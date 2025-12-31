Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 31/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2025, Sở KH&CN thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động KH&CN, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó kinh tế số chiếm 22% GRDP. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%. Hạ tầng số, viễn thông được mở rộng với độ phủ 5G đến 100% trung tâm xã/phường và 100% khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN được đẩy mạnh, quản lý hiệu quả 91 nhiệm vụ KH&CN các cấp. Hoạt động đổi mới sáng tạo được thúc đẩy, chỉ số PII của tỉnh đạt 41,10 điểm (xếp 15/34 tỉnh, thành). Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp tỉnh làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành đạt 92%. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh đạt 0,71%. Đặc biệt, Phú Thọ là địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết để đưa ra nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2026 đề ra.

Theo đó, Sở KH&CN tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thu hút doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp bán dẫn. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả điều hành, bảo đảm thống nhất giữa các cấp, ngành.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận và biểu dương những thành tích của tập thể Sở KH&CN đã góp phần quan trọng vào việc vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đặt nền móng cho lộ trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Khẳng định năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặt ra yêu cầu cao đối với ngành KH&CN trong vai trò “kiến trúc sư” dẫn dắt mô hình tăng trưởng mới của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu Sở KH&CN phải coi cải cách thể chế là “đột phá của đột phá”, trọng tâm là tham mưu UBND tỉnh chương trình phát triển khoa học và công nghệ trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 gắn liền với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; chủ động nghiên cứu các cơ chế “vượt trội” để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, các doanh nghiệp công nghệ cao; khẩn trương hoàn thiện và ban hành Đề án chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 ngay từ đầu năm 2026 để tạo nền tảng cho các hoạt động thúc đẩy và phát triển.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để cụ thể hóa thành các mục tiêu công việc hàng tháng, hàng quý. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt mức hai con số trong giai đoạn tới. Tập trung xóa bỏ hoàn toàn các “điểm lõm sóng”, phủ mạng 5G và nâng cao chất lượng internet băng rộng đến từng thôn, bản, vùng sâu, vùng xa. Triển khai thực chất phong trào “Bình dân học vụ số”; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho các sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực...

Để sớm đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành xung lực dẫn dắt kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KN&CN cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng “quyết sách nóng nhưng thực thi lạnh”, mà phải tạo thành khối thống nhất trong tư duy và hành động.

Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025 và trong việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đức Anh