Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gần 115 nghìn lượt hội viên, nông dân được tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật

Nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng và tư duy hợp tác cho nông dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với một số sở, ngành chức năng, các doanh nghiệp tổ chức tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng kinh doanh, thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Gần 115 nghìn lượt hội viên, nông dân được tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật

Được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT, nông dân xã Cao Phong đã mở rộng diện tích cây ăn quả cho thu nhập cao.

Trong giai đoạn 2023-2025 các cấp hội đã phối hợp tổ chức 935 lớp tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 114.498 lượt người. Thông qua công tác đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ nông dân chủ lực, lực lượng hạt nhân phát triển sản xuất, kinh doanh và là tuyên truyền viên, hướng dẫn viên trực tiếp giúp các hộ nông dân khác học hỏi, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp hội đẩy mạnh xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, coi đây là mô hình nòng cốt để tập hợp, thu hút nông dân, tiền đề xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 532 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 6.111 thành viên, số chi hội nông dân nghề nghiệp là 328 chi hội với 5.131 thành viên. Từ năm 2023 đến nay các cấp hội đã hướng dẫn thành lập mới 175 tổ hội và 52 chi hội nông dân nghề nghiệp; xây dựng 188 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, với 6.586 thành viên.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Đào tạo nghề Khoa học Hội nông dân Nghề nghiệp tập huấn Phát triển nông nghiệp Phát triển sản xuất Thương mại điện tử Tuyên truyền
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Từng bước minh bạch nghĩa vụ thuế

Từng bước minh bạch nghĩa vụ thuế
2025-12-23 14:26:00

baophutho.vn Hiện nay, ngành Thuế tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện chiến dịch "60 ngày cao điểm" chuyển đổi 100% hộ kinh doanh đang...

Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Động lực phát triển kinh tế - xã hội
2025-12-23 06:24:00

baophutho.vn Những năm qua, Phú Thọ đã thực hiện nhiều giải pháp đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long