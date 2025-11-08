Khai mạc Festival sinh vật cảnh Đất Tổ Phú Thọ - năm 2025

Sáng 8/11, Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khai mạc Festival sinh vật cảnh Đất Tổ Phú Thọ - năm 2025. Tới dự có các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh Việt Nam...

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng hoa chúc mừng Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Festival Sinh vật cảnh Đất Tổ - năm 2025.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những địa phương tập trung nhiều nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu của cả nước. Với tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, nhiều tác phẩm cây cảnh của Phú Thọ đã được giới sinh vật cảnh trong cả nước ngưỡng mộ, đánh giá cao về giá trị nghệ thuật và kinh tế.

Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn tỉnh Phú Thọ.

Tại Festival Sinh vật cảnh Đất Tổ Phú Thọ - năm 2025, hơn 400 nhà vườn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã tham dự, mang đến hàng nghìn tác phẩm cây cảnh tiêu biểu, cùng hơn 60 gian hàng đồ gỗ mỹ nghệ đặc sắc. Mỗi tác phẩm trưng bày tại Festival thể hiện sinh động sự sáng tạo, tinh tế và tâm hồn của người nghệ nhân, gửi gắm trong đó tình yêu thiên nhiên, tình đất, tình người - những giá trị văn hóa sâu đậm của quê hương Đất Tổ Hùng Vương và là tâm huyết, tài hoa, trí tuệ, khát vọng của những nghệ nhân Việt Nam. Nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, đặc sắc như: Trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh và nhiều hoạt động khác sẽ được tổ chức trong những ngày diễn ra Festival.

Các đại biểu tham quan cây cảnh trưng bày tại Festival.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ gửi lời chúc đến những nghệ nhân với trái tim, bàn tay, khối óc đã luôn nỗ lực miệt mài vì sự phát triển của nghề sinh vật cảnh nói chung và của tỉnh Phú Thọ nói riêng. Đây là dịp để Phú Thọ giới thiệu một cách đầy đủ, toàn diện hơn với bạn bè xa gần về tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp độc đáo của nghề sinh vật cảnh Phú Thọ. Để Festival Sinh vật cảnh Đất Tổ - năm 2025 tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, công tác phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Festival, bảo đảm an toàn, chu đáo, thân thiện, văn minh tiếp tục được triển khai. Các nghệ nhân, doanh nghiệp, người trồng sinh vật cảnh tích cực giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch và nghề sinh vật cảnh để Festival thực sự trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và đam mê nghệ thuật sinh vật cảnh trên khắp mọi miền đất nước.

Văn nghệ chào mừng Festival.

Các tác phẩm được trưng bày tại Festival Sinh vật cảnh Đất Tổ - năm 2025 đến hết ngày 22/11/2025.

Hoàng Hương