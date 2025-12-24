Gần 115 nghìn lượt hội viên, nông dân được tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật

Nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng và tư duy hợp tác cho nông dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với một số sở, ngành chức năng, các doanh nghiệp tổ chức tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng kinh doanh, thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT, nông dân xã Cao Phong đã mở rộng diện tích cây ăn quả cho thu nhập cao.

Trong giai đoạn 2023-2025 các cấp hội đã phối hợp tổ chức 935 lớp tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 114.498 lượt người. Thông qua công tác đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ nông dân chủ lực, lực lượng hạt nhân phát triển sản xuất, kinh doanh và là tuyên truyền viên, hướng dẫn viên trực tiếp giúp các hộ nông dân khác học hỏi, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp hội đẩy mạnh xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, coi đây là mô hình nòng cốt để tập hợp, thu hút nông dân, tiền đề xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 532 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 6.111 thành viên, số chi hội nông dân nghề nghiệp là 328 chi hội với 5.131 thành viên. Từ năm 2023 đến nay các cấp hội đã hướng dẫn thành lập mới 175 tổ hội và 52 chi hội nông dân nghề nghiệp; xây dựng 188 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, với 6.586 thành viên.

Phương Thanh