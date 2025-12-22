Khẳng định đột phá xây dựng hạ tầng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Phú Thọ đăng ký khởi công, khánh thành 4 trên tổng số 237 công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn của cả nước vào ngày 19/12/2025. Đến thời điểm này, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan, địa phương phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức cho lễ khởi công, khánh thành các công trình. Việc khánh thành, đưa vào khai thác các công trình, dự án và khởi công các công trình có quy mô lớn góp phần tạo động lực, sức lan tỏa trong cộng đồng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như hiện thực hóa khâu đột phá của tỉnh về phát triển hạ tầng.

Phối cảnh Ga Phú Thọ và Quảng trường ga (phương án 1) thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Dịp này, cùng cả nước, tỉnh sẽ có 1 công trình được khánh thành và 3 công trình được khởi công gồm: Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng; Công trình Ga Phú Thọ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Dự án Xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn Vĩnh Phúc (cũ); Công trình Căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị - Lynn Times Residences thuộc dự án Trung tâm hội nghị quốc tế khách sạn, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thủy.

Trong đó, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng có tổng vốn đầu tư 9.220 tỷ đồng sẽ được tổ chức khánh thành tại Công trường Dự án ở phường Hòa Bình. Đây là dự án trọng điểm ngành năng lượng, mang ý nghĩa chính trị to lớn, khơi dậy khát vọng phát triển và thể hiện rõ sức vươn lên mạnh mẽ của tỉnh trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đáng lưu ý, công trình chính của dự án thuộc nhóm công trình cấp đặc biệt theo QCVN 04-05:2012. Dự án hoàn thành, đưa vào khai thác, vận hành sẽ làm tăng khả năng công suất phủ đỉnh, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện Quốc gia; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu.

Với sự vào cuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, cùng hàng trăm cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động làm việc khẩn trương, đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và đã được hội đồng nghiệm thu các cấp kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

Theo báo cáo nghiệm thu cấp chủ dự án, tổ máy số 1 đã đóng điện thành công lần đầu vận hành lên lưới 500kV từ ngày 18/8/2025, hòa lưới lần đầu ngày 19/8/2025. Tổ máy số 2 và máy biến áp số 2 đã hoàn thành lắp đặt, thí nghiệm - hiệu chỉnh, thực hiện đóng điện thành công lần đầu, vận hành lên lưới 500kV từ ngày 14/11/2025 và đã hoàn thành vận hành thử thách 72 giờ. Về công tác chuẩn bị vận hành, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã bố trí đầy đủ nhân lực được đào tạo, hướng dẫn vận hành và công nhận chức danh; trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ vận hành, ban hành các quy trình vận hành và treo biển đánh số thiết bị tại công trình, bảo đảm đủ điều kiện vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng theo quy định.

Công trình Ga Phú Thọ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được khởi công tại phường Phong Châu có tổng mức đầu tư 3.347 tỷ đồng. Đây là công trình thuộc dự án trọng điểm Quốc gia lĩnh vực giao thông, bao gồm các tuyến đường bộ vào ga khách, vào bãi hàng và quảng trường ga. Lễ khởi công vào ngày 19/12 đánh dấu bước tiến quan trọng, không chỉ khẳng định nỗ lực của tỉnh trong thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mà còn mở ra cơ hội phát triển đột phá cho hạ tầng giao thông của Phú Thọ.

Đồng chí Đinh Xuân Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Phong Châu cho biết: Xác định đây là dự án trọng điểm Quốc gia, có ý nghĩa quan trọng, giữ vai trò kết nối hành lang kinh tế các tỉnh phía Bắc; đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho vùng Trung du miền núi phía Bắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, phường đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đảm bảo kế hoạch đề ra, các hộ dân đều thống nhất với chủ trương của Nhà nước và không phát sinh kiến nghị.

Các công trình trọng điểm được hoàn thành và chuẩn bị khởi công phản ánh quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong việc triển khai những dự án mang tầm chiến lược. Những công trình, dự án này được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược, tạo thêm nguồn lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, đồng thời là bước đà vững chắc để Phú Thọ tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế trong giai đoạn phát triển mới.

