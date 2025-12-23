Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Amata

Sáng 23/12, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng cho Tập đoàn Amata.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Amata

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận Nhà đầu tư dự án cho Tập đoàn Amata.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tất Liêm – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo 2 xã Tây Cốc, Đoan Hùng.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Amata

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng Tập đoàn Amata.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng được triển khai tại 2 xã Đoan Hùng, Tây Cốc với tổng diện tích trên 475 ha, tổng mức đầu tư trên 185 triệu USD. Tập đoàn Amata cam kết đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng, văn phòng, bến bãi, khu dịch vụ, trạm xử lý nước thải, cấp nước, điện, thông tin liên lạc... Sản phẩm dự kiến đầu tư xây dựng và kinh doanh là khu công nghiệp tập trung, có chức năng đa ngành, sử dụng công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường; công nghiệp sạch, hạn chế nước thải công nghiệp.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Amata

Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng cho Tập đoàn Amata.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Amata cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các sở, ngành địa phương trong suốt thời gian qua. Bà Somhatai Panichewa cho biết, Amata là Tập đoàn phát triển thành phố công nghiệp hàng đầu của Thái Lan và trên thế giới, với hơn 40 công ty con và chi nhánh trực thuộc. Đến nay, Tập đoàn có 9 dự án khu đô thị công nghiệp tích hợp với trên 10.000 ha; trên 1.400 đối tác khách hàng đa quốc gia. Hàng năm tạo trên 300 nghìn việc làm và đóng góp 56 tỷ USD vào GDP của các quốc gia. Tập đoàn có gần 30 năm làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp, với trên 2.500 ha diện tích đất đang được triển khai các dự án. Phú Thọ là địa phương thứ 5 của Việt Nam mà Tập đoàn Amata triển khai dự án đầu tư.

Bà Somhatai Panichewa khẳng định, thời gian tới, Tập đoàn sẽ tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, sở, ngành để đẩy nhanh các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng dự án; thi công hạ tầng kỹ thuật, sớm xúc tiến thu hút đầu tư, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Tập đoàn mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Amata

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư ổn định, phát triển sản xuất, từng bước mở rộng quy mô, tăng giá trị sản xuất. Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, song, Phú Thọ vẫn có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, cao nhất trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Để đạt được những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Amata

Bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Amata phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh việc trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này mới là bước khởi đầu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn Amata kết nối, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, địa phương của tỉnh để dự án được triển khai trong thời gian nhanh nhất. Tỉnh cam kết hỗ trợ Tập đoàn, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các xã nơi thực hiện dự án khẩn trương giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục khác nhanh nhất để trong năm 2026 dự án có đất thương phẩm, thu hút các nhà đầu tư đến sản xuất, kinh doanh.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Amata

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Amata chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh định hướng Tập đoàn Amata quan tâm thu hút vào Khu công nghiệp Đoan Hùng các ngành nghề, dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, cùng các ngành nghề tạo ra giá trị gia tăng lớn mà tỉnh Phú Thọ đang quan tâm, ưu tiên.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Amata

Quang cảnh hội nghị.

Khẳng định các nhà đầu tư đến đầu tư tại Phú Thọ là công dân của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với bề dày kinh nghiệm và những thành công đạt được trong giai đoạn vừa qua, cùng với sự hỗ trợ và đồng hành của tỉnh, Tập đoàn Amata sẽ triển khai thành công dự án, đồng hành, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

Đinh Vũ


Đinh Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Tập đoàn Phó chủ tịch UBND tỉnh Dự án Đoan Hùng Đăng ký Khu công nghiệp Trung du và miền núi phía Bắc Nhà đầu tư Cải thiện môi trường đầu tư
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Từng bước minh bạch nghĩa vụ thuế

Từng bước minh bạch nghĩa vụ thuế
2025-12-23 14:26:00

baophutho.vn Hiện nay, ngành Thuế tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện chiến dịch "60 ngày cao điểm" chuyển đổi 100% hộ kinh doanh đang...

Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Động lực phát triển kinh tế - xã hội
2025-12-23 06:24:00

baophutho.vn Những năm qua, Phú Thọ đã thực hiện nhiều giải pháp đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo...

Khẳng định đột phá xây dựng hạ tầng

Khẳng định đột phá xây dựng hạ tầng
2025-12-22 06:40:00

baophutho.vn Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Phú Thọ đăng ký khởi công, khánh thành 4 trên tổng số 237 công trình, dự án...

Sức bật cho sản phẩm OCOP

Sức bật cho sản phẩm OCOP
2025-12-21 13:35:00

baophutho.vn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai từ năm 2018, đã mở ra hướng đi mới trong phát triển...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long