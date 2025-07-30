Đến Đá Bia - “tắt sóng” để kết nối nụ cười

Đá Bia - điểm du lịch cộng đồng thuộc xóm Đức Phong, xã Tiền Phong (tỉnh Phú Thọ) cũng đã từng nghe nhiều nhưng chưa có dịp để đến. Lần khất mãi, cho đến khi anh bạn “khơi” lên cái tự ái của người đàn ông: Đi một lần. Rồi sẽ muốn quay lại. Ở đó, không chỉ có núi non hùng vĩ, mây nước hữu tình; con người thân thiện, hiền hòa. Mà ở đó, còn có một thứ rất đặc biệt, bây giờ không ở mấy đâu có...

Cảnh đẹp hùng vĩ từ trên con đường đến Đá Bia xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ

“Món đặc sản” ở cuối con đường

“Đi mà cảm nhận...”. Lời thách thức của anh bạn, nghe có chút bực. Đã thế! Đi cho biết.

Từ trên cao nhìn xuống lòng hồ mở ra một vùng mây trời non nước hùng vĩ thu như mở toang cảnh cửa vào thế giới khác lạ

Theo chỉ dẫn của anh bạn người bản địa, nếu đi Đá Bia thì có 2 đường thủy và bộ. Giờ thuận nhất vẫn là đi đường thủy trên lòng hồ sông Đà. Nhưng đi đường bộ thì đó cũng là một lựa chọn không tồi. Bởi nhiều người vẫn cho rằng, đi đường bộ là đẹp nhất. Tuy đường xấu vì nhiều đoạn đang được sửa chữa, làm mới. Nhưng sẽ cảm nhận rõ nét nhất vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của mây trời, sông núi; vẻ đẹp của những bản làng ven hồ với con người thân thiện, gần gũi... Đường thủy, cũng từng đi nhiều. Quyết định đi Đá Bia bằng xe máy theo tuyến bộ hành. Từ nhà lên đến xã Đà Bắc hơn chục km. Đường không xấu. Chặng tiếp theo từ trung tâm xã Đà Bắc vào đến Tiền Phong.

Tuyến đường Đà Bắc - Tiền Phong đang thi công nên hành trình đến với Đá Bia còn nhiều trắc trở

“Rùng mình” với “đại công trường” của tuyến đường Vầy Nưa - Tiền Phong đang thi công dang dở. Đoạn đường phần lớn dốc trơn trượt sau những ngày mưa. Chiếc xe về số thấp, chầm chậm qua những đoạn dốc “cắm”, rồi thốc ga qua gờ đất, đá nằm chặn ngang đường. Vượt qua nỗi sợ, một “món quà nhỏ” bất chợt hiện ra. Những ngôi nhà sàn gỗ nằm chênh chếch ven núi, mép hồ với nụ cười sơn nữ hồn nhiên, thánh thiện bên cửa voóng. Một vùng mây trời non nước hùng vĩ trước mắt như mở toang một cảnh cửa vào thế giới khác lạ. Chợt nghĩ:

- Thế cũng đã đủ cho chuyến đi! Nhưng không, đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Một góc nhỏ của bức tranh muôn sắc.

Đến Đá Bia, du khách được trải nghiệm một bức tranh muôn sắc

Quả thực, càng đi càng thấy tiếc khi mình đã từng bỏ qua cảm nhận về cảnh sắc vùng hồ trên con đường độc đạo này. Đường về Tiền Phong qua các xóm Ngù, Mái, Vầy Ang, Dướng... uốn quanh núi từ sát mép hồ đến vút trời cao. Càng lên cao bức “thiên họa” càng mở ra càng dài, rộng với mây, núi in hằn sắc nét xuống mặt hồ khi nhìn xuống từ trên đỉnh dốc núi, khi nhìn xuống từ con đường xa tít, mù tắp. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bởi “món ngon thường ở cuối bữa tiệc”. Muốn biết cảnh đẹp thì phải đi hết con đường...

Nơi núi rừng tỏa hương sắc

Nếu ví cảnh đẹp núi non mây nước hùng vĩ của vùng đất Đà Bắc trên con đường ven hồ là một bữa tiệc. Đến mỗi nơi, mỗi chặng dừng chân là một món ăn thi vị thì Đá Bia chính là món đặc sản được mang ra ở cuối bữa tiệc thịnh soạn.

