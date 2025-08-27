Đi đầu triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại hiệu quả

Những năm qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Vĩnh Phúc luôn là đơn vị đi đầu trong sử dụng các dịch vụ hiện đại, nâng cao chất lượng tín dụng, giúp khách hàng thực hiện các giao dịch tiện ích đảm bảo nhanh, chính xác, an toàn, trở thành điểm sáng trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn khu vực của tỉnh.

Phòng giao dịch tại Hội sở VietinBank Vĩnh Phúc.

Xây dựng đội ngũ “tinh nhuệ”

Với 167 cán bộ, nhân viên thuộc 7 phòng tại Hội sở và 8 phòng giao dịch trực thuộc trên các địa bàn trong khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ, 100% có trình độ đại học các chuyên ngành kinh tế được phân bổ hợp lý theo năng lực sở trường đảm bảo triển khai nhiệm vụ được giao. Anh Hoàng Minh Phúc, cán bộ hỗ trợ khách hàng ưu tiên cho biết: Ngoài học kiến thức ở Học viện Ngân hàng, chúng tôi phải tự học, cập nhật các yêu cầu mới của hệ thống VietinBank về ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ để kịp thời mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng, nhất là khách hàng doanh nghiệp vay vốn và thanh toán..

Theo Giám đốc VietinBank Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Kiên: Dù thiết bị máy móc có hiện đại đến đâu thì yếu tố con người vẫn đóng là quan trọng quyết định. Chúng tôi luôn xác định đội ngũ chuyên nghiệp, linh hoạt, thích ứng là điều kiện thuận lợi để VietinBank Vĩnh Phúc thiết lập cơ chế hoạt động linh hoạt trong huy động nguồn vốn, cho khách hàng vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cũng như chăm sóc khách hàng, đặc biệt phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu và lòng tin với khách hàng.

Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh trong điều kiện khó khăn bởi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nền kinh tế thế giới và trong nước suy giảm tác động không nhỏ đến lĩnh vực ngân hàng nhưng VietinBank Vĩnh Phúc vẫn luôn duy trì giữ vị trí doanh nghiệp dẫn đầu trên địa bàn tỉnh trong huy động vốn và dư nợ cho vay; đặc biệt, kim ngạch thanh toán xuất khẩu không ngừng tăng cao trong thị phần, là địa chỉ tin cậy để khách hàng doanh nghiệp, cá nhân xử lý các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình thanh toán quốc tế.

Hiệu ứng kinh tế từ cách làm sáng tạo, linh hoạt

VietinBank Vĩnh Phúc và Japfa Comfeed Việt Nam ký kết sử dụng dịch vụ ERP.

Để hoạt động kinh doanh hiệu quả, đơn vị luôn quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực đổi mới phong cách phục vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay và phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ tiện ích. Hiện nay, VietinBank Vĩnh Phúc có hàng trăm sản phẩm dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời kỳ ứng dụng công nghệ số (dịch vụ điện tử).

Từ năm 2024 đến nay, VietinBank đã triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển dịch nhanh cơ cấu thu nhập. Nổi bật là ứng dụng VietinBank iPay dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục thu hút hàng triệu khách hàng sử dụng. Tỷ trọng giao dịch qua kênh iPay đạt 91.6% tổng giao dịch khách hàng cá nhân - VietinBank iPay Mobile không chỉ là ứng dụng Ngân hàng số mà còn là hệ sinh thái số, kết nối với rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, cung cấp mọi nhu cầu đời sống hàng ngày của khách hàng.

Triển khai ứng dụng eFAST được xem như trợ lý tài chính số với hơn 130 tính năng đã thu hút hàng nghìn doanh nghiệp sử dụng thường xuyên. Đặc biệt, năm 2024, để phù hợp với xu hướng số hóa các dịch vụ, đồng thời nâng cao trải nghiệm của khách hàng, VietinBank chính thức ra mắt tính năng giải ngân online trên nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Đối với khách hàng doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã được cấp hạn mức cho vay/ bảo lãnh và có chữ ký số, có thể thực hiện giao dịch giải ngân và phát hành bảo lãnh online ngay trên ứng dụng VietinBank eFAST.

Với tính năng eFAST, doanh nghiệp có thể thực hiện giải ngân/phát hành bảo lãnh mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi lãnh đạo doanh nghiệp đang đi công tác. Nhờ đó, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý giao dịch, tiết giảm toàn bộ chi phí in ấn, vận chuyển và lưu trữ hồ sơ giấy. VietinBank Vĩnh Phúc được đánh giá là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đầu tư đổi mới công nghệ, triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại trong tỉnh.

Bằng các giải pháp chủ động linh hoạt, sáng tạo, sát thực, đến hết tháng 7/2025, nguồn vốn cuối kỳ của VietinBank Vĩnh Phúc đạt gần 15 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 701 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 5,1%. Tổng dư nợ cho vay đạt trên 13 nghìn tỷ đồng, tăng 667 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 5,3%; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0.01%/tổng dư nợ, thấp hơn nhiều so với mức cho phép và mức bình quân của các ngân hàng trên địa bàn và toàn hệ thống ngành. Nguồn vốn tăng chủ yếu ở phân khúc bán lẻ và phân khúc khách hàng FDI (đứng đầu khu vực 1 về tăng trưởng bình quân bán lẻ).

Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng ưu tiên tại phòng giao dịch hội sở Vĩnh Yên.

Chiến lược đi trước đón đầu cạnh tranh lành mạnh

Với chiến lược “khách hàng là trung tâm”, VietinBank Vĩnh Phúc xác định phương thức cạnh tranh theo hướng chú trọng phát triển các giải pháp ngân hàng tài chính hiện đại, nâng cao năng lực tư vấn, chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của khách hàng. Song song với chiến lược khách hàng, Vietinbank Vĩnh Phúc không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng quy mô mạng lưới, phát triển các sản phẩm tiện ích và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc phục vụ khách hàng.

Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong việc rà soát, cơ cấu thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giảm lãi suất đối với các khoản vay thuộc các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai theo quy định của Chính phủ. Giai đoạn 2020-2024, VietinBank Vĩnh Phúc đã vận động cán bộ nhân viên tại chi nhánh và đầu mối đề xuất với trụ sở chính VietinBank tài trợ các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ với tổng giá trị đã thực hiện hơn 9,28 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2024, VietinBank Vĩnh Phúc đã vận động được 2,3 tỷ đồng đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội và Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”...

Cuối tháng 3/2025, VietinBank Vĩnh Phúc đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Comfeed Việt Nam) sử dụng dịch vụ kết nối ERP - mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả tài chính và tối ưu hóa quy trình quản trị doanh nghiệp. Việc sử dụng kết nối dịch vụ ERP không chỉ giúp công ty tối ưu hóa quy trình tài chính; mà còn khẳng định cam kết của VietinBank trong việc cung cấp các giải pháp ngân hàng số hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Ông Tommy Yance Manawan - Giám đốc tài chính toàn quốc của Japfa Comfeed Việt Nam chia sẻ: “Hợp tác với VietinBank Vĩnh Phúc trong dự án này là một bước tiến quan trọng, giúp Công ty quản lý tài chính minh bạch, hiệu quả hơn và tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh tại Việt Nam”.

Với kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh và thực hiện chương trình an sinh xã hội, nhiều năm liềnVietinbank Vĩnh Phúc được UBND tỉnh và Ngân hàng Vietinbank Việt Nam khen thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới hoạt động hiệu quả và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Xuân Hùng