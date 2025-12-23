Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Amata

Sáng 23/12, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng cho Tập đoàn Amata.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận Nhà đầu tư dự án cho Tập đoàn Amata.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tất Liêm – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo 2 xã Tây Cốc, Đoan Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng Tập đoàn Amata.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng được triển khai tại 2 xã Đoan Hùng, Tây Cốc với tổng diện tích trên 475 ha, tổng mức đầu tư trên 185 triệu USD. Tập đoàn Amata cam kết đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng, văn phòng, bến bãi, khu dịch vụ, trạm xử lý nước thải, cấp nước, điện, thông tin liên lạc... Sản phẩm dự kiến đầu tư xây dựng và kinh doanh là khu công nghiệp tập trung, có chức năng đa ngành, sử dụng công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường; công nghiệp sạch, hạn chế nước thải công nghiệp.

Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng cho Tập đoàn Amata.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Amata cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các sở, ngành địa phương trong suốt thời gian qua. Bà Somhatai Panichewa cho biết, Amata là Tập đoàn phát triển thành phố công nghiệp hàng đầu của Thái Lan và trên thế giới, với hơn 40 công ty con và chi nhánh trực thuộc. Đến nay, Tập đoàn có 9 dự án khu đô thị công nghiệp tích hợp với trên 10.000 ha; trên 1.400 đối tác khách hàng đa quốc gia. Hàng năm tạo trên 300 nghìn việc làm và đóng góp 56 tỷ USD vào GDP của các quốc gia. Tập đoàn có gần 30 năm làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp, với trên 2.500 ha diện tích đất đang được triển khai các dự án. Phú Thọ là địa phương thứ 5 của Việt Nam mà Tập đoàn Amata triển khai dự án đầu tư.

Bà Somhatai Panichewa khẳng định, thời gian tới, Tập đoàn sẽ tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, sở, ngành để đẩy nhanh các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng dự án; thi công hạ tầng kỹ thuật, sớm xúc tiến thu hút đầu tư, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Tập đoàn mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư ổn định, phát triển sản xuất, từng bước mở rộng quy mô, tăng giá trị sản xuất. Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, song, Phú Thọ vẫn có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, cao nhất trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Để đạt được những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Amata phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh việc trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này mới là bước khởi đầu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn Amata kết nối, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, địa phương của tỉnh để dự án được triển khai trong thời gian nhanh nhất. Tỉnh cam kết hỗ trợ Tập đoàn, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các xã nơi thực hiện dự án khẩn trương giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục khác nhanh nhất để trong năm 2026 dự án có đất thương phẩm, thu hút các nhà đầu tư đến sản xuất, kinh doanh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Amata chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh định hướng Tập đoàn Amata quan tâm thu hút vào Khu công nghiệp Đoan Hùng các ngành nghề, dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, cùng các ngành nghề tạo ra giá trị gia tăng lớn mà tỉnh Phú Thọ đang quan tâm, ưu tiên.

Quang cảnh hội nghị.

Khẳng định các nhà đầu tư đến đầu tư tại Phú Thọ là công dân của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với bề dày kinh nghiệm và những thành công đạt được trong giai đoạn vừa qua, cùng với sự hỗ trợ và đồng hành của tỉnh, Tập đoàn Amata sẽ triển khai thành công dự án, đồng hành, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

