Khai mạc Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025

Tối 22/12, tại xã Tân Lạc, Sở Công Thương phối hợp với UBND xã Tân Lạc tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các sở: Công thương, NN&MT, Văn hóa, thể thao và du lịch cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo các Sở và cấp ủy chính quyền xã Tân Lạc bấm nút khai mạc hội chợ.

Với chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số”, hội chợ Triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 nhằm thúc đẩy phát triển thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường tiêu dùng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Hội chợ có hơn 100 gian hàng từ các xã vùng cao, hợp tác xã và hộ sản xuất. Tâm điểm của sự kiện là đặc sản Bưởi đỏ, cùng danh mục sản phẩm đa dạng từ nông sản, hàng tiêu dùng đến máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, các không gian trưng bày còn tái hiện sinh động nét văn hóa đặc sắc và tiềm năng du lịch của đồng bào miền núi.

Hội chợ triển lãm năm nay là cơ hội để các đơn vị quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; đồng thời giúp du khách và người dân tiếp cận những sản phẩm uy tín, mang đậm nét đặc trưng vùng miền. Tại Hội chợ còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch như: Tổ chức giải Bóng chuyền hơi mở rộng; giải kéo co nam, nữ; bắn nỏ ...

Lãnh đạo các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương thăm quan các gian hàng tại hội chợ.

Hội chợ Triển lãm là cầu nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Thông qua các hoạt động trưng bày, giao lưu, hội chợ góp phần thúc đẩy du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng trong quá trình phát triển bền vững.

Tại hội chợ đã tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc miền núi.

Hội chợ Triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 tại xã Tân Lạc được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác xúc tiến thương mại của tỉnh Phú Thọ; góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kết nối doanh nghiệp với người dân, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển KTXH bền vững của địa phương và khu vực miền núi, dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28/12/2025.

Mạnh Hùng