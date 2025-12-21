Sức bật cho sản phẩm OCOP

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai từ năm 2018, đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Nó đã làm thay đổi tư duy của người dân làm theo kinh nghiệm, quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao, chuẩn hóa về chất lượng, mẫu mã bao bì, có truy xuất nguồn gốc, thương hiệu rõ ràng... nhưng vẫn mang bản sắc và niềm tự hào quê hương.

Sản phẩm OCOP 5 sao của công ty TNHH Chè Hoài Trung được giới thiệu rộng rãi đến các đại biểu tham dự hội nghị Phát triển ngành chè giai đoạn 2025 - 2030 của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Là người có đam mê với ngành chè, có 20 năm kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu chè nên khi Phú Thọ có chủ trương xây dựng sản phẩm OCOP, bà Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung, xã Chí Tiên hào hứng tham gia. Sau quá trình học hỏi, đầu tư nâng cấp công nghệ chế biến, bảo quản, đến nay sản phẩm của công ty đã được công nhận đạt hạng OCOP 5 sao (là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Phú Thọ (cũ) nhận được danh hiệu này). Trung bình mỗi năm, công ty xuất khẩu hơn 1.000 tấn chè thành phẩm gồm chè đen và chè xanh, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Bà Mão chia sẻ: Để tạo sức bật cho sản phẩm OCOP, làm tiền đề cho nâng hạng sản phẩm, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng phát triển vùng nguyên liệu bền vững, lựa chọn giống chè tốt, áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, việc xây dựng câu chuyện sản phẩm cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, phải làm sao nêu bật đặc trưng văn hóa địa phương của sản phẩm cũng như văn hóa của doanh nghiệp. Điều đó được thể hiện ngay từ khâu thiết kế bao bì sản phẩm để tạo sự thu hút cho khách hàng".

Công ty TNHH Nấm Phùng Gia, xã Bình Nguyên hiện là một trong những doanh nghiệp sản xuất các loại nấm hữu cơ lớn nhất trên địa bàn tỉnh, cung cấp ra thị trường bình quân khoảng 450 tấn nấm/năm với thương hiệu Nấm Phùng Gia đạt hạng OCOP 4 sao. Doanh nghiệp cũng tạo việc làm ổn định cho khoảng 15 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Ông Phùng Văn Cường, đại diện công ty chia sẻ: Xây dựng được sản phẩm OCOP đã khó nhưng làm sao để nâng tầm, tạo sức bật và quảng bá được sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng còn khó hơn. Vì thế, công ty luôn tâm niệm lấy chất lượng, uy tín và niềm tin của khách hàng làm phương châm hoạt động. Nhờ tạo dựng được uy tín trên thị trường, đến nay sản phẩm nấm của công ty đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Tính đến này, toàn tỉnh có 609 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 503 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 100 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 6 sản phẩm đạt hạng 5 sao. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có 4 sản phẩm của Công ty cổ phần Ong Tam Đảo tiềm năng đạt OCOP 5 sao, đã đề nghị Hội đồng đánh giá phân hạng Trung ương đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Dự kiến từ nay đến cuối năm tiếp tục đánh giá phân hạng thêm 80 sản phẩm, đưa tổng số sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên là 689 sản phẩm.

Để tạo sức bật, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP, ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt là đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử là biện pháp khả thi và có hiệu quả cao. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ chủ thể OCOP tiếp cận nền tảng số. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất để chuẩn hóa mẫu mã, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và xây dựng hình ảnh sản phẩm phù hợp với môi trường kinh doanh trực tuyến.

Việc đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử đang mở ra hướng tiêu thụ mới cho các chủ thể OCOP của Phú Thọ, đồng thời cho thấy quyết tâm của tỉnh trong chuyển đổi số nông nghiệp, hướng tới kinh tế nông thôn hiện đại và bền vững. Đây là cơ hội để nông sản địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn và tạo nền tảng để nông sản tỉnh nhà khẳng định vị trí trên bản đồ nông nghiệp số quốc gia.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn nhận xét: Sức bật cho sản phẩm OCOP đến từ việc đẩy mạnh thương mại điện tử, xây dựng chuỗi giá trị xanh và bền vững, liên kết đa ngành, nâng cao chất lượng và thương hiệu qua khoa học công nghệ, đào tạo và đa dạng hóa kênh phân phối (siêu thị, điểm bán chuyên biệt). Các yếu tố chính bao gồm việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, HTX, đào tạo kỹ năng số cho chủ thể, kết nối thị trường trong nước và quốc tế, phát huy thế mạnh vùng nguyên liệu, bản sắc địa phương để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

