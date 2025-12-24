Ý tưởng kinh doanh đồ uống từ nông sản địa phương

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục gắn với thực tiễn và khơi dậy tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Phú Thọ năm học 2025 - 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi trí tuệ bổ ích, nơi các ý tưởng xuất phát từ đời sống được nuôi dưỡng, thử thách và từng bước tiệm cận thị trường. Tham gia cuộc thi năm nay, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) Lâm Thao là đơn vị duy nhất trong khối GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh giành giải Khuyến khích với Dự án “Khởi nghiệp kinh doanh đồ uống từ các nông sản địa phương”.

Giáo viên và học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao trong giờ thực hành pha chế đồ uống từ nông sản địa phương.

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, biết phát hiện vấn đề từ thực tiễn, mạnh dạn đề xuất giải pháp và từng bước tiếp cận con đường lập thân, lập nghiệp ngay từ ghế nhà trường. Không dừng lại ở ý tưởng trên giấy, cuộc thi hướng tới những dự án có khả năng triển khai, tạo giá trị kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện chủ trương gắn giáo dục với thực tiễn, đào tạo nguồn nhân lực trẻ năng động, sáng tạo cho địa phương. Dự án kinh doanh đồ uống từ nông sản địa phương của nhóm học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao đã thu hút sự quan tâm của Hội đồng chấm thi bởi cách tiếp cận gần gũi, xuất phát từ chính tiềm năng nông nghiệp của quê hương Lâm Thao - vùng đất có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời, nguồn nguyên liệu phong phú, sẵn có quanh năm.

Chia sẻ về lý do chọn đề tài, trưởng nhóm Vương Gia Bảo - lớp Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống cho biết: Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm đồ uống công nghiệp ngày càng phổ biến, song đi kèm là nỗi lo về các chất phụ gia, hương liệu ảnh hưởng đến sức khoẻ, giá thành cao. Trong khi đó, nông sản sẵn có tại địa phương như: Lá nếp, gạo rang, chanh dây, dứa, ổi... lại dồi dào, dễ tìm, giá rẻ, nhưng chủ yếu tiêu thụ ở dạng thô, giá trị gia tăng chưa cao. Từ thực tế ấy, nhóm chúng em gồm 5 bạn cùng lớp đã nảy ra ý tưởng kết hợp kiến thức nghề pha chế được đào tạo tại Trung tâm với nguồn nguyên liệu bản địa để tạo ra các sản phẩm đồ uống “ngon - sạch - giá hợp lý”, vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của học sinh, người dân, vừa góp phần quảng bá nông sản quê hương, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Dự án tập trung xây dựng mô hình kinh doanh đồ uống pha chế từ nông sản địa phương với các dòng sản phẩm chủ lực: Trà sữa lá nếp thơm dịu, trà sữa gạo rang béo nhẹ, trà dứa chanh dây chua ngọt hài hòa, trà chanh thanh long giải nhiệt và trà ổi ngọt nhẹ. Các sản phẩm đều sử dụng nguyên liệu tự nhiên, hạn chế phụ gia, phù hợp xu hướng tiêu dùng lành mạnh, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Không chỉ dừng ở sản phẩm, dự án còn xây dựng hệ thống giá trị toàn diện từ lựa chọn nguồn nguyên liệu tại chỗ, quy trình pha chế an toàn, bao bì thân thiện môi trường đến chiến lược truyền thông, bán hàng phù hợp điều kiện học đường. Qua đó, dự án hướng tới hình thành thương hiệu đồ uống mang bản sắc địa phương với thông điệp “Vị tuổi trẻ - Pha cùng đam mê”.

Để hiện thực hóa ý tưởng, nhóm học sinh đã trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm nghiêm túc. Từ việc khảo sát nhu cầu người tiêu dùng, lựa chọn nguyên liệu, xây dựng công thức pha chế đến tính toán chi phí, giá thành, dự kiến doanh thu, lợi nhuận. Tất cả đều được triển khai bài bản, có sự hướng dẫn của giáo viên và sự hỗ trợ từ nhà trường. Các khâu sản xuất, bán hàng, truyền thông được phân công rõ ràng cho từng thành viên, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý tài chính, giao tiếp khách hàng và tư duy kinh doanh thực tế.

Điểm nổi bật của dự án đó là thông qua từng ly đồ uống, thay vì chạy theo các công thức trà sữa công nghiệp phổ biến, nhóm học sinh đã mạnh dạn khai thác hương vị truyền thống như: Lá nếp, gạo rang - những nguyên liệu gắn bó với đời sống người dân Phú Thọ để tạo nên sản phẩm khác biệt, khó trộn lẫn. Bên cạnh đó, dự án còn hướng tới tiêu chí phát triển bền vững khi sử dụng cốc giấy, ống hút sinh học, khuyến khích lối sống xanh, giảm rác thải nhựa. Đây là điểm cộng lớn, phù hợp xu thế tiêu dùng hiện đại và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

Đồng chí Vũ Thị Trang - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Thao cho biết: Với chi phí thấp, nguyên liệu sẵn có, quy trình đơn giản và thị trường mục tiêu rõ ràng, dự án được đánh giá có tính khả thi cao. Mô hình có thể triển khai ngay trong môi trường học đường, mở rộng ra các sự kiện, hội chợ, hoạt động Đoàn - Hội và từng bước nhân rộng tại các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh. Thông qua cuộc thi, giúp các em không chỉ học cách xây dựng một ý tưởng khởi nghiệp bài bản, mà còn hiểu rõ hơn giá trị của nông sản quê hương. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện để dự án hoàn thiện và triển khai thực tế để vừa tạo cơ hội trải nghiệm nghề cho học sinh, vừa góp phần quảng bá sản phẩm địa phương.

Hồng Nhung