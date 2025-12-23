Kinh tế
Từng bước minh bạch nghĩa vụ thuế

Hiện nay, ngành Thuế tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm” chuyển đổi 100% hộ kinh doanh đang hoạt động từ nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai. Đây được xem là bước đi quan trọng để minh bạch doanh thu, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, hiện đại.

Cán bộ Thuế cơ sở 10 hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử tại cơ sở.

Việc chuyển đổi phương thức nộp thuế ban đầu khiến không ít hộ kinh doanh còn bỡ ngỡ. Cửa hàng tạp hóa của chị Lê Thị Kim Dung (xã Tam Dương) từng gặp khó khăn trong việc theo dõi thời hạn, thủ tục nộp thuế theo cách làm truyền thống, dẫn đến nộp chậm và bị xử phạt hành chính. Sau khi được cán bộ thuế trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ “cầm tay chỉ việc”, chị Dung đã chuyển sang kê khai và nộp thuế điện tử. Nhờ đó, việc thực hiện nghĩa vụ thuế trở nên chủ động, đúng hạn, hạn chế sai sót, giúp hộ kinh doanh yên tâm hơn trong quá trình hoạt động.

Song song với việc hỗ trợ từng hộ kinh doanh, Thuế cơ sở 8 đã đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người nộp thuế tại trụ sở UBND các xã. Nội dung tập trung làm rõ quy trình kê khai, cách sử dụng phần mềm, quyền lợi và nghĩa vụ của hộ kinh doanh khi chuyển đổi. Nhiều vấn đề thực tiễn như xác định doanh thu, xử lý sai sót ban đầu hay khó khăn khi tiếp cận công nghệ số được cán bộ thuế giải đáp trực tiếp, kịp thời. Kết quả, đến nay đã có 3.773/4.000 hộ kinh doanh trên địa bàn được rà soát chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Theo đồng chí Nguyễn Đăng Hùng - Trưởng Thuế cơ sở 10: Việc kết hợp tuyên truyền tập trung với hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở là giải pháp hiệu quả, giúp hộ kinh doanh hiểu đúng quy trình, thực hành ngay trên phần mềm và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc ban đầu. Nhờ đó, quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai diễn ra thuận lợi, bảo đảm đi vào thực chất và đúng lộ trình.

Tại nhà thuốc Hồng Nhung (phường Vĩnh Phúc), trước đây việc quản lý doanh thu, hóa đơn chủ yếu thực hiện thủ công, tiềm ẩn nhiều rủi ro sai sót. Từ khi chuyển sang kê khai điện tử, toàn bộ hoạt động bán hàng, theo dõi doanh thu được thực hiện trên phần mềm, giúp việc quản lý khoa học, rõ ràng hơn. Theo chị Trần Thị Thanh Huyền, nhân viên nhà thuốc, phương thức kê khai mới không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc, giấy tờ hàng hóa mà còn giúp cơ sở chủ động nắm bắt doanh thu, nâng cao uy tín trong kinh doanh.

Trên địa bàn các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc hiện có hơn 6.000 hộ kinh doanh, trong đó trên 3.000 hộ thuộc diện phải chuyển đổi theo lộ trình. Với phương châm “đi từng ngõ, rõ từng hộ”, cán bộ thuế phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm trực tiếp hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn thao tác và giải đáp vướng mắc phát sinh. Đồng chí Phạm Thanh Tú - Trưởng Thuế cơ sở 8 cho biết: “Ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng cụ thể, dễ hiểu, tạo điều kiện để hộ kinh doanh yên tâm chuyển đổi, ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh”.

Theo thống kê, đến tháng 11/2025, toàn tỉnh Phú Thọ có 77.487 hộ kinh doanh trong diện quản lý thuế; 3.062 hộ đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ngành Thuế phấn đấu đến 30/12/2025, 100% hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc hoàn thành đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Dự kiến, sau chiến dịch “60 ngày cao điểm”, khoảng 65.000 hộ kinh doanh sẽ chuyển sang phương pháp kê khai thuế từ ngày 1/1/2026.

Việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không chỉ góp phần quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách, hạn chế gian lận mà còn tạo nền tảng cho môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững, theo tinh thần Nghị quyết 68.