Với núi rừng hoang sơ, núi non hùng vĩ bên hồ chính là một món “đặc sản” ở Đá Bia

Từ lâu, Đá Bia đã được coi là một trong những điểm đến thú vị cho những người thích khám phá. Theo cô gái Mường Ao tá, Bùi Thị Nhềm - một trong những người đầu tiên làm du lịch cộng đồng ở Đá Bia chia sẻ: Trước đây, Đá Bia là một xóm nhỏ với vài chục hộ dân. Khi chưa có đường thì đây là một ốc đảo biệt lập bởi núi rừng và sông nước. Đến đây chỉ có duy nhất đi bằng thuyền trên lòng hồ sông Đà. Đường bộ vào xóm cũng chỉ mới có 3 - 4 năm nay. Do vậy, nơi đây vẫn còn giữ nguyên những nét mộc mạc, hoang sơ không bụi bặm, không ồn ào.

Gần đây, được sự hỗ trợ, đầu tư Đá Bia đang chuyển mình trong diện mạo mới, trở thành một điểm du lịch Homestay hấp dẫn cho những người thích sự trải nghiệm, khám phá. Ở Đá Bia, không chỉ có những con đường “chui” sâu vào tán rừng; hồ rộng, nước xanh, mây trắng. Mà ở đây có những con đường đi bộ xuyên rừng rất đẹp với con suối nước trong vắt chảy từ trong rừng ra.

Ở Đá Bia còn có những con đường xuyên rừng tuyệt đẹp

Hơn thế nữa, đến đây còn có cả những nụ cười hồn hậu, thân thiện. Những cái bắt tay nồng ấm, chân tình, lòng hiếu khách của những người dân. Chẳng vậy, nhiều người khi đến Đá Bia thì vùng vằng: Biết đường xa, đi lại khó khăn thế này chẳng đi nữa. Nhưng khi đến rồi thì không kìm được sự phấn khích: Đá Bia thực sự mang lại những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời như tour đi bộ trecking xuyên rừng, khám phá cuộc sống những bản làng xung quanh; đi câu, đánh bắt cá, ăn cơm đồ, ngủ nhà sàn... Cảm nhận này nói như ông Yves Perrin, một du khách đến từ Pháp thì: Cũng là lên non. Nhưng ở đây có non, có nước. Có sự đa dạng của cảnh quan với cỏ cây, hoa, lá, bến thuyền mà ai đến một lần cũng sẽ nhớ nó. Lòng hiếu khách, sự chân thành của những người dân ở Đá Bia cho chúng tôi cảm giác mình không còn là những vị khách mà giống như một thành viên của xóm, bản.

Du khách nước ngoài thích thú khi đến trải nghiệm du lịch ở Đá Bia

Văn hóa, tập tục của người dân nơi đây cũng là một bất ngờ không nhỏ. Tới đây, chúng tôi được thoải mái là mình. Quên đi sự bộn bề của cuộc sống. Đáng là một chuyến đi, một sự trải nghiệm... Một trong những điều làm tôi ngỡ ngàng ở Đá Bia đó là những “hàng quán không người”. Ở Đá Bia, người dân gọi đây là những “quán hàng tự giác”. Quán không người trông coi, không khóa, chỉ có một chiếc bàn bày vài chai mật ong, mấy củ măng rừng, gói xôi ngũ sắc, ít thổ cẩm, vài thứ quả hái trên nương... kèm tấm bảng nhỏ ghi giá. Bên cạnh là hộp gỗ để khách tự trả tiền. “Không sợ mất à?”, tôi hỏi chị Nhềm cười hiền: “Người Đá Bia tin nhau. Và tin vào lòng tốt của khách. Mình chân thành thì khách cũng sẽ chân thành.” Văn hóa “tự giác” ấy không chỉ là một chi tiết nhỏ. Nó là biểu hiện sâu sắc cho lối sống trọng tín, trọng nghĩa của người dân bản xứ. Là minh chứng rằng giữa rừng núi mênh mông, niềm tin vẫn được giữ gìn như một báu vật.

Chị Bùi Thị Nhềm (áo đỏ) giới thiệu với du khách về nét văn hóa đặc trưng “quán tự giác” ở Đá Bia

Không chỉ có vậy, còn nhiều những cảm nhận đặc biệt của du khách khi đến đây. Như cô bé Đỗ Thị Phương Anh, theo bố mẹ từ Hà Nội lên mà chúng tôi gặp khi đang vui đùa bên các bạn đã chia sẻ: Con đã đi một chặng đường dài, mất hơn 3 tiếng đồng hồ để đến đây. Con rất mệt nhưng cũng thật thoải mái vì không khí trong lành và sự nhiệt tình hiếu khách của người dân nơi đây. Món ăn ở đây rất ngon, có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như chèo thuyền Kayak trên hồ khi cuối chiều; đạp xe xuyên rừng trong nắng sáng; tham gia trải nghiệm câu cá, bắt cá trên lòng hồ...

