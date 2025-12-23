Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, Phú Thọ đã thực hiện nhiều giải pháp đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư vào địa bàn.

Tỉnh hiện có hơn 30.700 km đường bộ, 678 km đường thủy nội địa và gần 113 km đường sắt với 13 ga trên tuyến Hà Nội - Lào Cai. Xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng, “huyết mạch” trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đặc biệt chú trọng quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, tạo sự kết nối với Thủ đô Hà Nội, vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Năm 2025, tỉnh đã triển khai, hoàn thiện các dự án giao thông kết nối liên vùng như: Đường kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái (cũ); tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai; đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu)...

Dự án tuyến đường Hồ Chí Minh kết nối với cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với thực hiện các dự án trọng điểm, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông hiện hữu. Năm 2025, toàn tỉnh cải tạo, nâng cấp trên 37 km quốc lộ, gần 31 km đường tỉnh và tiếp nhận quản lý, bảo trì gần 400 km quốc lộ. Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương quyết liệt giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn; nâng cao tỷ lệ cứng hóa cũng như quan tâm cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn.

Tại các địa phương, công tác triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm và thực hiện đồng bộ. Các xã, phường đã tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn, đường nội thị, cầu, cống, bảo đảm kết nối liên vùng và phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân. Quá trình triển khai đã chú trọng công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giám sát chất lượng công trình, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Thực hiện khâu đột phá về hạ tầng giao thông, xã Đông Thành đã chỉ đạo tập trung giải phóng mặt bằng đảm bảo 100% các dự án để thi công đường cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang và các tuyến đường giao thông nông thôn; qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo Chủ tịch UBND xã Hà Trường Sơn, năm 2025, Đông Thành đã hoàn thành, vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 95 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Xã thu hút 60 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập bình quân lên trên 56 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,94%... Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm tổ chức quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương”.

Các công trình hạ tầng giao thông được triển khai, hoàn thành đã khẳng định quyết tâm chính trị, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, ước cả năm tăng 10,52% so với năm 2024; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt, hạ tầng giao thông đi trước một bước đã mở đường thu hút đầu tư, với tổng vốn FDI đạt 1,2 tỷ USD, tăng 38,5% so với năm trước; vốn đầu tư trong nước ước đạt gần 220 nghìn tỷ đồng, cao hơn gấp 3,3 lần so với năm 2024...

Năm 2026, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án trọng điểm giao thông như: Thông tuyến cao tốc CT03 từ Hoà Lạc - Mộc Châu; xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hoà Bình với quy mô đường cao tốc; các nút giao lên xuống IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với các tuyến đường vành đai khu vực Vĩnh Phúc kết nối với thủ đô Hà Nội qua cầu Vân Phúc, Vĩnh Thịnh; xây dựng, hoàn thành các trục giao thông song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai từ Vĩnh Yên đến cầu Hạc Trì; xây các cầu kết nối hai bờ sông Lô, sông Hồng, sông Đà... Đồng thời, phối hợp thực hiện hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đầu tư các dự án giao thông kết nối nội vùng trong tỉnh quan trọng khác...

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch giao thông theo hướng đồng bộ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn phục vụ phát triển hạ tầng giao thông; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, bảo vệ công trình giao thông; chú trọng công tác quản lý, duy tu, bảo trì để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài...

Lệ Oanh