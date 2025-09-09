Thư viện trung tâm tỉnh Phú Thọ:

Điểm hẹn văn hóa - tri thức

Với phương châm “Tất cả vì bạn đọc”, Thư viện trung tâm tỉnh Phú Thọ (Thư viện tỉnh Phú Thọ cũ) không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa - tri thức của người dân Đất Tổ.

Những ngày này, tại các phòng đọc của thư viện, từng tốp học sinh chăm chú đọc sách, nhiều sinh viên miệt mài tra cứu tài liệu phục vụ cho các bài tiểu luận, khóa luận. Tại gian trưng bày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một số cụ ông, cụ bà nghiên cứu những tư liệu quý về hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc... Một không gian yên tĩnh hòa cùng không khí say mê học tập tạo nên bức tranh sinh động về một ngôi nhà tri thức đang từng bước đổi mới để phục vụ cộng đồng.

Đến đổi thẻ và mượn sách, em Bùi Thị Trà Giang - học sinh lớp 10, trường THPT Kỹ thuật Việt Trì cho biết: Từ khi học tiểu học, em đã làm thẻ đọc sách, mượn sách tại thư viện này. Em rất thích đến thư viện vì ở đây có nhiều sách hay, các cô thủ thư rất nhiệt tình, giúp em tìm được sách theo chủ đề mình cần.

Thư viện trung tâm từ lâu đã trở thành địa chỉ văn hóa quen thuộc đối với học sinh, sinh viên, cán bộ, trí thức và những người yêu sách. Không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ và cho mượn sách, thư viện còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa đọc, như: Ngày hội đọc sách, triển lãm sách chuyên đề, mời diễn giả nói chuyện với bạn đọc, hay tổ chức các cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách, thi tìm hiểu kiến thức qua sách, báo tại các trường học...

Phòng đọc sách thiếu nhi của Thư viện trung tâm tỉnh thu hút nhiều độc giả.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Thư viện trung tâm tỉnh Phú Thọ cho biết: "Chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới hình thức phục vụ để thư viện không chỉ là nơi lưu trữ mà còn là không gian sáng tạo, gặp gỡ, trao đổi tri thức. Mục tiêu lớn nhất là khơi dậy và nuôi dưỡng tình yêu đọc sách trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ".

Để làm được điều đó, những năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên thư viện luôn chú trọng đến việc tạo dựng môi trường thân thiện, khuyến khích thói quen đọc cho mọi lứa tuổi. Từ khu vực dành riêng cho thiếu nhi với bàn ghế thấp, nhiều tranh ảnh minh họa sinh động đến các phòng đọc hiện đại... Tất cả đều hướng tới sự thoải mái, tiện lợi nhất cho người sử dụng. Mặt khác, thư viện đã giảm thiểu các thủ tục, linh hoạt hơn khi cấp thẻ thư viện cho độc giả. Giai đoạn 2021 - 2025, thư viện cấp 21.150 thẻ bạn đọc, phục vụ 1,6 triệu lượt bạn đọc, phục vụ 2,5 triệu lượt tài nguyên thông tin. Riêng 7 tháng năm 2025, thư viện cấp 2.537 thẻ bạn đọc, phục vụ trên 175.000 lượt bạn đọc, trên 295.000 lượt tài nguyên thông tin.

Với tổng số 306.737 bản sách (trong đó có 40.668 bản sách được bổ sung mới giai đoạn 2021 - 2025) thuộc nhiều lĩnh vực, thư viện đã thu hút đông đảo bạn đọc đến đọc, tra cứu tài liệu và mượn sách. Không chỉ dừng lại ở sách in, thư viện đã xây dựng các cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu, trang thông tin điện tử và sử dụng phần mềm hệ thống quản trị tích hợp ILIB 3.6, mô tả tài liệu thông qua khổ mẫu MARC21 rút gọn, mở rộng khả năng trao đổi dữ liệu được mã hóa theo bảng mã UNICODE... Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thư viện tiếp cận với dữ liệu theo kiểu vấn tin trên những cơ sở dữ liệu quan hệ tích hợp, lưu thông tài liệu áp dụng barcode.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, thư viện đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như: Tăng cường bổ sung sách mới, mở rộng hoạt động đưa sách về cơ sở, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ thư viện, cải tiến hình thức giới thiệu, trưng bày sách theo chủ đề...

Với sự đổi mới không ngừng, Thư viện trung tâm tỉnh đang dần trở thành điểm hẹn văn hóa - tri thức, nơi nuôi dưỡng văn hóa đọc và bồi đắp tình yêu sách cho cộng đồng. Đây thực sự là điểm đến lý tưởng của những người đam mê đọc sách, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần trên quê hương Đất Tổ.

Chi Hương