Ở Đá Bia, du khách có thể thoải mái với những hoạt động trải nghiệm thú vị như chèo thuyền Kayak trên lòng hồ

Đặc biệt, có thể tận mắt thấy và tham gia vào nhịp sống thường nhật của đồng bào dân tộc Mường ở đây từ việc lên nương, thổi xôi, đến giã bánh, uống rượu cần...

Du khách tham gia hoạt động trải nghiệm đổ rọ tôm trên sông cùng với người dân khi đến Đá Bia

Tắt điện thoại, kết nối nụ cười

Ngoài phong cảnh, hương sắc tự nhiên chưa hề có sự tác động của con người thì sự thân thiện dễ mến của con người ở Đá Bia cùng những hoạt động, trải nghiệm trong suốt khoảng thời gian du khách ở nơi đây đã tạo nên những ấn tượng tốt đẹp cho du khách mà ít thấy ở nơi nào.

Hiện nay ở Đá Bia có nhiều cơ sở lưu trú có chất lượng để phục vụ du khách trong và ngoài nước. Trong đó, homestay Quang Thọ là một trong số đó

Đó là những chiếc điện thoại - vốn là vật bất ly thân của hầu hết mọi người đã tạm rời xa chủ nhân. Theo chị Bùi Thị Nhềm thì được biết: ở Đá Bia không phải là không có mạng di động. Mới đây, internet cũng đã được kéo về đến bản. Thế nhưng những hoạt động trải nghiệm thú vị đã tạo sự gắn kết mọi người với nhau, làm cho họ quên đi những chiếc điện thoại di động. Ngay cả trong những bữa ăn, những chiếc điện thoại di động cũng đều được khách để sang một bên để mọi người trở nên gần gũi, thân thiết.

Đến với Đá Bia, du khách sẽ luôn có những trải nghiệm thú vị để mở lòng, kết nối với nhau bằng nụ cười

Điều này đã làm cho hầu hết những người đến đây thích thú. Như Emely Nadi đến từ Pháp chia sẻ: No wifi, no problem (Không wifi, không vấn đề). Còn chị Phương Linh, du khách đến từ Hà Nội thì bảo: ở đây chúng tôi tắt máy điện thoại, ngắt kết nối với bên ngoài nhưng đó không phải vấn đề. Bởi khi tắt máy, chúng tôi sẽ mở lòng và kết nối với nhau bằng nụ cười.

Thậm chí, có người còn bày tỏ sự phấn khích: “Ở đây mọi thứ thật lạ và tuyệt vời. Chúng tôi đã được trải nghiệm một cuộc sống rất vui vẻ. Bỏ những thứ công nghệ hiện đại sang một bên để trải nghiệm cuộc sống. Đó là điều đáng trân quý”, một du khách từng chia sẻ trên tấm thẻ lưu niệm tại Đá Bia. Cũng chung cảm xúc đó, cô bé có nick name “Rika” đến từ Phú Thọ từng ghi lại cảm xúc khi đến với nơi này: đến đây thật là tuyệt vời, tôi sẽ quay lại!

Với những trải nghiệm khi đến với Đá Bia, nhiều du khách đã có những ấn tượng tốt về con người và vùng đất này

Người ta đến Đá Bia cũng chỉ đơn giản là thưởng thức một buổi sáng yên bình từ tiếng gà gáy khi trời còn tờ mờ sáng. Bước ra khỏi giường vơ chiếc áo khoác rồi mặc khi hơi lạnh buổi sớm bủa vây. Hít hà sương sớm với cảm giác khoan khoái lạ thường. Làng ven hồ, mặt nước tĩnh mịch vẫn còn lưu luyến hơi sương yên bình. Còn tôi, cũng chỉ muốn trốn thành thị những ngày mỏi mệt. Về Đá Bia để thả hồn vào sông nước và nâng chén rượu nồng cùng những người dân hồn hậu, chất phác. Và cũng lâu lắm rồi, tôi mới lại có trọn vẹn một ngày “tắt sóng”. Vốn là một điều có lẽ đã từng bị lãng quên...

* Đá Bia nay là xóm Đức Phong, du khách đã quen với bản Đá Bia, thưởng thức phong ảnh thiên nhiên và bản sắc văn hóa riêng có của vùng hồ Hòa Bình

Mạnh Hùng