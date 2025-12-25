Xã Hoàng An tiếp đoàn chuyên gia tư vấn phát triển khoa học, công nghệ

Mới đây, UBND xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức đón, tiếp đoàn chuyên gia, nhà khoa học đến khảo sát, trao đổi, tư vấn các định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đoàn chuyên gia do PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng khoa Hóa Lý, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực như hóa lý, xây dựng - giao thông, môi trường, nông nghiệp và khí hậu.

Lãnh đạo xã Hoàng An đề nghị các chuyên gia và nhà khoa học nghiên cứu, gợi mở và định hướng phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương

Tại chương trình, lãnh đạo UBND xã Hoàng An thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và xã Hoàng An; đồng thời nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức của địa phương.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị và quyết tâm đổi mới của địa phương. Qua nghiên cứu báo cáo và khảo sát thực tế, đoàn chuyên gia nhận định xã Hoàng An có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển nhưng vẫn còn không ít khó khăn; hạ tầng kỹ thuật và trình độ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, quản lý còn hạn chế.

Đoàn chuyên gia và nhà khoa học tham quan mô hình trồng măng tây của HTX Nông nghiệp sạch Hiền Khánh Linh

Trưởng đoàn đề xuất địa phương cần quan tâm thu hút các nhà đầu tư có hàm lượng công nghệ và chất xám cao; đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Nằm trong chương trình làm việc, đoàn đã tham quan mô hình trồng cây măng tây của HTX Nông nghiệp sạch Hiền Khánh Linh.

Long Dương