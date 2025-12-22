Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khai mạc Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025

Tối 22/12, tại xã Tân Lạc, Sở Công Thương phối hợp với UBND xã Tân Lạc tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các sở: Công thương, NN&MT, Văn hóa, thể thao và du lịch cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Khai mạc Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025

Lãnh đạo các Sở và cấp ủy chính quyền xã Tân Lạc bấm nút khai mạc hội chợ.

Với chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số”, hội chợ Triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 nhằm thúc đẩy phát triển thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường tiêu dùng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Hội chợ có hơn 100 gian hàng từ các xã vùng cao, hợp tác xã và hộ sản xuất. Tâm điểm của sự kiện là đặc sản Bưởi đỏ, cùng danh mục sản phẩm đa dạng từ nông sản, hàng tiêu dùng đến máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, các không gian trưng bày còn tái hiện sinh động nét văn hóa đặc sắc và tiềm năng du lịch của đồng bào miền núi.

Hội chợ triển lãm năm nay là cơ hội để các đơn vị quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; đồng thời giúp du khách và người dân tiếp cận những sản phẩm uy tín, mang đậm nét đặc trưng vùng miền. Tại Hội chợ còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch như: Tổ chức giải Bóng chuyền hơi mở rộng; giải kéo co nam, nữ; bắn nỏ ...

Khai mạc Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025

Lãnh đạo các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương thăm quan các gian hàng tại hội chợ.

Hội chợ Triển lãm là cầu nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Thông qua các hoạt động trưng bày, giao lưu, hội chợ góp phần thúc đẩy du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng trong quá trình phát triển bền vững.

Khai mạc Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025

Tại hội chợ đã tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc miền núi.

Hội chợ Triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 tại xã Tân Lạc được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác xúc tiến thương mại của tỉnh Phú Thọ; góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kết nối doanh nghiệp với người dân, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển KTXH bền vững của địa phương và khu vực miền núi, dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28/12/2025.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng hội chợ đồng bào dân tộc thiểu số Khai mạc miền núi triển lãm Sở công thương KTXH năm 2025 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu địa phương
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Từng bước minh bạch nghĩa vụ thuế

Từng bước minh bạch nghĩa vụ thuế
2025-12-23 14:26:00

baophutho.vn Hiện nay, ngành Thuế tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện chiến dịch "60 ngày cao điểm" chuyển đổi 100% hộ kinh doanh đang...

Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Động lực phát triển kinh tế - xã hội
2025-12-23 06:24:00

baophutho.vn Những năm qua, Phú Thọ đã thực hiện nhiều giải pháp đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo...

Khẳng định đột phá xây dựng hạ tầng

Khẳng định đột phá xây dựng hạ tầng
2025-12-22 06:40:00

baophutho.vn Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Phú Thọ đăng ký khởi công, khánh thành 4 trên tổng số 237 công trình, dự án...

Sức bật cho sản phẩm OCOP

Sức bật cho sản phẩm OCOP
2025-12-21 13:35:00

baophutho.vn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai từ năm 2018, đã mở ra hướng đi mới trong phát triển...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long