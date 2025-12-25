Động lực để đồng bào dân tộc thiểu số “an cư lập nghiệp”

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), trọng tâm là hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nhằm giúp đồng bào “an cư lạc nghiệp”, xóa bỏ tình trạng du canh, du cư là chủ trương lớn, xuyên suốt được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo.

Các chính sách dân tộc, trong đó có hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đã tạo thêm động lực để đồng bào DTTS xã Lai Đồng ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Tại tỉnh Phú Thọ, các cấp, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai hiệu quả Dự án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, tạo điều kiện để đồng bào ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phú Thọ hiện có 33 thành phần dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chiếm trên 25% dân số toàn tỉnh; chủ yếu là các dân tộc: Mường, Dao, Cao Lan, Tày, Mông, Sán Dìu, Thái... Sau sáp nhập, theo dự thảo tiêu chí mới, toàn tỉnh có 91 xã, phường thuộc vùng đồng bào DTTS&MN, trong đó có 43 xã khu vực III, 7 xã khu vực II và 41 xã khu vực I.

Thực hiện Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021- 2025 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, công tác định canh, định cư cơ bản hoàn thành; việc sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại những địa bàn cần thiết được thực hiện hiệu quả.

Nhằm giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS sinh sống ở vùng DTTS&MN, tỉnh đã ban hành kế hoạch, khẩn trương chỉ đạo các ngành và địa phương triển khai thực hiện. Việc hỗ trợ được ưu tiên cho hộ nghèo, nhóm đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn, tập trung vào các xã, thôn, bản khó khăn nhất; đồng thời rà soát, thống kê nhu cầu đất ở, đất sản xuất đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào DTTS&MN sinh sống trên địa bàn.

Song song với đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về đối tượng, thứ tự ưu tiên, nội dung và nguyên tắc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai. Riêng nội dung hỗ trợ đất sản xuất, các địa phương linh hoạt thực hiện thông qua các hình thức như: Chuyển đổi nghề theo nhu cầu, hỗ trợ đào tạo nghề; mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất, dịch vụ nông nghiệp...

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, các địa phương có đối tượng thụ hưởng chính sách đã tích cực vào cuộc. UBND các xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp rà soát, xác định mức bình quân đất ở, đất sản xuất vùng đồng bào DTTS&MN theo từng loại đất; thống kê, tổng hợp danh sách các hộ thiếu đất ở, đất sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, chính sách, đối tượng thụ hưởng và mức hỗ trợ theo quy định.

Xã Lai Đồng có hơn 16.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm tới 94%. Toàn xã có 31 khu dân cư thì có 28 khu đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, chiếm khoảng 21%.

Đồng chí Đinh Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy xã Lai Đồng cho biết: “Việc triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 cùng các nghị quyết, quyết định của Trung ương đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương cụ thể hóa và lồng ghép với mục tiêu phát triển bền vững. Các chính sách dân tộc, trong đó có chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. Đến nay, xã đã cơ bản giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất; 36 hộ được bố trí đất ở hoặc tái định cư với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng; 122 hộ thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề, mua sắm máy móc, nông cụ với kinh phí 1,22 tỷ đồng”.

Theo thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nay toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đất ở cho đồng bào DTTS&MN đến năm 2025 với 1.596 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở; 2 hộ được hỗ trợ đất ở; 45 hộ được hỗ trợ thủ tục chia tách, chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với hỗ trợ đất sản xuất, tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu với 5.236 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề; 352 lao động được đào tạo nghề... Qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Giai đoạn 2021- 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng DTTS&MN có sự chuyển biến tích cực, bình quân từ 7,5 - 8,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm từ 2 - 3%.

Có thể khẳng định, việc triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đã và đang tạo nền tảng vững chắc để đồng bào DTTS&MN trong tỉnh “an cư lập nghiệp”, ổn định đời sống. Đây là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của đồng bào DTTS&MN trong giai đoạn mới.

Lệ Oanh