18km, đạt khoảng 81%, còn lại 3,48km. Trong đó, do trùng lấn diện tích thửa đất hiện đang tranh chấp nên công tác giải phóng mặt bằng khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Kim Bôi báo cáo tình hình thực hiện dự án trên địa bàn.

Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6 hiện đã thi công khối lượng đạt trên 219/385 tỷ đồng, đạt 56,88% giá trị hợp đồng; bàn giao được 15,5ha/21,7ha, đạt khoảng 71,2%. Đến nay, trên tuyến còn vướng mắc mặt bằng 1,325/4,36km.

Lãnh đạo phường Thống Nhất báo cáo tiến độ triển khai dự án trên địa bàn.

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La đã thi công trên tuyến đạt tổng giá trị đạt 509,28 tỷ đồng, tương ứng 30,56% giá trị hợp đồng. Bàn giao trên toàn tuyến 23,5/32km, đạt khoảng 75%. Lũy kế giải ngân được 1.353,74/2.303,030 tỷ đồng, đạt 58,78%. Khó khăn hiện nay là công tác báo cáo xác minh nguồn gốc sử dụng đất tại địa phương gặp do lịch sử hình thành, sự tồn tại của nhiều loại hồ sơ đất đai khác nhau, tình trạng chồng lấn, sai lệch bản đồ địa chính và thiếu đồng bộ trong dữ liệu so với thực tế sử dụng.

Lãnh đạo UBND xã Nật Sơn phát biểu tại hội nghị.

Dự án đường Quang Tiến - Thịnh Minh (giai đoạn 1) triển khai thực hiện 128,65/245,86 tỷ đồng, đạt 52,33% giá trị hợp đồng. Đến thời điểm hiện tại đã bàn giao 7,5km/8,13km mặt bằng, đạt 92,25%. Hiện còn 9 hộ chưa đồng ý giải phóng mặt bằng, dẫn đến chưa triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ghi nhận những kết quả tích cực trong quá trình triển khai các dự án thời gian qua. Để đẩy nhanh tiến độ, đồng chí đề nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng tập trung hướng dẫn cụ thể các thủ tục hành chính về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án. Các địa phương trên cơ sở hướng dẫn của các sở, ngành hoàn thành các thủ tục trong tháng 11; quyết liệt đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải ngân và điều chỉnh các hạng mục dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với các xã, phường nhanh chóng kiểm đếm, phê duyệt, định giá đất, trên cơ sở đó nhanh chóng thanh toán bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với các khu tái định cư, cần tổ chức họp dân, thống nhất với Nhân dân để triển khai thực hiện cho phù hợp.

Đinh Hòa