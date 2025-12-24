Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

Ngày 24/12, tại Đình cổ Hùng Lô (phường Vân Phú), các em học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương đã được trải nghiệm các hoạt động trong Chương trình Du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ.

Đây là hoạt động Du lịch ý nghĩa nhằm định hướng sản phẩm du lịch; truyền thông, quảng bá giá trị di sản văn hoá thông qua hoạt động du lịch kết hợp với giáo dục học đường khai thác giá trị di sản văn hoá đặc sắc vùng Đất Tổ. Đây không phải một sản phẩm du lịch đơn thuần, mà là mô hình giáo dục ngoài lớp học, đưa học sinh đến với di sản trong không gian sống động, trực quan, giúp các em “học bằng trải nghiệm - học từ di sản - học trong cộng đồng”.

Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

Các em học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương hào hứng tham gia trải nghiệm.

Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

Các em học sinh dâng hương tại Đình Hùng Lô.

Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

Thưởng thức các tiết mục hát Xoan do các nghệ nhân trình diễn.

Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

“Trải nghiệm, thực hành di sản Hát Xoan làng cổ” giúp các em học sinh hiểu thêm về lịch sử hình thành, ý nghĩa từng chặng hát (hát thờ, hát quả cách, hát hội), vai trò của Hát Xoan trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

Các em được Trải nghiệm, thực hành di sản Hát Xoan làng cổ.

Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

Trưởng làng nghề làm bánh chưng, bánh giầy xã Hùng Lô Nguyễn Văn Ninh hướng dẫn các em gói bánh chưng.

Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

Các em được tự tay hoàn thiện sản phẩm của mình.

Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

Được tự tay quạt những chiếc bánh đa vừng.

Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

Trải nghiệm đi cà kheo.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương Di sản Trải nghiệm du lịch Vùng đất giáo dục văn hoá học đường Hùng Lô Học sinh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đánh thức tiềm năng du lịch ở Sơn Lương

Đánh thức tiềm năng du lịch ở Sơn Lương
2025-12-24 10:09:00

baophutho.vn Xã Sơn Lương được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Mỹ Lung, Mỹ Lương và Lương Sơn trải rộng trên diện tích gần 97 km2 với 11 dân tộc cùng...

Phú Thọ có 6 di tích quốc gia đặc biệt

Phú Thọ có 6 di tích quốc gia đặc biệt
2025-12-23 09:39:00

baophutho.vn Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 979 di tích đã xếp hạng, trong đó 6 di tích quốc gia đặc biệt là: Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Tây Thiên - Tam Đảo;...

Long Cốc: Giấc mơ “hóa rồng”

Long Cốc: Giấc mơ “hóa rồng”
2025-12-22 08:02:00

baophutho.vn Nếu ai đó hỏi về một vùng đất mà chỉ cần dừng chân, chậm rãi hít thở và cảm nhận là đủ thấy bình yên, thơ mộng, câu trả lời chắc chắn là Đồi...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long