Điểm sáng thực hiện mục tiêu 3 tốt “Dạy tốt - học tốt và quản lý tốt”

Những năm qua, Trường THCS Liên Bảo (phường Vĩnh Phúc) đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Qua đó, nhà trường thực hiện tốt mục tiêu “dạy tốt - học tốt - quản lý tốt”, trở thành điểm sáng bậc THCS về chất lượng giáo dục toàn diện của ngành giáo dục địa phương.

Được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Liên Bảo (TP Vĩnh Yên) vào năm 1997, những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 8 lớp với gần 400 học sinh và 30 cán bộ, giáo viên. Sau 29 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của tỉnh và chính quyền địa phương, nhà trường đã vươn lên đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào năm 2023.

Hiện nay, trường có 4 dãy nhà 3 tầng, 1 nhà cấp 4 với tổng số 46 phòng học, trong đó 38 phòng học kiên cố và 6 phòng bộ môn, tọa lạc trên khuôn viên rộng gần 15.000m2. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư tương đối đồng bộ với các phòng chức năng như phòng thí nghiệm, thư viện, giáo dục thể chất... đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Toàn trường có 46 lớp với gần 2.459 học sinh; đội ngũ gồm 88 cán bộ, giáo viên, nhân viên (còn thiếu so với biên chế), 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 7,5% đạt trên chuẩn.

Ttrường THCS Liên Bảo nhìn từ trên cao.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường kiên trì thực hiện phương châm “rèn thầy trước, luyện trò sau”, coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng; nền nếp, kỷ cương trường học được duy trì nghiêm túc. Hoạt động kiểm tra, đánh giá chuyên môn được thực hiện định kỳ và cuối năm học, làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn.

Nhà trường thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Công tác dự giờ, thăm lớp, kiểm tra nội bộ được duy trì hàng tháng.

Đồng thời, chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, tăng cường hoạt động thảo luận, thực hành, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua như “dạy tốt - học tốt”, “giỏi việc trường - đảm việc nhà”, các cuộc vận động xây dựng “trường học thân thiện - học sinh tích cực”, “kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “trường học hạnh phúc”... được triển khai sâu rộng, gắn với đầu tư cơ sở vật chất và đổi mới phương pháp dạy học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của nhà trường ngày càng được nâng cao.

Học sinh với các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu tri thức nâng cao hiểu biết tại trường

Năm học 2024-2025, toàn trường có 45 lớp với 2.389 học sinh. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực tốt đạt 40,23%, khá đạt 40,81%; tỷ lệ hạnh kiểm tốt đạt 98,16%, không có học sinh xếp loại yếu.

Trong các kỳ thi học sinh giỏi, nhà trường có 52 học sinh đạt giải cấp thành phố, 12 học sinh đạt giải cấp tỉnh. Đặc biệt, em Nguyễn Nam Cường (lớp 9A1) đoạt giải Nhì Olympic Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt trên 90%, điểm trung bình xếp thứ 9 toàn tỉnh, tăng 3 bậc so với năm học trước; trong đó có 35 học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên, tăng 16 em so với năm trước.

Nhiều học sinh đạt danh hiệu thủ khoa, á khoa ở các môn học, góp phần đưa nhà trường vào tốp các trường chất lượng cao của tỉnh.

Đội ngũ giáo viên cũng đạt nhiều thành tích nổi bật, với 8 giải tại hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố; 3 giáo viên tham gia hội thi cấp tỉnh đều đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất môn Toán, 1 giải Nhì môn Sinh học và 1 giải Khuyến khích môn Công nghệ.

Những kết quả này là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng hướng của nhà trường, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và nỗ lực không ngừng của học sinh, cùng sự đồng hành của phụ huynh.

Trường THCS Liên Bảo đoạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu Di tích Văn miếu Quốc tử giám và Di sản văn hóa Vĩnh Phúc.

Năm học 2025-2026, nhà trường có 46 lớp với 2.459 học sinh và 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Kết thúc học kỳ I, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực tốt đạt 34,8%, khá đạt 43,8%; hạnh kiểm tốt đạt 97%, không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội.

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp phường, có 47 học sinh đạt giải; cấp tỉnh có 4 học sinh dự thi, trong đó có 2 giải Nhất và 2 giải Ba.

Với những kết quả đạt được, Trường THCS Liên Bảo tiếp tục đặt mục tiêu trong năm học 2025-2026: 100% học sinh đủ điều kiện lên lớp thẳng, trên 90% học sinh đỗ vào các trường THPT; duy trì tốp 3 trường có số lượng học sinh trúng tuyển vào THPT Chuyên Vĩnh Phúc cao nhất khu vực; phấn đấu đạt danh hiệu Trường Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.

Xuân Hùng