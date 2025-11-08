Phụ nữ trong xã hội hiện đại

Thời kỳ đổi mới và hội nhập, phụ nữ không chỉ giữ vai trò quan trọng trong gia đình mà ngày càng khẳng định vị thế trong xã hội hiện đại. Họ “giỏi việc nước”, “đảm việc nhà”, phát huy năng lực, bản lĩnh ở nhiều lĩnh vực, nhất là trong kinh doanh.

Từ khát vọng khởi nghiệp đến vai trò Chủ tịch HĐQT

Cởi mở, chân thành và đầy nhiệt huyết - đó là cảm nhận của chúng tôi khi gặp chị Nguyễn Thị Chung Tình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hoàng Phan. Là người phụ nữ năng động, chị đã chèo lái doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Năm 2006, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân, thay vì trở về quê hương tìm công việc ổn định, chị Tình ở lại Hà Nội, tích lũy kinh nghiệm và tham gia một số dự án, nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp đã ấp ủ từ lâu.

Sau nhiều năm kinh doanh văn phòng phẩm, đến năm 2012, chị quyết định trở về quê nhà, thành lập Công ty cổ phần Thương mại Hoàng Phan tại phường Vĩnh Yên. Khi ấy, chị Tình chưa tròn 30 tuổi nhưng đã đảm nhận trọng trách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hoàng Phan - Nguyễn Thị Chung Tình (áo đen) vươn lên bằng nghị lực và sự kiên định trong kinh doanh.

Trên hành trình lập nghiệp, chị đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách: Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, áp lực phải gánh vác nhiều vai trò cùng lúc - vừa là giám đốc, vừa là người vợ, người mẹ trong gia đình. Nhưng, nghị lực và sự kiên định đã giúp chị vượt qua tất cả để xây dựng doanh nghiệp ngày một phát triển.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chị Nguyễn Thị Chung Tình lựa chọn hướng phát triển bền vững, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, giữ uy tín với khách hàng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển. Nhờ chiến lược kinh doanh phù hợp, Công ty cổ phần Thương mại Hoàng Phan đã mở rộng 4 chi nhánh, cung cấp sản phẩm và dịch vụ văn phòng phẩm cho khoảng 500 khách hàng thường xuyên.

Từ chỗ chỉ có 4 nhân viên khi mới thành lập, đến nay, công ty đã phát triển thành tập thể 50 cán bộ, nhân viên, mức thu nhập bình quân 8-10 triệu đồng/người/tháng. Nếu như năm đầu tiên doanh thu chỉ đạt 914 triệu đồng, thì những năm gần đây, con số này duy trì ở mức bình quân từ 35 tỷ đồng trở lên. Với quyết tâm, sự linh hoạt trong quản lý, chị Tình đã gây dựng được tập thể đoàn kết, gắn bó, chung sức đưa doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Câu chuyện của chị Tình là minh chứng sống động cho thấy, khi phụ nữ có cơ hội, họ hoàn toàn có thể đạt được thành công - không chỉ nhờ sự kiên cường, mà còn bởi khả năng tạo ra giá trị và sự khác biệt.

Cách đây hơn 10 năm, khi khái niệm “phụ nữ làm giám đốc doanh nghiệp” còn ít gặp, chị Tình đã vượt qua muôn vàn thử thách để xây dựng thương hiệu uy tín. Mỗi thành tựu của doanh nghiệp là kết quả của hành trình bền bỉ, đòi hỏi nỗ lực hơn nhiều lần so với nam giới. Nhưng điều đó không khiến những người phụ nữ như chị Tình chùn bước mà càng làm tăng thêm ý chí, khát vọng vươn lên.

Biến chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ

Từ ý tưởng tái sử dụng chất thải chăn nuôi, trồng trọt làm sản phẩm phân bón hữu cơ, chị Nguyễn Thị Thu Hường ở xã Hội Thịnh đã đưa dự án khởi nghiệp của mình đi đến thành công. Câu chuyện về người phụ nữ “biến chất thải hữu cơ thành vàng đen” trở thành hiện thực khi chị Hường xây dựng và phát triển HTX Nông nghiệp hữu cơ Thanh Vân mang lại giá trị kinh tế bền vững cho cộng đồng.

Mặc dù bước đầu gặp khó khăn về đầu ra, mô hình “Biến chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ” của chị Hường đã chứng minh một giải pháp hiệu quả, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Các sản phẩm của HTX Nông nghiệp hữu cơ Thanh Vân, đặc biệt là dòng phân bón hữu cơ Bamboo Organic có thể thay thế phân bón hóa học. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, an toàn cho cây trồng, thân thiện với môi trường, những sản phẩm này ngày càng được nhiều nông dân đón nhận tích cực.

HTX Nông nghiệp hữu cơ Thanh Vân tái sử dụng chất thải chăn nuôi, trồng trọt làm sản phẩm phân bón hữu cơ.

Chị Hường chia sẻ: “Là kỹ sư môi trường, tôi luôn rèn tính kiên định trước khó khăn thử thách, kiên định với niềm đam mê và sứ mệnh xây dựng nền nông nghiệp bền vững từ tái tạo chất thải. Đồng thời, phát huy tinh thần học tập suốt đời, trau dồi kiến thức thực tiễn, kế thừa thành tựu khoa học kỹ thuật, đó là con đường ngắn nhất giúp tôi ngày càng hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng HTX ngày càng lớn mạnh”.

Đồng hành cũng phụ nữ trong thời đại số

Phía sau thành công của mỗi phụ nữ làm kinh tế không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là sự hỗ trợ từ các tổ chức hội, đoàn thể. Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, hỗ trợ chị em khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Hiện nay, các cấp Hội quản lý 5.600 tỷ đồng cho hơn 113.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, chỉ đạo thành lập 49 HTX và 123 tổ hợp tác, đồng thời hỗ trợ hơn 4.800 phụ nữ khởi nghiệp.

Hội LHPN tỉnh luôn đồng hành cùng các chương trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế của hội viên.

Các hoạt động của Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” hằng năm mang lại hiệu quả rõ rệt: 120 dự án đạt giải cấp tỉnh, 46 dự án đạt giải cấp Trung ương. Nhiều mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi được lan tỏa từ những hoạt động này, giúp chị em tự tin, chủ động hơn, từng bước khẳng định vị thế trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Với tinh thần “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hỗ trợ”, Hội LHPN không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời đồng hành cùng phụ nữ trong thời đại số. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Hội LHPN Việt Nam vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030”, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai các chương trình nhiều ý nghĩa trong giai đoạn tới.

Nhờ sự đồng hành, chắp cánh của các tổ chức hội, đoàn thể, phát huy sức mạnh nội tại của bản thân, nhiều phụ nữ đã vươn lên trở thành giám đốc, sáng lập doanh nghiệp... Nhưng trên hết, họ vẫn gìn giữ những phẩm chất truyền thống đáng quý: Kiên cường, chu đáo, trách nhiệm, hết lòng vì cộng đồng. Họ xứng đáng được tôn vinh, tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ viết tiếp hành trình vươn lên làm chủ cuộc sống, chinh phục những ước mơ.

Nguyên Anh