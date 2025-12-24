Trải nghiệm du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ

Ngày 24/12, tại Đình cổ Hùng Lô (phường Vân Phú), các em học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương đã được trải nghiệm các hoạt động trong Chương trình Du lịch học đường - Giáo dục Di sản văn hoá Vùng Đất Tổ.

Đây là hoạt động Du lịch ý nghĩa nhằm định hướng sản phẩm du lịch; truyền thông, quảng bá giá trị di sản văn hoá thông qua hoạt động du lịch kết hợp với giáo dục học đường khai thác giá trị di sản văn hoá đặc sắc vùng Đất Tổ. Đây không phải một sản phẩm du lịch đơn thuần, mà là mô hình giáo dục ngoài lớp học, đưa học sinh đến với di sản trong không gian sống động, trực quan, giúp các em “học bằng trải nghiệm - học từ di sản - học trong cộng đồng”.

Các em học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương hào hứng tham gia trải nghiệm.

Các em học sinh dâng hương tại Đình Hùng Lô.

Thưởng thức các tiết mục hát Xoan do các nghệ nhân trình diễn.

“Trải nghiệm, thực hành di sản Hát Xoan làng cổ” giúp các em học sinh hiểu thêm về lịch sử hình thành, ý nghĩa từng chặng hát (hát thờ, hát quả cách, hát hội), vai trò của Hát Xoan trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Các em được Trải nghiệm, thực hành di sản Hát Xoan làng cổ.

Trưởng làng nghề làm bánh chưng, bánh giầy xã Hùng Lô Nguyễn Văn Ninh hướng dẫn các em gói bánh chưng.

Các em được tự tay hoàn thiện sản phẩm của mình.

Được tự tay quạt những chiếc bánh đa vừng.

Trải nghiệm đi cà kheo.

Phương Thanh