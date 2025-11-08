Tích cực chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong 2025

Lễ hội cam Cao Phong sẽ được tổ chức lồng ghép với Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Đây là cơ hội lớn để chính quyền và Nhân dân xã Cao Phong khẳng định năng lực, sự chủ động tổ chức một lễ hội thành công, vừa quảng bá sâu rộng Chỉ dẫn địa lý “Cam Cao Phong” – thương hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, vừa giới thiệu hình ảnh Cao Phong năng động, giàu bản sắc và mến khách.

Cửa hàng trên Quốc lộ 6 bày bán cam Cao Phong.

Lễ hội cam Cao Phong đã trở thành thông lệ, nhưng năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt khi xã Cao Phong phối hợp đồng tổ chức. Ông Phạm Văn Thụy - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Phong chia sẻ: Việc xã chủ trì tổ chức Lễ hội cam lần này là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Xã Cao Phong phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đặc biệt là Sở Công Thương tỉnh để tổ chức một lễ hội không chỉ giữ vững truyền thống mà còn phải có nhiều đổi mới, sáng tạo. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về việc bảo vệ và phát triển thương hiệu cam Cao Phong.

Sự kiện năm nay được tổ chức lồng ghép với Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với mục tiêu tạo không gian giao lưu kinh tế, văn hóa quy mô lớn. Đây là dịp để xã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, gặp gỡ đối tác, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ nông nghiệp và quan trọng nhất là kích cầu tiêu dùng, khẳng định giá trị và vị thế của cam Cao Phong trên thị trường. Điểm nhấn của Lễ hội và Hội chợ năm 2025 chính là chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số”. Chủ đề này không chỉ bắt kịp xu hướng toàn cầu mà còn phản ánh đúng thực trạng và khát vọng của vùng cam Cao Phong.

Hộ trồng cam xã Cao Phong thu hoạch cam.

Xã Cao Phong đang rà soát kế hoạch tổ chức lễ hội, hội chợ. Theo kế hoạch, Lễ hội dự kiến diễn ra trong 7 ngày (từ 12 - 18/12/2025) tại Quảng trường và Nhà văn hóa xã Cao Phong, với khoảng 120 gian hàng. Khu vực “Trái tim” có 20 gian hàng, không gian dành riêng cho cam Cao Phong. Du khách sẽ được trực tiếp nếm thử cam tươi, nước cam và các sản phẩm chế biến từ cam. Đây là nơi trưng bày của 5 cụm xóm (đại diện cho các xã trước khi sáp nhập), các HTX và doanh nghiệp; giới thiệu từ cây giống, vật tư nông nghiệp công nghệ cao đến các sản phẩm OCOP, VietGAP. Ban tổ chức sẽ chấm điểm các gian hàng.

Khu vực “Hệ sinh thái” có 100 gian hàng thương mại tổng hợp, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ sẽ mang đến một bức tranh đa sắc màu. Từ các làng nghề truyền thống, công ty du lịch đến những đặc sản nức tiếng như thắng cố Lào Cai, cá nướng Hòa Bình, rau đồ, lợn quay... tất cả hội tụ, biến Cao Phong thành một điểm hẹn giao thoa văn hóa, ẩm thực.

Ban tổ chức đã xây dựng một chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa thương mại, văn hóa, thể thao và du lịch trải nghiệm. Phần Lễ hội cam (diễn ra trong 3 ngày đầu, 12-14/12). Cụ thể, không gian văn hóa Mường sẽ được tái hiện sống động qua diễn xướng văn hóa chiêng với sự tham gia của 300 tay chiêng và các trò chơi dân gian. “Lễ hội đường phố” với sự tham gia biểu diễn của Đoàn vũ công Sun Group, hứa hẹn mang đến không khí tưng bừng, hiện đại. Giải chạy “Cao Phong trail” (chinh phục đỉnh Mừng) được tổ chức không chỉ để cổ vũ phong trào thể thao mà còn là cách quảng bá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của Cao Phong.

Bên cạnh đó, các giải bóng chuyền, kéo co giữa các cụm xóm sẽ khuấy động tinh thần cộng đồng. Ban Tổ chức chỉ đạo chuẩn bị các điểm tham quan, trải nghiệm thực tế; tổ chức các tour trải nghiệm “vào vườn hái cam” tại các HTX kiểu mẫu như 3T Farm, Hà An Farm Kindergaten, Vita Garden.... Du khách cũng có thể tham quan các điểm du lịch tâm linh, văn hóa như Đền Bồng Lai, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Xã Cao Phong đang phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội trong tháng 11. Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc đã được thành lập với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền cơ sở. Trong đó, Sở Công Thương giữ vai trò chỉ đạo chuyên môn hội chợ, thẩm định và là đầu mối mời gọi doanh nghiệp các tỉnh bạn, đảm bảo nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia. UBND xã Cao Phong chịu trách nhiệm toàn diện về phần Lễ hội Cam, từ việc bàn giao mặt bằng, đảm bảo điện, nước, đến công tác tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp địa phương tham gia. Các phòng, ban chức năng, đơn vị liên quan đã được phân khai nhiệm vụ cụ thể để triển khai kế hoạch, đảm bảo mọi kịch bản chi tiết phải được hoàn thành trước ngày 14/11 để tổng hợp. Tháng 12 sẽ hoàn thành việc dàn dựng, trang trí tổng thể và chính thức khai mạc Lễ hội. Trong quá trình chuẩn bị liên tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch để chỉ đạo đạt hiệu quả cao nhất.

Những năm gần đây, sản lượng cam Cao Phong khoảng 20.000 tấn. Nông dân Cao Phong đang thay đổi tư duy, thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất an toàn để giữ vững thương hiệu. Các hộ dân đã nghiêm túc thực hiện quy trình VietGAP, ưu tiên các biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM) và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vi sinh. Kết quả là chất lượng cam ngày càng vượt trội, giá bán ổn định ở mức cao (cam Đường Canh 60.000-70.000 đồng/kg, cam lòng vàng 25.000-30.000 đồng/kg). Người tiêu dùng cũng được bảo vệ qua tem truy xuất nguồn gốc điện tử, đảm bảo mua đúng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

Với sự chỉ đạo thống nhất, sự chuẩn bị chu đáo, công phu, Lễ hội cam Cao Phong 2025 là sự kiện quảng bá nông sản, niềm tự hào và khát vọng vươn xa của thương hiệu “Cam Cao Phong”, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ.

Lê Chung